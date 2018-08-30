厚生労働省、総務省、衆議院 古屋範子総務委員長、参議院 竹谷とし子総務委員長を表敬訪問

2018年8月30日（木）、ナナオ・カチ氏、チェ・ワンシク氏、川森雅仁教授、日本財団と共に、厚生労働省、総務省、衆議院 古屋範子総務委員長、参議院 竹谷とし子総務委員長を表敬訪問し、全日本ろうあ連盟主催「電話リレーサービスの制度化を考えるシンポジウム」への支援に対しお礼を述べるとともに、カナダと韓国を中心とした電話リレーサービスを巡る世界情勢を紹介しながら、日本においても「電話リレーサービスの制度化」が一刻も早く成立できるよう訴えました。
厚生労働省を表敬訪問
左から
1 慶應義塾大学 特任教授 川森雅仁氏
2 ナナオ・カチ氏（カナディアンラジオテレビ＆電気通信委員会 社会・消費政策担当ディレクター）
Mr. Nanao Kachi
Director, Social and Consumer Policy
Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission
3 チェ・ワンシク氏（釜山大学 教授 元・韓国情報化振興院 ディレクター）
Mr. CHOI WOAN SIK
Professor of Pusan National University/Global ICT Policy,
Bridging the Digital Divide and HRD
4 障害保健福祉部長/橋本泰宏氏
5 全日本ろうあ連盟 理事 小椋武夫
6 日本財団 ソーシャルイノベーション本部特定事業部 部長 公益事業部 部長（兼） 石井靖乃氏
7 障害保健福祉部 企画課長/内山博之氏
総務省を表敬訪問
左から
1 総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 主査/鈴木亮佑氏
2 日本財団 ソーシャルイノベーション本部特定事業部 部長 公益事業部 部長（兼） 石井靖乃氏
3 総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 課長補佐/長谷川準也氏
4 全日本ろうあ連盟 理事 小椋武夫
5 総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 市場評価企画官/佐伯宜昭氏
6 ナナオ・カチ氏（カナディアンラジオテレビ＆電気通信委員会 社会・消費政策担当ディレクター）
Mr. Nanao Kachi
Director, Social and Consumer Policy
Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission
7 チェ・ワンシク氏（釜山大学 教授 元・韓国情報化振興院 ディレクター）
Mr. CHOI WOAN SIK
Professor of Pusan National University/Global ICT Policy,
Bridging the Digital Divide and HRD
8 慶應義塾大学 特任教授 川森雅仁氏
古屋範子総務委員長・竹谷とし子総務委員長を表敬訪問
左から
1 全日本ろうあ連盟 理事 小椋武夫
2 ナナオ・カチ氏（カナディアンラジオテレビ＆電気通信委員会 社会・消費政策担当ディレクター）
Mr. Nanao Kachi
Director, Social and Consumer Policy
Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission
3 衆議院 古屋範子総務委員長
4 参議院 竹谷とし子総務委員長
5 慶應義塾大学 特任教授 川森雅仁氏
6 日本財団 ソーシャルイノベーション本部特定事業部 部長 公益事業部 部長（兼） 石井靖乃氏