文部科学省 交渉風景と提出した要望書へ

初等中等教育局

特別支援教育課指導係

特別支援教育課企画調査係

児童生徒課生徒指導室生徒指導第二係

初等中等教育企画課教育公務員係

教職員課教員免許企画室免許係

教職員課研修支援係

事務局長：久松 三二

理事：石橋 大吾

（教育・文化委員会 委員長）

理事：山根 昭治

（教育・文化委員会 副委員長）

理事：小椋 武夫…スポーツ庁、外務省のみ

（スポーツ委員会 委員長）

理事：倉野 直紀

（スポーツ委員会 事務局長）

理事：太田 陽介

（国際委員長）

理事：嶋本 恭規

（世界ろう連盟アジア地域事務局長）

理事：小出 真一郎

（組織委員会 委員長）