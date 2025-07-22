各省庁へきこえない・きこえにくい人の社会参加に関わる要望を提出
2025年7月14日、全日本ろうあ連盟理事らが各省庁へ要望書を提出し、意見交換を行いました。また、一部の省庁へは要望書を送付しました。
|各省庁名・担当課
|全日本ろうあ連盟出席者
|警察庁（7月14日）交渉風景と提出した要望書へ
長官官房 人事課
会計課
企画課
総務課
生活安全局 生活安全企画課
交通局 運転免許課
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副理事長 中西 久美子
事務局長 久松 三二
福祉労働委員長 大竹 浩司
情コミ委員長 吉野 幸代
国際委員長兼
情コミ副委員長 嶋本 恭規
|内閣府（7月14日）交渉風景と提出した要望書へ
政策統括官（共生・共助担当）付 参事官（障害者施策担当）
|厚生労働省（7月14日）交渉風景と提出した要望書へ
職業安定局 障害者雇用対策課
社会・援護局 障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室
障害保健福祉部 障害福祉課
総務課
|文部科学省（7月14日）交渉風景と提出した要望書へ
初等中等教育局 特別支援教育課
総合教育政策局 教育人材政策課
大臣官房 会計課
国際統括官 ユネスコ協力官
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副理事長 河原 雅浩
本部事務所長 山根 昭治
スポーツ委員長 太田 陽介
スポーツ事務局長 山田 尚人
教育文化委員長 堀米 泰晴
教育文化副委員長 櫻井 貴浩
福祉労働副委員長 小林 泉
|スポーツ庁（7月14日）交渉風景と提出した要望書へ
参事官（地域振興担当）付
参事官（国際担当）付
競技スポーツ課
健康スポーツ課
政策課
|国土交通省（7月14日）交渉風景と提出した要望書へ
大臣官房 総務課
道路局 高速道路課
鉄道局 鉄道サービス政策室
都市鉄道政策課
物流・自動車局 旅客課
都市局 街路交通施設課
総合政策局 共生社会政策課
|経済産業省（7月14日）交渉風景と提出した要望書へ
商務・サービスグループ 博覧会推進室
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送付した要望書一覧：
こども家庭庁： 掲載準備中
総務省： 掲載準備中
国税庁： 掲載準備中
法務省： 掲載準備中
外務省： 掲載準備中
金融庁： 掲載準備中
消費者庁： 掲載準備中
文化庁： 掲載準備中
消防庁： 掲載準備中
経済産業省： 掲載準備中