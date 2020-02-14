2019年度・手話言語条例を考える行政担当者学習会 開催


　2020年１月29日（水）ＡＰ虎ノ門にて、「2019年度・手話言語条例を考える行政担当者学習会」を開催し、主催者を含む118名の参加がありました。
　この学習会は手話言語条例の内容や意義、施策作り等について研修と情報交換を行い、より効果的な条例の制定・運用の促進を目的としています。
　今回は85の自治体からの参加があり、手話言語条例制定への関心の高さがうかがえました。

司会：手話言語法制定推進運動本部委員
日本手話通訳士協会理事　　　　
川根　紀夫氏　　　　
川根　紀夫氏

「挨拶」

石野　富志三郎
全日本ろうあ連盟理事長　石野　富志三郎

「講義①」テーマ：「全国に広がる手話言語条例～手話言語の時代へ」

講師　　　　　　　　　　　　　　
全日本ろうあ連盟　理事　　　　　
手話言語法制定推進運動本部　委員
石橋　大吾　　　　　　　　　　　
石橋　大吾

事例報告と意見交換

　事例報告では、条例を制定しており、「手話を広める知事の会」「全国手話言語市区長会」の会員自治体でもある「山口県」と「伊勢市」より報告をいただき、その後、グループに分かれての意見交換を行いました。

河地　俊彦　氏
事例報告①
山口県　　健康福祉部　障害者支援課　
　　　　　　　　　　　河地　俊彦　氏
事例報告②　　　　　　　　　　　
伊勢市　健康福祉部　障がい福祉課
係長　野北　元昭　氏　　　　　　
野北　元昭　氏

「情報交換の様子」

情報交換の様子

「講義②」テーマ：「手話言語について学ぶ　音声言語と手話言語の獲得と習得～言語政計画（政策）の視点を加えて～」

本名　信行　氏
講師
青山学院大学　名誉教授
本名　信行　氏

「会場の様子」

会場の様子

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