日本聴覚障害公務員会の省庁への要望書提出への同行、福祉・労働委員会と諸団体との意見交換をおこないました


　11月11日、日本聴覚障害公務員会が内閣人事局、総務省、厚生労働省へ要望書を提出、意見交換に連盟福祉・労働委員が同行しました。

　また同日、高齢・障害・求職者雇用支援機構、厚生労働省、日本クレジット協会と福祉・労働委員会との意見交換をおこないました。

日本聴覚障害公務員会

各省庁名・担当課 出席者（敬称略）
内閣官房　内閣人事局（11月11日）
交渉風景と提出した要望書へ
企画官
補佐 		日本聴覚障害公務員会
　会長
　事務局長
　東日本ブロック役員
 
全日本ろうあ連盟
　福祉・労働副委員長　吉野幸代
　福祉・労働委員　　　松本正志
総務省（11月11日）
交渉風景と提出した要望書へ
自治行政局公務員部公務員課係長
自治行政局公務員部公務員課
　女性活躍・人材活用推進室係長
総合通信基盤局電気通信事業部
　事業政策課課長補佐
厚生労働省（11月11日）
交渉風景と提出した要望書へ
大臣官房総務課人事管理調整係長
職業安定局障害者雇用対策課調整係
障害保健福祉部企画課自立支援振興室
　情報・意思疎通支援係

福祉・労働委員会

各省庁名・担当課 全日本ろうあ連盟出席者
高齢・障害・求職者雇用支援機構（11月11日）
交渉風景と提出した要望書へ
納付金部管理課長補佐
障害者助成部助成審査課長補佐
雇用開発推進部雇用開発課長補佐
職業リハビリテーション部
　指導課指導係長
研究企画部企画調整室長補佐
企画部企画調整課企画係長 		福祉・労働委員長　大竹浩司
福祉・労働委員　　岩山誠
厚生労働省（11月11日）
交渉風景へ
社会・援護局障害保健福祉部
　　地域生活支援推進室　室長補佐
　　　　　　　　　　　　相談支援係 		福祉・労働委員長　　大竹浩司
福祉・労働副委員長　吉野幸代
福祉・労働委員　　　松本正志
福祉・労働委員　　　岩山誠
日本クレジット協会（11月11日）
交渉風景へ
経済産業省　キャッシュレス推進室 室長補佐
 
日本クレジット協会　総務企画部
部長
主幹