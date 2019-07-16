各省庁へ聴覚障害者の暮らし等に関わる要望を提出


2019年7月16日、全日本ろうあ連盟理事らが各省庁へ要望書を提出し、意見交換を行いました。

各省庁名・担当課 全日本ろうあ連盟出席者
厚生労働省（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
　職業安定局　障害者雇用対策課
　　雇用援助係
　　調整係
　障害保健福祉部企画課自立支援振興室　
　　情報・意思疎通支援係　
　大臣官房人事課
　　人事管理調整係長 		理事長　　　　　　石野富志三郎
情コミ委員長　　　中西久美子
出版事業委員長　　中橋道紀
高齢部長　　　　　川本忠夫
福祉労働副委員長　吉野幸代
人事院（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
　事務総局総務課調整班
経済産業省（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
　大臣官房秘書課
　大臣官房広報室
　大臣官房厚生企画室　
　経済産業政策局産業人材政策室
　商務・サービスグループキャッシュレス推進室
参議院（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
　庶務部
　議事部副部長秘書課
　庶務部文書課
　庶務部広報課
　庶務部人事課
　警務部警務課
総務省（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
　大臣官房秘書課障害者雇用推進室
　自治行政局選挙部選挙課
　自治行政局選挙部管理課
　総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 		副理事長　　　　　長谷川芳弘
福祉労働委員長　　大竹浩司
女性部長　　　　　唯藤節子
出版事業副委員長　荒井康善
情コミ副委員長　　服部芳明
警察庁（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
　生活安全企画課地域警察指導室
　会計課装備室
　企画課
　人事課
消防庁（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
　国民保護・防災部防災課防災情報室　　消防・救急課
　総務課広報係
国土交通省（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
　海上保安庁警備救難部管理課
　海上保安庁警備救難部救難課
　航空局航空事業課
　航空局国際航空課
　自動車局旅客課
　鉄道局鉄道サービス政策室
　道路局高速道路課
　都市局街路交通施設課
　鉄道局鉄道サービス政策室
　総合政策局安心生活政策課
　大臣官房人事課
金融庁（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
　監督局総務課
　監督局銀行第一課
　監督局銀行第二課
　監督局銀行第二課協同組織金融室
　監督局保険課
　監督局証券課
　監督局総務課金融会社室
　監督局総務課郵便貯金・保険監督参事官室
　総合政策局秘書課 		副理事長　　　　　小中栄一
教育文化委員長　　石橋大吾
スポーツ委員長　　小椋武夫
スポーツ事務局長　倉野直紀
青年部長　　　　　吉田航
文部科学省（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
　大臣官房人事課任用班
　大臣官房人事課福利厚生室
　総合教育政策局教育人材政策課更新係
　総合教育政策局教育人材政策課教職員研修係
　総合教育政策局教育人材政策課改革推進係
　総合教育政策局教育人材政策課免許係
　初等中等教育局特別支援教育課指導係
　初等中等教育局財務課教育公務員係
　初等中等教育局児童生徒課生徒指導第二係
文化庁（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
　文化庁参事官（芸術文化担当）付　
　　新文化芸術創造活動推進室
　文化庁参事官（文化創造担当）付
　　共生社会担当
スポーツ庁（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
　健康スポーツ課障害者スポーツ振興室
　競技スポーツ課
　参事官（地域振興担当）
　参事官（民間スポーツ担当）
内閣官房（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
　内閣官房　参事官補佐
　内閣官房　参事官補佐
　内閣官房　広報専門官 		事務局長　　　　　　久松三二
組織委員長　　　　　小出真一郎
国際委員長　　　　　太田陽介
教育文化副委員長　　山根昭治
アジア地域事務局長　嶋本恭規
消費者庁（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
　総務課
　消費者政策課
　地方協力課
内閣府（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
　内閣官房 内閣総務官室
内閣府（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
　参事官補佐
外務省（7月16日）交渉風景と提出した要望書へ
　総合外交政策局人権人道課
　大臣官房人事課
　国際協力局地球規模課題総括課