2019年度・手話言語条例を考える行政担当者学習会 開催
2020年１月29日（水）ＡＰ虎ノ門にて、「2019年度・手話言語条例を考える行政担当者学習会」を開催し、主催者を含む118名の参加がありました。
この学習会は手話言語条例の内容や意義、施策作り等について研修と情報交換を行い、より効果的な条例の制定・運用の促進を目的としています。
今回は85の自治体からの参加があり、手話言語条例制定への関心の高さがうかがえました。
司会：手話言語法制定推進運動本部委員
日本手話通訳士協会理事
川根 紀夫氏
日本手話通訳士協会理事
川根 紀夫氏
「挨拶」
全日本ろうあ連盟理事長 石野 富志三郎
「講義①」テーマ：「全国に広がる手話言語条例～手話言語の時代へ」
講師
全日本ろうあ連盟 理事
手話言語法制定推進運動本部 委員
石橋 大吾
全日本ろうあ連盟 理事
手話言語法制定推進運動本部 委員
石橋 大吾
事例報告と意見交換
事例報告では、条例を制定しており、「手話を広める知事の会」「全国手話言語市区長会」の会員自治体でもある「山口県」と「伊勢市」より報告をいただき、その後、グループに分かれての意見交換を行いました。
事例報告①
山口県 健康福祉部 障害者支援課
河地 俊彦 氏
山口県 健康福祉部 障害者支援課
河地 俊彦 氏
事例報告②
伊勢市 健康福祉部 障がい福祉課
係長 野北 元昭 氏
伊勢市 健康福祉部 障がい福祉課
係長 野北 元昭 氏
「情報交換の様子」
「講義②」テーマ：「手話言語について学ぶ 音声言語と手話言語の獲得と習得～言語政計画（政策）の視点を加えて～」
講師
青山学院大学 名誉教授
本名 信行 氏
青山学院大学 名誉教授
本名 信行 氏
「会場の様子」