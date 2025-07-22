各省庁へきこえない・きこえにくい人の社会参加に関わる要望を提出


　2025年7月14日、全日本ろうあ連盟理事らが各省庁へ要望書を提出し、意見交換を行いました。また、一部の省庁へは要望書を送付しました。

各省庁名・担当課 全日本ろうあ連盟出席者
警察庁（7月14日）交渉風景と提出した要望書へ

長官官房　　人事課
　　　　　　会計課
　　　　　　企画課
　　　　　　総務課
生活安全局　生活安全企画課
交通局　　　運転免許課 		副理事長　　　　　中西　久美子
事務局長　　　　　久松　三二
福祉労働委員長　　大竹　浩司
情コミ委員長　　　吉野　幸代
国際委員長兼
　情コミ副委員長　嶋本　恭規
内閣府（7月14日）交渉風景と提出した要望書へ

政策統括官（共生・共助担当）付 参事官（障害者施策担当）
厚生労働省（7月14日）交渉風景と提出した要望書へ

職業安定局　　　　障害者雇用対策課
社会・援護局　　　障害保健福祉部　企画課　自立支援振興室
　　　　　　　　　障害保健福祉部　障害福祉課
　　　　　　　　　総務課
文部科学省（7月14日）交渉風景と提出した要望書へ

初等中等教育局　特別支援教育課
総合教育政策局　教育人材政策課
大臣官房　　　　会計課
国際統括官　　　ユネスコ協力官 		副理事長　　　　　河原　雅浩
本部事務所長　　　山根　昭治
スポーツ委員長　　太田　陽介
スポーツ事務局長　山田　尚人
教育文化委員長　　堀米　泰晴
教育文化副委員長　櫻井　貴浩
福祉労働副委員長　小林　泉
スポーツ庁（7月14日）交渉風景と提出した要望書へ

参事官（地域振興担当）付
参事官（国際担当）付
競技スポーツ課
健康スポーツ課
政策課
国土交通省（7月14日）交渉風景と提出した要望書へ

大臣官房　　　　総務課
道路局　　　　　高速道路課
鉄道局　　　　　鉄道サービス政策室
　　　　　　　　都市鉄道政策課
物流・自動車局　旅客課
都市局　　　　　街路交通施設課
総合政策局　　　共生社会政策課
経済産業省（7月14日）交渉風景と提出した要望書へ

商務・サービスグループ　博覧会推進室
送付した要望書一覧：
こども家庭庁：　掲載準備中
総務省：　　　　掲載準備中
国税庁：　　　　掲載準備中
法務省：　　　　掲載準備中
外務省：　　　　掲載準備中
金融庁：　　　　掲載準備中
消費者庁：　　　掲載準備中
文化庁：　　　　掲載準備中
消防庁：　　　　掲載準備中
経済産業省：　　掲載準備中