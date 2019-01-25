全国手話言語市区長会 平成30年度役員会を開催
2019年1月23日（水）に全国手話言語市区長会・役員会 全日本ろうあ連盟との懇談会が都内にて開かれ、25自治体の市長の皆様（代理出席を含む）が出席しました。冒頭、会長の田岡石狩市長のご発声で、全員で手話で新年の挨拶を交わし、「それぞれの立場で仲間を増やすよう協力を」と挨拶がありました。
役員会では今年度の手話市長会の取り組み報告と来年度の事業計画案の説明がありました。
その後、青山学院大学名誉教授の本名信行氏による「手話言語法の制定に向けて」として基調講演、各団体での取り組み報告、質疑応答が行われました。
出席者全員で手話による新年の挨拶
手話市長会会長 田岡石狩市長よりの挨拶
手話市長会事務局長 泉明石市長よりの説明
基調講演 青山学院大学名誉教授 本名信行氏
※スライド資料「手話言語法の制定に向けて」（PDF形式）
手話言語法等に関わる報告をする連盟 石野理事長
連盟の取り組みについて報告する連盟 久松事務局長
会場の様子
|市長名
|役職
|1
|北海道
|釧路市
|蝦名 大也
|2
|北海道
|石狩市
|田岡 克介
|会長
|3
|宮城県
|角田市
|大友 喜助
|4
|栃木県
|下野市
|広瀬 寿雄
|5
|埼玉県
|富士見市
|星野 光弘
|副会長
|6
|埼玉県
|蓮田市
|中野 和信
|7
|富山県
|滑川市
|上田 昌孝
|8
|石川県
|野々市市
|粟 貴章
|9
|福井県
|勝山市
|山岸 正裕
|10
|長野県
|上田市
|土屋 陽一
|11
|岐阜県
|山県市
|林 宏優
|12
|愛知県
|蒲郡市
|稲葉 正吉
|13
|愛知県
|常滑市
|片岡 憲彦
|14
|三重県
|名張市
|亀井 利克
|15
|滋賀県
|米原市
|平尾 道雄
|理事
|16
|兵庫県
|明石市
|泉 房穂
|事務局長
|17
|兵庫県
|加東市
|安田 正義
|理事
|18
|奈良県
|大和郡山市
|上田 清
|19
|和歌山県
|新宮市
|田岡 実千年
|20
|島根県
|益田市
|山本 浩章
|21
|山口県
|萩市
|藤道 健二
|理事
|22
|山口県
|周南市
|木村 健一郎
|23
|宮崎県
|日向市
|十屋 幸平
|副会長
|24
|埼玉県
|加須市
|角田 守良（副市長）※代理出席
|氏名
|役職
|1
|一般財団法人 全日本ろうあ連盟
|石野 富志三郎
|理事長
|2
|一般財団法人 全日本ろうあ連盟
|久松 三二
|事務局長
|3
|一般社団法人 全国手話通訳問題研究会
|渡辺 正夫
|会長
|4
|一般社団法人 日本手話通訳士協会
|川根 紀夫
|副会長
|5
|社会福祉法人 全国手話研修センター
|黒﨑 信幸
|理事長
|6
|社会福祉法人 全国手話研修センター
|小出 新一
|常務理事
|7
|日本財団 公益事業部 国内事業開発チーム
|筒井 智子
|リーダー