2019年度・手話言語条例を考える行政担当者学習会 開催

2020年１月29日（水）ＡＰ虎ノ門にて、「2019年度・手話言語条例を考える行政担当者学習会」を開催し、主催者を含む118名の参加がありました。

この学習会は手話言語条例の内容や意義、施策作り等について研修と情報交換を行い、より効果的な条例の制定・運用の促進を目的としています。

今回は85の自治体からの参加があり、手話言語条例制定への関心の高さがうかがえました。

司会：手話言語法制定推進運動本部委員

日本手話通訳士協会理事

川根 紀夫氏

「挨拶」

全日本ろうあ連盟理事長 石野 富志三郎

「講義①」テーマ：「全国に広がる手話言語条例～手話言語の時代へ」

講師

全日本ろうあ連盟 理事

手話言語法制定推進運動本部 委員

石橋 大吾

事例報告と意見交換

事例報告では、条例を制定しており、「手話を広める知事の会」「全国手話言語市区長会」の会員自治体でもある「山口県」と「伊勢市」より報告をいただき、その後、グループに分かれての意見交換を行いました。

事例報告①

山口県 健康福祉部 障害者支援課

河地 俊彦 氏

事例報告②

伊勢市 健康福祉部 障がい福祉課

係長 野北 元昭 氏

「情報交換の様子」

「講義②」テーマ：「手話言語について学ぶ 音声言語と手話言語の獲得と習得～言語政計画（政策）の視点を加えて～」

講師

青山学院大学 名誉教授

本名 信行 氏

「会場の様子」

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