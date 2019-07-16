各省庁へ聴覚障害者の暮らし等に関わる要望を提出

金融庁 交渉風景と提出した要望書へ

監督局総務課

監督局銀行第一課

監督局銀行第二課

監督局銀行第二課協同組織金融室

監督局保険課

監督局証券課

監督局総務課金融会社室

監督局総務課郵便貯金・保険監督参事官室

総合政策局秘書課

副理事長 小中栄一

教育文化委員長 石橋大吾

スポーツ委員長 小椋武夫

スポーツ事務局長 倉野直紀

青年部長 吉田航