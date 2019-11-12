日本聴覚障害公務員会の省庁への要望書提出への同行、福祉・労働委員会と諸団体との意見交換をおこないました
11月11日、日本聴覚障害公務員会が内閣人事局、総務省、厚生労働省へ要望書を提出、意見交換に連盟福祉・労働委員が同行しました。
また同日、高齢・障害・求職者雇用支援機構、厚生労働省、日本クレジット協会と福祉・労働委員会との意見交換をおこないました。
日本聴覚障害公務員会
|各省庁名・担当課
|出席者（敬称略）
|内閣官房 内閣人事局（11月11日）
交渉風景と提出した要望書へ
企画官
補佐
|
日本聴覚障害公務員会
会長
事務局長
東日本ブロック役員
全日本ろうあ連盟
福祉・労働副委員長 吉野幸代
福祉・労働委員 松本正志
|総務省（11月11日）
交渉風景と提出した要望書へ
自治行政局公務員部公務員課係長
自治行政局公務員部公務員課
女性活躍・人材活用推進室係長
総合通信基盤局電気通信事業部
事業政策課課長補佐
|厚生労働省（11月11日）
交渉風景と提出した要望書へ
大臣官房総務課人事管理調整係長
職業安定局障害者雇用対策課調整係
障害保健福祉部企画課自立支援振興室
情報・意思疎通支援係
福祉・労働委員会
|各省庁名・担当課
|全日本ろうあ連盟出席者
|高齢・障害・求職者雇用支援機構（11月11日）
交渉風景と提出した要望書へ
納付金部管理課長補佐
障害者助成部助成審査課長補佐
雇用開発推進部雇用開発課長補佐
職業リハビリテーション部
指導課指導係長
研究企画部企画調整室長補佐
企画部企画調整課企画係長
|
福祉・労働委員長 大竹浩司
福祉・労働委員 岩山誠
|厚生労働省（11月11日）
交渉風景へ
社会・援護局障害保健福祉部
地域生活支援推進室 室長補佐
相談支援係
|
福祉・労働委員長 大竹浩司
福祉・労働副委員長 吉野幸代
福祉・労働委員 松本正志
福祉・労働委員 岩山誠
|日本クレジット協会（11月11日）
交渉風景へ
経済産業省 キャッシュレス推進室 室長補佐
日本クレジット協会 総務企画部
部長
主幹