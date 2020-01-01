全国手話言語市区長会
2016年3月、国に「手話言語法」の制定を求める意見書が日本国内の全1,788 地方議会で採択されました。また、47の自治体で手話言語条例や情報コミュニケーション条例が採択され、現在検討中の自治体も多数あります。全国市長会からも意見書を提出しており、手話言語法制定への機運が高まっています。
2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、「全国手話言語市区長会」を発足し、聴覚障害者に対する情報保障の環境整備を進め、全国の自治体における施策展開の情報交換等を行います。
- 紹介パンフレット（PDF 6MB 2019年1月発行版）
- 全国手話言語市区長会の取り組みについて（PDF 2019年12月4日掲載）
- 令和２年度 手話関連施策アンケート 施策一覧（PDF 2020年6月発行）NEW!
- 令和２年度総会について（2020年6月11日掲載）NEW!
会員情報
・ 全国手話言語市区長会 入会情報：入会数「557」に！（2019年11月25日掲載）
・ 新規入会及び会員一覧（PDF 2020年6月11日現在）NEW!
行事一覧
・ 2019年度・手話言語条例を考える行政担当者学習会 開催（2020年1月29日開催）
・ 全国手話言語市区長会 令和元年度役員会を開催（2020年1月22日開催）
・ 手話は一つの言語 手話劇祭を開催（2019年12月1日開催）
・ 共催事業：「2019年度 手話言語条例を考える行政担当者学習会」のご案内（終了）
（2020年01月29日開催）
・ 全国手話言語市区長会「手話劇祭」のご案内（終了）（2019年12月1日開催）
・ 6月12日「全国手話言語市区長会 総会」開催（2019年6月12日開催）
・ 1月11日 2018年度・手話言語条例を考える行政担当者学習会 開催（2019年01月11日開催）
・ 全国手話言語市区長会 平成30年度役員会を開催（2019年01月23日開催）
・ 共催事業：「手話言語条例を考える行政職員担当者学習会」のご案内（終了）（2019年01月11日開催）
・ 全国手話言語市区長会 手話劇祭 のご案内（終了）（2018年10月28日開催）
・ 6月6日「全国手話言語市区長会 総会」開催（2018年6月6日開催）
・ 全国手話言語市区長会 平成29年度役員会を開催（2018年1月24日開催）
・ 全国手話言語市区長会「手話劇祭」のご案内（終了）（2017年10月8日開催）
・ 後援事業：2017（平成29）年度 行政職員対象・手話講習会
・ 2017（平成29）年度 全国手話言語市区長会総会（2017年6月7日開催）
・ 全国手話言語市区長会・役員会（2017年1月25日開催）
全国手話言語市区長会 役員体制 （2019年6月27日～）
※印は新任
会長 星野 光弘 （富士見市長）※
副会長 品川 萬里 （郡山市長）
鈴木 健一 （伊勢市長）
門川 大作 （京都市長）
安田 正義 （加東市長）※
松浦 正敬 （松江市長）
岡﨑 誠也 （高知市長）
十屋 幸平 （日向市長）
事務局長 加藤 龍幸 （石狩市長）※
理 事 山本 龍（前橋市長）
平尾 道雄（米原市長）
桂川 孝裕（亀岡市長）
尾花 正啓（和歌山市長）
藤道 健二（萩市長）
森 博幸（鹿児島市長）
顧 問 平井 伸治（鳥取県知事）
相談役 尾形 武寿（公益財団法人日本財団理事長）
石野 富志三郎（一般財団法人全日本ろうあ連盟理事長）
「全国手話言語市区長会」設立総会兼手話言語フォーラム
- 「全国手話言語市区長会」設立総会兼手話言語フォーラムのお知らせ – 2016年6月8日開催（終了）
- 「全国手話言語市区長会」設立総会兼手話言語フォーラムの開催報告
- 「全国手話言語市区長会」設立総会兼手話言語フォーラムの開催報告（全国手話言語市区長会）
「全国手話言語市区長会」総会 出席一覧（2019年6月12日）
計87名（代理含む）
|北海道
|名寄市
|加藤 剛士
|岐阜県
|山県市
|林 宏優
|鳥取県
|倉吉市
|石田 耕太郎
|石狩市
|田岡 克介
|瑞穂市
|森 和之
|岡山県
|津山市
|谷口 圭三
|青森県
|黒石市
|髙樋 憲
|下呂市
|服部 秀洋
|笠岡市
|小林 嘉文
|秋田県
|大館市
|福原 淳嗣
|静岡県
|焼津市
|中野 弘道
|高梁市
|近藤 隆則
|山形県
|新庄市
|山尾 順紀
|愛知県
|蒲郡市
|稲葉 正吉
|広島県
|廿日市市
|眞野 勝弘
|福島県
|郡山市
|品川 萬里
|常滑市
|伊藤 辰矢
|山口県
|萩市
|藤道 健二
|田村市
|本田 仁一
|稲沢市
|加藤 錠司郎
|長門市
|大西 倉雄
|茨城県
|筑西市
|須藤 茂
|大府市
|岡村 秀人
|柳井市
|井原 健太郎
|栃木県
|那須烏山市
|川俣 純子
|知多市
|宮島 壽男
|徳島県
|小松島市
|濱田 保徳
|群馬県
|渋川市
|髙木 勉
|知立市
|林 郁夫
|香川県
|丸亀市
|梶 正治
|安中市
|茂木 英子
|三重県
|四日市市
|森 智広
|高知県
|安芸市
|横山 幾夫
|みどり市
|須藤 昭男
|滋賀県
|米原市
|平尾 道雄
|四万十市
|中平 正宏
|埼玉県
|本庄市
|吉田 信解
|京都府
|綾部市
|山崎 善也
|佐賀県
|多久市
|横尾 俊彦
|富士見市
|星野 光弘
|長岡京市
|中小路 健吾
|長崎県
|大村市
|園田 裕史
|東京都
|杉並区
|田中 良
|大阪府
|岸和田市
|永野 耕平
|雲仙市
|金澤 秀三郎
|小金井市
|西岡 真一郎
|高槻市
|濱田 剛史
|熊本県
|熊本市
|大西 一史
|日野市
|大坪 冬彦
|貝塚市
|藤原 龍男
|山鹿市
|中嶋 憲正
|多摩市
|阿部 裕行
|枚方市
|伏見 隆
|大分県
|宇佐市
|是永 修治
|稲城市
|髙橋 勝浩
|泉佐野市
|千代松 大耕
|宮崎県
|宮崎市
|戸敷 正
|神奈川県
|鎌倉市
|松尾 崇
|藤井寺市
|岡田 一樹
|延岡市
|読谷山 洋司
|新潟県
|加茂市
|藤田 明美
|大阪狭山市
|古川 照人
|小林市
|宮原 義久
|阿賀野市
|田中 清善
|兵庫県
|明石市
|泉 房穂
|えびの市
|村岡 隆明
|富山県
|滑川市
|上田 昌孝
|西宮市
|石井 登志郎
|沖縄県
|石垣市
|中山 義隆
|石川県
|かほく市
|油野 和一郎
|赤穂市
|牟礼 正稔
|白山市
|山田 憲昭
|川西市
|越田 謙治郎
|野々市市
|粟 貴章
|三田市
|森 哲男
|福井県
|福井市
|東村 新一
|南あわじ市
|守本 憲弘
|大野市
|石山 志保
|朝来市
|多次 勝昭
|勝山市
|山岸 正裕
|宍粟市
|福元 晶三
|山梨県
|上野原市
|江口 英雄
|加東市
|安田 正義
|長野県
|上田市
|土屋 陽一
|奈良県
|大和郡山市
|上田 清
|諏訪市
|金子 ゆかり
|天理市
|並河 健