各省庁へ聴覚障害者の暮らし等に関わる要望を提出


2018年7月17日、全日本ろうあ連盟理事らが各省庁へ要望書を提出し、意見交換を行いました。

各省庁名・担当課 全日本ろうあ連盟出席者
内閣官房（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
　広報室　調査官
　　　　　参事官補佐
 		 副理事長：小中　栄一
理事：吉野　幸代
　（福祉・労働委員会　副委員長）
理事：中西　久美子
　（情報・コミュニケーション委員会　委員長）
理事：中橋　道紀
　（出版・事業委員会　委員長）
警察庁（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
　理事官
　初動第ニ係
　企画法令係
総務省（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
　自治行政局　選挙部選挙課
　　　　　　　　　　管理課
　総合通信基盤局　電気通信事業部　事業政策課
　　　　　　　　　　　　　　　　　料金サービス課
厚生労働省（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
　社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報・意思疎通支援係
　職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課雇用援助係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雇用指導係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集合・生活支援係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職場適応援助係
金融庁（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
　監督局　総務課
　　　　　　　　協同組織金融室
　　　　　　　　金融会社室
　　　　　　　　郵便貯金・保険監督参事官室
　　　　　銀行第一課
　　　　　銀行第二課
　　　　　保健課
　　　　　証券課		 副理事長：長谷川　芳弘
理事：大竹　浩司
　（福祉・労働委員会　委員長）
理事：服部　芳明
　（情報・コミュニケーション委員会　副委員長）
理事：荒井　康善
　（出版・事業委員会　副委員長）
消費者庁（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
　消費者政策課
　総務課　職員係
　 
経済産業省（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
　大臣官房広報室
　経済産業政策局産業人材政策室
　産業技術環境局国際標準課
　商務・サービスグループ消費・流通政策課
国土交通省（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
　海上保安庁　警備救難部救難課
　航空局　航空事業課
　自動車局　旅客課
　鉄道局　鉄道サービス政策室
　道路局　高速道路課
　都市局　街路交通施設課
　鉄道局　鉄道サービス政策室
　自動車局　技術政策課
文部科学省（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
　初等中等教育局
　　　　　特別支援教育課指導係
　特別支援教育課企画調査係
　　児童生徒課生徒指導室生徒指導第二係
　　初等中等教育企画課教育公務員係
　　　　教職員課教員免許企画室免許係
　　　　教職員課研修支援係		 事務局長：久松　三二
理事：石橋　大吾　
　（教育・文化委員会　委員長）
理事：山根　昭治
　（教育・文化委員会　副委員長）
理事：小椋　武夫…スポーツ庁、外務省のみ
　（スポーツ委員会　委員長）
理事：倉野　直紀
　（スポーツ委員会　事務局長）
理事：太田　陽介
　（国際委員長）
理事：嶋本　恭規
　（世界ろう連盟アジア地域事務局長）
理事：小出　真一郎
　（組織委員会　委員長）
文化庁（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
　文化財部　美術学芸課　美術館歴史博物館　振興室
　文化部　芸術文化課
　 
スポーツ庁（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
　健康スポーツ課障害者スポーツ振興室
　競技スポーツ課
　地域振興担当参事官　施設企画係
　国際課
外務省（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
　総合外交政策局人権人道課
　大臣官房人事課
　国際協力局地球規模課題総括課