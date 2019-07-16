各省庁へ聴覚障害者の暮らし等に関わる要望を提出
2019年7月16日、全日本ろうあ連盟理事らが各省庁へ要望書を提出し、意見交換を行いました。
|各省庁名・担当課
|全日本ろうあ連盟出席者
|厚生労働省（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
職業安定局 障害者雇用対策課
雇用援助係
調整係
障害保健福祉部企画課自立支援振興室
情報・意思疎通支援係
大臣官房人事課
人事管理調整係長
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理事長 石野富志三郎
情コミ委員長 中西久美子
出版事業委員長 中橋道紀
高齢部長 川本忠夫
福祉労働副委員長 吉野幸代
|人事院（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
事務総局総務課調整班
|経済産業省（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
大臣官房秘書課
大臣官房広報室
大臣官房厚生企画室
経済産業政策局産業人材政策室
商務・サービスグループキャッシュレス推進室
|参議院（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
庶務部
議事部副部長秘書課
庶務部文書課
庶務部広報課
庶務部人事課
警務部警務課
|総務省（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
大臣官房秘書課障害者雇用推進室
自治行政局選挙部選挙課
自治行政局選挙部管理課
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
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副理事長 長谷川芳弘
福祉労働委員長 大竹浩司
女性部長 唯藤節子
出版事業副委員長 荒井康善
情コミ副委員長 服部芳明
|警察庁（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
生活安全企画課地域警察指導室
会計課装備室
企画課
人事課
|消防庁（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
国民保護・防災部防災課防災情報室 消防・救急課
総務課広報係
|国土交通省（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
海上保安庁警備救難部管理課
海上保安庁警備救難部救難課
航空局航空事業課
航空局国際航空課
自動車局旅客課
鉄道局鉄道サービス政策室
道路局高速道路課
都市局街路交通施設課
鉄道局鉄道サービス政策室
総合政策局安心生活政策課
大臣官房人事課
|金融庁（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
監督局総務課
監督局銀行第一課
監督局銀行第二課
監督局銀行第二課協同組織金融室
監督局保険課
監督局証券課
監督局総務課金融会社室
監督局総務課郵便貯金・保険監督参事官室
総合政策局秘書課
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副理事長 小中栄一
教育文化委員長 石橋大吾
スポーツ委員長 小椋武夫
スポーツ事務局長 倉野直紀
青年部長 吉田航
|文部科学省（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
大臣官房人事課任用班
大臣官房人事課福利厚生室
総合教育政策局教育人材政策課更新係
総合教育政策局教育人材政策課教職員研修係
総合教育政策局教育人材政策課改革推進係
総合教育政策局教育人材政策課免許係
初等中等教育局特別支援教育課指導係
初等中等教育局財務課教育公務員係
初等中等教育局児童生徒課生徒指導第二係
|文化庁（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
文化庁参事官（芸術文化担当）付
新文化芸術創造活動推進室
文化庁参事官（文化創造担当）付
共生社会担当
|スポーツ庁（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
健康スポーツ課障害者スポーツ振興室
競技スポーツ課
参事官（地域振興担当）
参事官（民間スポーツ担当）
|内閣官房（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
内閣官房 参事官補佐
内閣官房 参事官補佐
内閣官房 広報専門官
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事務局長 久松三二
組織委員長 小出真一郎
国際委員長 太田陽介
教育文化副委員長 山根昭治
アジア地域事務局長 嶋本恭規
|消費者庁（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
総務課
消費者政策課
地方協力課
|内閣府（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
内閣官房 内閣総務官室
|内閣府（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
参事官補佐
|外務省（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
総合外交政策局人権人道課
大臣官房人事課
国際協力局地球規模課題総括課