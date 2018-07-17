各省庁へ聴覚障害者の暮らし等に関わる要望を提出
2018年7月17日、全日本ろうあ連盟理事らが各省庁へ要望書を提出し、意見交換を行いました。
|各省庁名・担当課
|全日本ろうあ連盟出席者
|内閣官房（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
広報室 調査官
参事官補佐
|副理事長：小中 栄一
理事：吉野 幸代
（福祉・労働委員会 副委員長）
理事：中西 久美子
（情報・コミュニケーション委員会 委員長）
理事：中橋 道紀
（出版・事業委員会 委員長）
|警察庁（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
理事官
初動第ニ係
企画法令係
|総務省（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
自治行政局 選挙部選挙課
管理課
総合通信基盤局 電気通信事業部 事業政策課
料金サービス課
|厚生労働省（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
情報・意思疎通支援係
職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課雇用援助係
雇用指導係
集合・生活支援係
職場適応援助係
|金融庁（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
監督局 総務課
協同組織金融室
金融会社室
郵便貯金・保険監督参事官室
銀行第一課
銀行第二課
保健課
証券課
|副理事長：長谷川 芳弘
理事：大竹 浩司
（福祉・労働委員会 委員長）
理事：服部 芳明
（情報・コミュニケーション委員会 副委員長）
理事：荒井 康善
（出版・事業委員会 副委員長）
|消費者庁（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
消費者政策課
総務課 職員係
|経済産業省（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
大臣官房広報室
経済産業政策局産業人材政策室
産業技術環境局国際標準課
商務・サービスグループ消費・流通政策課
|国土交通省（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
海上保安庁 警備救難部救難課
航空局 航空事業課
自動車局 旅客課
鉄道局 鉄道サービス政策室
道路局 高速道路課
都市局 街路交通施設課
鉄道局 鉄道サービス政策室
自動車局 技術政策課
|文部科学省（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
初等中等教育局
特別支援教育課指導係
特別支援教育課企画調査係
児童生徒課生徒指導室生徒指導第二係
初等中等教育企画課教育公務員係
教職員課教員免許企画室免許係
教職員課研修支援係
|事務局長：久松 三二
理事：石橋 大吾
（教育・文化委員会 委員長）
理事：山根 昭治
（教育・文化委員会 副委員長）
理事：小椋 武夫…スポーツ庁、外務省のみ
（スポーツ委員会 委員長）
理事：倉野 直紀
（スポーツ委員会 事務局長）
理事：太田 陽介
（国際委員長）
理事：嶋本 恭規
（世界ろう連盟アジア地域事務局長）
理事：小出 真一郎
（組織委員会 委員長）
|文化庁（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
文化財部 美術学芸課 美術館歴史博物館 振興室
文化部 芸術文化課
|スポーツ庁（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
健康スポーツ課障害者スポーツ振興室
競技スポーツ課
地域振興担当参事官 施設企画係
国際課
|外務省（7月17日）交渉風景と提出した要望書へ
総合外交政策局人権人道課
大臣官房人事課
国際協力局地球規模課題総括課