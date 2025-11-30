2026年度 手話言語の国際デー／手話の日 ライトアップ・イベント予定一覧

毎年9月23日は「手話言語の国際デー」です。2017年12月19日に国連総会で決議され、決議文では、「手話言語が音声言語と対等であることを認め、ろう者の人権が完全に保障されるよう国連加盟国すべてにおいて手話言語についての意識を高める手段を講じることを促進する」とされています。

全日本ろうあ連盟では2021年度より本格的な取り組みを続けてきました。日本国内では、2025年6月25日の手話施策推進法の公布・施行に伴い、毎年9月23日が「手話の日」にもなりました。

私たちろう者にとって生活のあらゆる場面で、手話言語によるコミュニケーションや情報提供が保障されることは、きこえる人とともに暮らせる「共生社会」への一歩になります。

全国の自治体や民間企業・団体等の皆さま、手話言語の国際デーのブルーライトアップや、手話言語の国際デー／手話の日にちなんだ啓発イベント開催にご賛同をお願いいたします。ぜひ、きこえない・きこえにくい人ときこえる人がひとつになる瞬間を共有しましょう。

※ ライトアップおよびイベントはすべて予定となります。日時等の詳細につきましては、各自治体のＨＰや当連盟加盟団体のＨＰ等をご確認ください。

※ ライトアップおよびイベントに関するお問い合わせは、当連盟ではお受けしておりません。

※ 当日の天候等の状況により、急遽変更・中止される可能性もございますので、予めご了承ください。