2026年度 手話言語の国際デー／手話の日 ライトアップ・イベント予定一覧
毎年9月23日は「手話言語の国際デー」です。2017年12月19日に国連総会で決議され、決議文では、「手話言語が音声言語と対等であることを認め、ろう者の人権が完全に保障されるよう国連加盟国すべてにおいて手話言語についての意識を高める手段を講じることを促進する」とされています。
全日本ろうあ連盟では2021年度より本格的な取り組みを続けてきました。日本国内では、2025年6月25日の手話施策推進法の公布・施行に伴い、毎年9月23日が「手話の日」にもなりました。
私たちろう者にとって生活のあらゆる場面で、手話言語によるコミュニケーションや情報提供が保障されることは、きこえる人とともに暮らせる「共生社会」への一歩になります。
全国の自治体や民間企業・団体等の皆さま、手話言語の国際デーのブルーライトアップや、手話言語の国際デー／手話の日にちなんだ啓発イベント開催にご賛同をお願いいたします。ぜひ、きこえない・きこえにくい人ときこえる人がひとつになる瞬間を共有しましょう。
※ ライトアップおよびイベントはすべて予定となります。日時等の詳細につきましては、各自治体のＨＰや当連盟加盟団体のＨＰ等をご確認ください。
※ ライトアップおよびイベントに関するお問い合わせは、当連盟ではお受けしておりません。
※ 当日の天候等の状況により、急遽変更・中止される可能性もございますので、予めご了承ください。
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昨年度：2025年9月23日「手話言語の国際デー」イベント取り組み状況
2026年度 手話言語の国際デー／手話の日
ライトアップ・イベント予定一覧
（2026年7月31日現在）
都道府県名をクリックすると一覧が表示されます。
数字はライトアップまたはイベントを予定している自治体数を示しています。
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|札幌市
|①さっぽろテレビ塔
|9月23日
|②札幌市時計台
|9月23日
|③札幌市資料館
|9月23日
|旭川市
|旭川市常盤ロータリータワー
|9月23日
|室蘭市
|室蘭市祝津風力発電所
|9月18日～23日
|釧路市
|幣舞橋
|9月23日
|苫小牧市
|①緑ヶ丘公園展望台
|9月24日～30日
|②苫小牧信用金庫本店
|9月24日～30日
|③nepiaアイスアリーナ
|9月24日～30日
|美唄市
|美唄市役所 正面玄関
|9月23日
|紋別市
|オホーツクスカイタワー
|9月23日
|根室市
|根室市役所本庁舎 正面玄関側壁面・４階市民交流サロン内
|9月23日
|千歳市
|千歳市総合福祉センター
|9月18日～23日
|石狩市
|石狩市役所本庁舎
|9月23日
|当麻町
|当麻町公民館まとまーる
|9月23日
|愛別町
|愛別町役場本庁舎
|9月23日
|占冠村
|占冠村役場
|9月23日
|白老町
|白老町総合保健福祉センター（いきいき４・６）
|9月24日～29日
|別海町
|別海町役場本庁舎 電光掲示板
|9月17日～23日
|中標津町
|伝成館（旧北海道農事試験場根室支場庁舎）
|9月23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|青森市
|青森市役所本庁舎 エントランスホール
|9月21日～27日
|八戸市
|①八戸市総合保健センター
|9月23日 日没15分後～23：00
|②プライフーズスタジアム
|9月23日 18：00～20：00
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|盛岡市
|キオクシアアイーナ（いわて県民情報交流センター）
|9月21日～27日
|陸前高田市
|奇跡の一本松
|9月23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|仙台市
|仙台市役所 南側仮囲い
|9月18日～23日 夜間
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|秋田市
|道の駅あきた港 ポートタワー・セリオン
|9月1日～30日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|山形市
|山形県文翔館
|9月23日
|鶴岡市
|荘銀タクト鶴岡エントランスホール
|9月23日 日没15分後～
|寒河江市
|寒河江市役所庁舎
|9月17日～30日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|福島市
|福島市役所本庁舎
|9月23日 18：00～21：00
|いわき市
|①いわき電力センター
|9月23日
|②常磐共同火力勿来発電所
|9月23日
|白河市
|小峰城
|9月18日～23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|水戸市
|①水戸芸術館
|9月23日
|②水戸市水道低区配水塔
|9月23日
|つくば市
|つくば市役所庁舎
|9月18日～30日
|筑西市
|しもだて地域交流センターアルテリオ空中回廊
|9月18日～29日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|宇都宮市
|栃⽊県庁舎 昭和館
|9月16日～23日
|足利市
|①史跡足利学校
|9月23日
|②織姫神社
|9月23日
|佐野市
|佐野市役所本庁舎
|9月17日～24日
|日光市
|日光ランドマーク 屋上観覧車
|9月23日
|真岡市
|真岡市役所本庁舎
|9月19日～23日
|大田原市
|大田原市役所本庁舎 １階南玄関入口
|9月23日
|矢板市
|①矢板市長峰公園シンボルタワー
|9月23日 日没～20：00
|②矢板市文化スポーツ複合施設
|9月23日 日没～22：00
|さくら市
|勝山パークブリッジ（氏家ゆうゆうパーク内）
|9月23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|前橋市
|①国指定重要文化財「臨江閣」
|9月23日 18：30〜
|②日本トーターグリーンドーム前橋
|9月23日 日没後〜
|藤岡市
|ららん藤岡（ミニ観覧車）
|9月23日
|吉岡町
|吉岡町役場本庁舎
|9月18日～24日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|さいたま市
|①さいたま市役所市民サロン 東側・桜の木の下
|9月18日～27日
|②さいたま市役所トルーカの鐘
|9月23日
|川越市
|①ウェスタ川越
|日程未定
|②Ｕ＿ＰＬＡＣＥ川越
|日程未定
|③埼玉縣信用金庫 川越市内営業所
|日程未定
|④飯能信用金庫 川越市内営業所
|日程未定
|熊谷市
|熊谷駅前膜シェルター
|9月24日～27日
|川口市
|川口市役所第一・第二本庁舎記念樹植栽スペース
|9月14日～23日
|行田市
|忍城址
|秩父市
|秩父市役所本庁舎（正面玄関付近）
|所沢市
|所沢市市役所本庁舎 高層棟１階障害福祉課窓口
|9月24日～25日
|加須市
|騎西城（郷土資料展示室）
|9月18日～24日 18：00～20：00
|東松山市
|松本町一丁目緑地 記念碑
|9月23日 18：00～21：00
|狭山市
|①狭山市駅西口エスカレータ―
|9月21日～27日
|②狭山市市民交流センター
|9月21日～27日
|鴻巣市
|本庁舎前コウノトリモニュメント
|深谷市
|深谷市役所本庁舎
|9月18日～23日 18：00～22：00
|上尾市
|①上尾市役所庁舎第三別館
|9月17日～24日
|②上尾市社会福祉協議会
|9月1日～30日
|③スターバックスコーヒー上尾壱丁目店
|④スターバックスコーヒー二ツ宮店
|⑤スターバックスコーヒーイオンモール上尾店
|戸田市
|①戸田市役所 正面玄関
|9月14日～27日
|②戸田市立心身障害者福祉センター 入口
|9月14日～27日
|入間市
|入間市旧石川組製糸西洋館
|9月19日～23日
|朝霞市
|朝霞市役所庁舎前広場大ケヤキ
|9月23日 19：00頃
|和光市
|①総合児童センター
|9月16日～25日
|②南児童館
|9月16日～25日
|③総合福祉会館
|9月16日～25日
|新座市
|新座市役所本庁舎・第二庁舎周辺
|9月18日～30日
|富士見市
|都市宣言塔
|9月16日～23日
|三郷市
|①ピアラシティ交流センター
|9月17日～30日
|②希望の郷交流センター
|9月17日～30日
|③におどりプラザ
|9月17日～30日
|坂戸市
|坂戸駅
|9月18日～28日
|幸手市
|幸手駅自由通路
|横瀬町
|①横瀬町ブコーさん観光案内所
|9月21日～27日 15：00～21：00
|②チャレンジキッチンENgaWA
|9月25日～27日 17：30～21：00
|杉戸町
|ココティすぎと
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|千葉市
|①セントラルアーチ
|9月23日
|②海浜幕張駅 南口駅前広場シェルター
|9月23日
|③千葉聴覚障害者センター
|9月16日～23日
|市川市
|市川市役所第１庁舎 正面玄関横
|9月16日～23日
|館山市
|館山城
|9月23日
|松戸市
|①松戸市役所新館 ３階障害福祉課受付・１階連絡通路
|9月14日～27日
|②健康福祉会館（ふれあい22） １階・３階
|9月21日～27日
|③図書館本館特設コーナー
|9月21日～27日
|④松戸市立総合医療センター 正面壁
|⑤松戸市社会福祉協議会
|習志野市
|習志野市役所５階通路・６階展望回廊
|9月22日～23日 17：30～22：00
|流山市
|流山市生涯学習センター
|八千代市
|①八千代市役所本庁舎
|9月14日～28日
|②八千代市福祉センター
|9月14日～28日
|③八千代市障害者福祉センター
|9月14日～28日
|④八千代台駅周辺
|浦安市
|浦安市役所庁舎屋外電光掲示板
|8：15～17：15
|四街道市
|①四街道市役所 桜の寄付銘板
|9月18日～24日
|②四街道市役所 障がい者支援課カウンター（ランタン点灯）
|9月16日～24日
|袖ヶ浦市
|袖ケ浦市役所障がい福祉課窓口
|9月14日～23日
|匝瑳市
|匝りの里
|9月23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|港区
|新橋駅西口広場のSL
|9月18日～23日
|新宿区
|①新宿区役所本庁舎 正面玄関
|9月23日 18：00～22：00
|②新宿スポーツセンター
|9月23日 18：00～22：00
|江東区
|ふれあい橋
|9月18日～25日
|品川区
|目黒川（①新品川橋②品川橋③荏川橋④要津橋⑤三嶽橋⑥森永橋⑦小関橋⑧鈴懸歩道橋⑨山本橋⑩ふれあいK字橋）
|9月22日～23日
|京浜運河（⑪かもめ橋）
|9月22日～23日
|天王洲南運河（⑫アイル橋）
|9月22日～23日
|中野区
|中野区役所本庁舎
|9月22日～23日
|豊島区
|①豊島区役所障害福祉課前、手話通訳者派遣センター前
|9月21日～25日
|②池袋西口公園グローバルリング
|9月21日～25日
|八王子市
|JR 八王子駅北口マルベリーブリッジ吸気塔（絹の舞）
|9月18日～24日
|小平市
|小平市健康福祉事務センター１階 障がい者支援課前（展示物をブルーの電飾でライトアップ）
|9月14日～25日
|福生市
|福生市役所
|9/23を含む１週間程度
|狛江市
|狛江市役所市民ひろば
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|横浜市
|横浜市庁舎
|9月23日
|川崎市
|①川崎市役所本庁舎
|9月23日
|②アトレ川崎（川崎駅コンコース内）
|9月23日
|秦野市
|①小田急線秦野駅北口まほろば大橋時計塔
|9月23日
|②神奈川県立戸川公園風の吊り橋
|9月23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|富士吉田市
|富士吉田市役所庁舎
|9月23日
|山梨市
|街の駅やまなし
|9月23日
|甲斐市
|赤坂台総合（ドラゴンパーク）展望塔
|9月23日～30日
|甲州市
|ぶどうの丘
|9月17日～23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|新潟市
|➀新潟県庁18階展望回廊
|9月18日～23日
|➁新潟ふれ愛プラザ
|9月19日～23日
|長岡市
|アオーレ長岡 ３階オープンテラス
|9月23日 17：00～21：00
|三条市
|三条市役所三条庁舎 正面玄関
|柏崎市
|柏崎市役所１階多目的室窓上部（線路側）
|9月23日～30日
|新発田市
|新発田市役所本庁舎
|9月22日〜27日
|小千谷市
|スポーツコミュニティプレイス「ソコラテ」
|9月23日 18：00～21：00
|村上市
|JR村上駅前（歓迎塔）
|9月23日
|燕市
|燕市役所おもいやり駐車場付近
|9月22日～24日
|糸魚川市
|青海総合文化会館前ヒスイ原石
|9月23日を含む１週間程度
|妙高市
|妙高市役所庁舎内
|9月23日
|聖籠町
|聖籠町町民会館構内道路
|9月21日～25日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|長野市
|①善光寺
|9月23日 18：00～21：00
|②JR長野駅前（善光寺口）
|9月23日 18：15～21：00
|松本市
|国宝 松本城
|9月23日 18：00～21：00
|上田市
|上田城東虎口櫓門
|9月1日〜15日
|諏訪市
|高島城
|9月23日 18：00～21：00
|須坂市
|イオンモール須坂 １階Goolightコート設置大型モニター
|9月23日 18：00～21：00
|中野市
|中野陣屋
|9月23日 18：30～21：00
|茅野市
|茅野市民館
|9月23日～25日
|塩尻市
|①JR塩尻駅
|9月23日
|②塩尻市役所本庁舎
|9月23日
|③塩尻市観光センター
|9月23日
|佐久市
|佐久市役所 ８階
|9月23日
|千曲市
|千曲橋（千曲市役所近くの稲荷山方面）
|9月23日～30日
|安曇野市
|安曇野市役所本庁舎 南側
|9月23日
|箕輪町
|①箕輪町役場庁舎 玄関
|9月23日 18：30～21：00
|②箕輪町社会福祉協議会 玄関
|9月23日 18：30～21：00
|③箕輪町防災交流施設「みのわBASE」
|9月23日 18：30～21：00
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|富山市
|①富山城
|9月23日 日没～22：00
|②富岩運河環水公園
|9月23日
|③富山県美術館
|9月23日
|④富山県立中央病院
|9月23日
|⑤タワー111
|9月23日
|小矢部市
|クロスランドタワー
|9月23日
|射水市
|海王丸パーク（帆船海王丸）
|9月23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|金沢市
|金沢城公園石川門
|9月23日 日没後～22：00
|七尾市
|こころの相談支援センター まつぼっくり
|9月23日
|小松市
|こまつアズスクエア
|9月23日 日没後～23：00
|加賀市
|①加賀温泉駅全天候型広場施設
|9月23日～30日 18：00～21：00
|②加賀市医療センター
|9月23日～30日 18：00～21：00
|白山市
|白山市福祉ふれあいセンター
|9月23日 19：00～
|能美市
|能美市防災センター
|9月23日～25日 19：00～20：00
|野々市市
|野々市市役所庁舎 シンボル塔
|9月23日
|川北町
|①川北町看板
|9月23日 17：49～22：00
|②わくわく手作りファーム 駐車場（県道側）看板
|9月23日 17：49～22：00
|中能登町
|中能登町役場行政サービス庁舎
|9月23日 日没～21：00
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|大野市
|JR越前大野駅前
|9月23日 日没より15分後～
|あわら市
|JR芦原温泉駅 アフレア広場
|9月23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|岐阜市
|岐阜県庁舎
|9月23日
|岐阜市
|岐阜市役所本庁舎
|9月23日 夜間
|大垣市
|①大垣市役所本庁舎キューブモニュメント
|9月23日
|②ソフトピアジャパンセンター
|9月23日
|高山市
|高山市役所本庁舎
|9月23日 18：00〜21：00
|関市
|関シティターミナル
|9月22日～23日
|可児市
|①可児駅前
|9月23日
|②木曽川渡し場遊歩道
|9月23日
|③可児市文化創造センター ala
|9月23日
|関ヶ原町
|岐阜関ケ原古戦場記念館
|9月23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|静岡市
|①富士山世界遺産センター
|9月23日 18：00～19：00
|②静岡市役所静岡庁舎本館 あおい塔
|9月23日 18：30～19：30
|③駿府城公園内「巽櫓」
|9月23日 18：30～19：30
|④エスパルスドリームプラザ 観覧車ドリームスカイ
|9月23日 18：00～20：00
|富士市
|富士川サービスエリア（上り）大観覧車Fuji Sky View
|9月22日～24日
|焼津市
|焼津市役所 庁舎北側芝生広場
|9月23日
|掛川市
|掛川城天守閣
|9月18日～23日
|袋井市
|油山寺
|9月23日～27日 19：00～21：00
|裾野市
|裾野市役所本庁舎
|9月23日 18：00～21：00
|伊豆の国市
|韮山反射炉
|9月17日～23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|岡崎市
|①殿橋・明代橋
|9月21日～27日
|②岡崎城天守・大手門
|9月21日～27日
|一宮市
|ツインアーチ138
|9月23日
|春日井市
|文化フォーラム春日井・交流アトリウム
|9月23日
|豊川市
|①豊川市役所 正面玄関ロビー／障害福祉課ロビー
|9月14日～18日 8：30～17：15
|②イオンモール豊川 １階サウスコート
|9月19日～25日 10：00～21：00
|刈谷市
|ミササガパーク
|9月23日 17：00～22：00
|豊田市
|豊田市役所庁舎
|9月21日～27日
|西尾市
|歴史公園の二之丸丑寅櫓・土塀
|9月23日 日没～20：30
|蒲郡市
|蒲郡南駅前広場
|9月23日
|常滑市
|見守り猫とこにゃん（常滑市栄町２丁目）
|9月23日～30日
|江南市
|布袋の大仏（江南市木賀町大門地内）
|9月23日 19：00～21：00
|小牧市
|①小牧市役所本庁舎
|9月17日～23日
|②ふれあいセンター
|9月17日～23日
|尾張旭市
|尾張旭市役所本庁舎 時計塔
|9月17日～23日
|高浜市
|高浜市役所 会議棟
|9月23日
|田原市
|田原市蔵王山展望台
|9月23日 17：45～22：45
（途中で点灯されない時間があります）
|みよし市
|みよし市役所本庁舎
|9月23日
|美浜町
|野間埼灯台
|9月27日～10月3日
|幸田町
|幸田町役場庁舎前広場
|9月23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|四日市市
|よんまるテラス（近鉄四日市駅 駅前円形デッキ）
|9月23日～29日
|志摩市
|①安乗埼灯台
|9月23日 18：00～翌7：00
|②大王埼灯台
|9月23日 18：00～翌7：00
|伊賀市
|①伊賀市役所庁舎
|9月23日
|②伊賀上野城
|9月23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|大津市
|滋賀県庁本庁舎
|9月23日
|近江八幡市
|白雲館
|9月18日～23日
|甲賀市
|①甲賀市役所本庁舎
|9月14日～25日
|②まるーむ
|9月14日～25日
|③みなくるプラザ
|9月14日～25日
|東近江市
|①東近江市役所本庁
|9月1日～30日
|②太郎坊宮（太郎坊・阿賀神社）
|9月1日～30日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|京都市
|①京都府庁旧本館
|9月19日～23日
|②全国手話研修センター 西側公園
|9月21日～23日
|福知山市
|福知山市役所前駐車場フェンス「手話言語の国際デー」横断幕
|9月16日〜29日
|宇治市
|①JR宇治駅前市民交流プラザ「ゆめりあうじ」
|9月18日〜25日
|②宇治市役所 玄関前時計塔
|9月18日〜25日
|亀岡市
|保津大橋
|9月23日 日没後～
|向日市
|上植野浄水場
|9月23日
|八幡市
|淀川河川公園「さくらであい館」
|9月23日～30日
|京田辺市
|京田辺クロスパーク
|9月23日を含む数日間
|木津川市
|木津川市役所本庁舎
|9月23日を含む７日間
|久御山町
|くみやま夢タワー137
|9月23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|大阪市
|①大阪府庁舎本館
|9月23日
|②大阪府咲州庁舎
|9月23日
|③大阪府立男女共同参画青少年センター
|9月23日
|④大阪市役所
|9月23日
|⑤大阪城天守閣
|9月23日
|⑥海遊館前広場及び天保山大観覧車
|9月23日
|堺市
|関西大学堺キャンパス
|9月23日
|岸和田市
|岸和田城
|9月22日～27日
|豊中市
|豊中市立文化芸術センター
|9月23日 日没～22：00
|守口市
|守口市役所本庁舎
|9月16日～25日
|枚方市
|ニッペパーク岡東中央
|9月23日
|茨木市
|茨木市文化・子育て複合施設おにクル １階・２階
|9月13日・23日 18：00～21：00
|泉佐野市
|いこらも〜る泉佐野
|9月16日〜30日
|河内長野市
|河内長野市市民交流センター キックス
|9月23日～30日
|和泉市
|市役所本庁舎
|9月20日～27日
|柏原市
|柏原市役所
|9月23日 18：00～21：00
|羽曳野市
|①市役所別館
|9月23日
|②タケダハムはびきのコロセアム
|9月23日
|③LICはびきの
|9月23日
|四條畷市
|①四條畷市市民総合センター
|9月23日
|②四條畷市役所 田原支所
|9月23日
|交野市
|JR河内磐船駅前時計台
|9月23日 18：00頃～20：00頃
|大阪狭山市
|SAYAKAホ−ル正面玄関前水辺広場
|9月23日
|阪南市
|阪南市役所本庁舎
|9月16日～25日
|岬町
|道の駅みさき夢灯台
|9月23日 19：00～22：00
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|神戸市
|①神戸ハーバーランドumie モザイク大観覧車
|９月23日 日没後～
毎時00分と30分からの3分間
|②兵庫県立兵庫津ミュージアム
|９月23日 日没15分後～施設終了時間
|③阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター
|９月23日 日没15分後～施設終了時間
|④兵庫県公館
|９月23日 日没15分後～
|⑤神戸市役所１号館
|９月23日 日没後
|⑥市章山
|９月23日 日没後
|⑦錨山
|９月23日 日没後
|⑧フラワーロード光のミュージアム
|９月23日 日没後
|⑨ハーバーランドガス燈通り
|９月23日 日没後
|⑩兵庫運河入江橋
|９月23日 日没後
|⑪六甲アイランドリバーモール
|９月23日 日没後
|⑫しあわせの村健康センター中庭
|９月23日 日没後
|神戸市・淡路市
|明石海峡大橋（本州四国連絡高速道路株式会社）
|９月23日 日没～24：00
|姫路市
|①姫路城
|９月23日
|②アクリエひめじ
|９月23日
|明石市
|兵庫県立明石公園
|９月23日 日没～23：00
|明石市立天文科学館
|９月23日
|西宮市
|西宮市役所本庁舎前広場
|９月23日
|芦屋市
|芦屋市役所北館市章（１階北館正面玄関）
|9月22日～23日
|伊丹市
|①フランドルの鐘（カリヨン）
|9月23日～30日
|②東リいたみホール
|9月23日～30日
|相生市
|相生市立総合福祉会館 玄関ホール
|9月19日～27日
|加古川市
|①加古川市役所庁舎
|9月23日
|②加古川総合福祉会館
|9月23日
|赤穂市
|赤穂城跡隅櫓
|9月23日
|宝塚市
|①大本山中山寺
|9月23日
|②ぷらざこむ１
|9月19日～23日
|③フレミラ宝塚
|9月19日～23日
|④こむの事業所
|9月19日～23日
|高砂市
|①高砂市役所前石碑
|9月18日～27日
|②高砂市役所前モニュメント
|9月18日～27日
|③ユーアイ帆っとセンター玄関前
|9月18日～27日
|④工楽松右衛門旧宅
|9月23日
|川西市
|①川西市役所懸垂幕
|9月23日 日没
|②知明湖キャンプ場
|9月23日 日没
|小野市
|ひまわりの丘公園ひまわりの塔
|9月18日～24日
|三田市
|三田市役所本庁舎
|9月23日 日没～22：00
|南あわじ市
|南あわじ市役所本庁舎 玄関横
|9月23日
|朝来市
|①竹田城跡
|9月17日～24日
|②朝来市役所本庁舎横電光掲示板
|9月17日～23日
|宍粟市
|①宍粟市役所
|9月18日～25日 18：00～22：00
|②宍粟市北庁舎
|9月18日～25日 18：00～22：00
|③宍粟防災センター
|9月18日～25日 18：00～22：00
|④一宮市民協働センター（いちのぴあ）
|9月18日～25日 18：00～22：00
|⑤波賀市民協働センター（はがてらす）
|9月18日～25日 18：00～22：00
|⑥千種市民協働センター（ライブリーちくさ）
|9月18日～25日 18：00～22：00
|たつの市
|たつの市役所本庁舎
|9月22日～24日
|猪名川町
|日生中央駅前（アーケード）
|9月23日
|多可町
|①多可町役場
|9月18日～23日
|②多可町健康福祉センター（アスパル）
|9月18日～23日
|③多可町社会福祉協議会（加美支部）
|9月1日～23日
|④多可町社会福祉協議会（中支部）
|9月1日～23日
|⑤多可町社会福祉協議会（八千代支部）
|9月1日～23日
|⑥北はりま特別支援学校
|9月18日～25日
|⑦藤田工務店
|9月14日～23日
|⑧木村清苑書道教室
|9月14日～23日
|⑨hibi.（美容室）
|9月1日～23日
|⑩ブリランテ イイオ
|9月14日～23日
|⑪多可赤十字老人保健施設
|9月18日～30日
|⑫山田錦発祥のまち・多可（まちの駅・たか）
|9月1日～30日
|⑬多可赤十字病院
|9月16日～30日
|⑭株式会社 ミムラ本店
|未定
|⑮NPO法人 あきら多可（梅花荘）
|9月18日～23日
|⑯白川電機商会
|9月18日～23日
|⑰（有）戎屋菓子店
|未定
|⑱株式会社中町スーパーマーケット（ふうしゃ）
|未定
|⑲安心堂（宝石・めがね・時計店）
|9月1日～30日
|⑳養徳会
|9月22日～24日
|㉑えびすや多可町本店
|9月14日～24日
|㉒みのり農業協同組合中町支店
|9月14日～24日
|㉓ローソン多可町八千代支店
|9月14日～24日
|㉔あすなろの郷
|9月1日～30日
|㉕兵庫県信用組合中町支店
|8月24日～9月23日
|㉖みのり農協八千代市店
|9月17日～24日
|㉗多可町子育てふれあいセンター（ココミル）
|9月1日～23日
|㉘多可町図書館
|9月1日～30日
|福崎町
|文珠荘
|9月23日
|太子町
|太子町役場 庁舎北側壁面
|9月18日～24日
|香美町
|余部クリスタルタワー
|9月21日～27日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|奈良市
|奈良市総合観光案内所（JR奈良駅旧駅舎）
|9月23日～25日 18：00～21：00
|天理市
|天理駅前広場コフフン ステージコフン
|9月23日
|橿原市
|橿原市役所分庁舎（ミグランス）10階 展望フロア
|9月12日～23日
|桜井市
|桜井駅北口広場 古墳モニュメント
|9月18日～23日
|五條市
|五條市役所本庁舎
|9月23日
|御所市
|①御所市役所庁舎
|9月16日～23日
|②人権センター
|9月16日～23日
|生駒市
|南コミュニティセンターせせらぎ
|9月23日
|宇陀市
|近鉄榛原駅前「教育の塔」
|9月23日 夕方～
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|和歌山市
|①和歌山城光の回廊
|9月23日 日没～23：00
|②和歌山城ホール
|9月23日 日没～22：00
|③市堀川中橋
|9月23日 日没～22：00
|④ビッグホエール
|9月23日
|海南市
|①海南市役所
|9月23日
|②海南ノビノス
|9月23日
|橋本市
|橋本市役所本庁玄関前
|9月1日～9月23日 18：00〜20：00
|田辺市
|①田辺市庁舎（屋上看板）
|9月23日
|②JR紀伊田辺駅前商店街
|9月23日
|③熊野本宮大社大鳥居
|9月21日～23日
|新宮市
|徐福公園
|9月23日～29日
|紀の川市
|国分寺
|9月23日
|岩出市
|岩出市総合保健福祉センター
|9月23日
|かつらぎ町
|かつらぎ公園内平和祈念像
|9月1日～23日 18：00～21：00
|美浜町
|美浜町役場
|9月23日
|日高町
|日高町役場
|9月23日
|由良町
|由良町役場
|9月23日
|印南町
|印南町役場庁舎
|9月23日
|みなべ町
|みなべ町役場本庁舎
|9月23日
|みなべ町社会福祉協議会はあと館
|9月23日
|白浜町
|白浜町役場本庁舎
|9月17日～23日
|上富田町
|上富田文化会館
|9月23日
|すさみ町
|すさみ町役場
|9月23日
|那智勝浦町
|浦神ロケットモニュメント
|9月23日～30日
|太地町
|くじらのモニュメント
|9月18日～20日／22日～23日
|古座川町
|虫喰岩
|9月23日
|串本町
|串本町文化センター
|9月23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|米子市
|①米子市公会堂
|9月23日
|②米子市文化ホール
|9月23日
|③米子駅前（米ッ子合掌像、がいなロード）
|9月23日
|境港市
|水木しげるロード内「河童の泉」
|9月23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|松江市
|国宝松江城
|9月23日
|出雲市
|出雲日御碕灯台
|9月23日 18：10～21：00
|旧大社駅 竹灯籠
|9月23日 18：00～21：00
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|岡山市
|岡山城
|9月23日
|倉敷市
|倉敷駅北口アンデルセン広場 倉敷からくり時計
|9月23日 18：00～20：00
|津山市
|津山城北側城壁
|9月23日
|笠岡市
|笠岡駅 白石踊りからくり時計台
|9月22日～23日
|井原市
|井原駅シンボルタワー
|9月22日～27日
|新見市
|ほほえみ広場にいみ
|9月23日
|備前市
|備前♡日生大橋
|9月23日
|赤磐市
|赤磐市役所前
|9月18日または9月24日
|真庭市
|旧遷喬尋常小学校
|9月23日
|浅口市
|浅口市健康福祉センター こもれびテラス
|9月23日
|里庄町
|里庄町役場南の啓発塔
|9月23日 18：00～20：00
|美咲町
|美咲町役場周辺
|9月23日～30日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|広島市
|①エールエールＡ館
|9月23日 日没～22：00
|②本通商店街
|9月23日 日没～22：00
|③エディオンピースウィング
|9月23日 19：00～21：00
|呉市
|①大和ミュージアム レンガパーク周辺
|9月18日～23日
|②呉市郷原町城山
|9月18日～23日
|福山市
|①福山城（狭間）
|9月21日～23日 日没～24：00
|②アイネスフクヤマ
|9月23日 日没～24：00
|③福山北部生コン株式会社
|9月23日～30日 日没～22：00
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|下関市
|①はい！からっと横丁大観覧車
|9月23日
|②海響館
|9月23日
|③赤間神宮
|9月23日
|④日清講和記念館
|9月23日
|⑤亀山八幡宮参道
|9月23日
|⑥大歳神社
|9月23日
|⑦下関市消防局庁舎
|9月23日
|宇部市
|ときわ公園観覧車
|9月18日～24日
|岩国市
|岩国駅西口
|9月18日～25日 日没～23：00
|光市
|あいぱーく光
|9月1日～17日
|長門市
|長門市役所
|9月23日
|柳井市
|柳井市町並み資料館
|9月23日 19：00～22：00
|美祢市
|市庁舎横LED掲示板
|9月17日～23日
|周南市
|レゾナック永源山公園「ゆめ風車」
|9月23日～29日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|徳島市
|①徳島県庁
|9月23日
|②徳島県立障がい者交流プラザ
|9月23日
|阿南市
|阿南市役所本庁舎
|9月23日
|吉野川市
|中山間地域交流拠点施設たねのや
|9月20日～26日
|三好市
|三好市役所本庁舎
|9月23日
|東みよし町
|吉野川ハイウェイオアシス
|9月23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|高松市
|①屋島レクザムフィールド
|9月23日 日没～21：00
|②サンポート高松 シンボルタワー
|9月23日 18：00～23：00
|③サンポートエリア内市道港頭中央１号線
|9月23日 日没～23：00
|丸亀市
|丸亀城天守閣
|9月14日～27日 日没～24：00
|善通寺市
|旧善通寺偕行社
|9月22日～30日 18：30～21：30
|さぬき市
|①さぬき市役所本庁舎前（銘板）
|9月23日～29日 日没～21：00
|②さぬき市寒川支所前（銘鈑）
|9月23日～29日 日没～21：00
|小豆島町
|小豆島オリーブ公園 ギリシャ風車
|9月23日～30日 18：30～20：30
|宇多津町
|①ユープラザうたづ
|9月22日～28日 日没～21：00
|②うたづ海ホタル
|9月22日～28日 日没～21：00
|琴平町
|JR琴平駅
|9月16日～30日（日照時間に合わせて夜間点灯）
|多度津町
|JR多度津町駅前広場
|9月18日～24日 17：30～22：00
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|松山市
|①愛媛県庁本館
|9月23日
|②松山市総合鵜福祉センター
|9月23日
|宇和島市
|宇和島城
|9月22日～28日
|新居浜市
|えんとつ山（煙突）
|9月23日
|四国中央市
|①川之江城天守閣
|9月23日～30日
|②子ども若者発達支援センター「パレット」
|9月23日～30日
|③港湾ガントリークレーン
|9月23日～30日
|④書道パフォーマンス之聖地モニュメント
|9月18日～30日
|⑤しこちゅ～ホール
|9月30日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|高知市
|高知城
|9月23日～29日
|土佐清水市
|萬次郎少年像
|9月23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|北九州市
|①小倉城
|9月23日
|②JR門司港駅
|9月23日
|③門司港第一船だまり
|9月23日
|④JR小倉駅周辺
|9月23日
|⑤JR黒崎駅周辺
|9月23日
|⑥チャチャタウン小倉観覧車
|9月23日
|福岡市
|天神中央公園旧福岡県公会堂貴賓館
|9月23日
|飯塚市
|飯塚市役所本庁
|9月23日 17：30～20：00
|宮若市
|宮若市役所
|9月23日
|朝倉市
|朝倉市役所
|9月23日
|志免町
|志免町総合福祉施設シーメイト内「竪坑櫓」
|9月23日 日没～22：00
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|唐津市
|①唐津市役所本庁舎正面玄関
|9月16日～29日
|②近代図書館
|9月16日～29日
|③旧唐津銀行
|9月16日～29日
|④唐津城
|9月16日～29日
|⑤ボートレースからつ
|9月16日～29日
|鳥栖市
|駅前不動産スタジアム
|9月23日 18：00～20：00
|伊万里市
|①ロイヤルチェスター伊万里
|9月23日～30日
|②伊万里ケーブルテレビ
|9月23日～30日
|③くすきの杜※オレンジライトアップと同時
|9月23日～30日
|④伊万里信用金庫本店
|9月23日～30日
|鹿島市
|市民文化ホールSAKURAS
|9月15日～23日 19：00～24：00
|神埼市
|神埼市役所一階多目的ホール
|9月23日～27日
|白石町
|白石町役場本庁舎
|未定
|太良町
|太良町役場本庁正門
|9月23日 18：00～22：00
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|諫早市
|諫早市役所本庁舎正面玄関
|9月22日～23日 19：00～22：00
|大村市
|①大村公園（玖島城（板敷櫓）・桜田橋）
|9月23日
|②新大村駅公園モニュメント
|9月23日
|③市民交流プラザ
|9月23日
|④ボートレース大村広告塔
|9月23日
|平戸市
|①平戸城
|9月23日
|②幸橋
|9月23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|八代市
|①八代駅前日本製紙壁面
|9月23日 19：00～22：00
毎時00分と35分からの5分程度
|②エコエイトやつしろ（八代市環境センター）
|9月23日 19：00～24：00
|宇城市
|三角西港
|9月23日 19：00～21：00
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|竹田市
|竹田市歴史文化館・由学館
|9月23日
|豊後高田市
|豊後高田市役所高田庁舎
|9月23日～25日
|国東市
|アストくにさき
|9月23日
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|宮崎市
|宮崎県庁本館
|9月23日 日没～22：00
ライトアップの予定はございません。
|所在地
|ライトアップの場所（予定）
|日時（予定）
|那覇市
|パレット久茂地UFURUFU
|9月23日
|豊見城市
|豊見城市役所前電光掲示板
|9月4日～25日
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|旭川市
|こうほう旭川市民「あさひばし」９月号掲載
|室蘭市
|広報むろらん９月号掲載
|美唄市
|広報メロディー９月号掲載
|根室市
|懸垂幕掲揚（根室市役所）（９月１日～30日）
|千歳市
|広報ちとせ９月号掲載
|石狩市
|①手話言語の啓発展示（9月14日～25日／石狩市役所本庁舎ロビー）
②展示（石狩市総合保健福祉センター（りんくる））
③展示（石狩市民図書館）
④広報いしかり９月号掲載
|別海町
|広報べつかい９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|青森市
|①手話言語等の啓発展示
②広報あおもり９月号掲載
|八戸市
|広報はちのへ９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|盛岡市
|聴覚部門広報紙「ぷちタペ」掲載
イベント・展示・広報等の予定はございません。
イベント・展示・広報等の予定はございません。
イベント・展示・広報等の予定はございません。
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|いわき市
|いわき手話まつり（9月27日）
|白河市
|広報しらかわ９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|筑西市
|広報people９月１日号掲載
|大洗町
|広報おおあらい９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|足利市
|①映画「咲む」上映会（9月23日 14：00～）
②広報あしかがみ９月号掲載
|佐野市
|広報さの９月号掲載
|日光市
|広報にっこう９月号掲載
|さくら市
|広報五條９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|前橋市
|①まえばし手話フェスタ2026（9月23日 9：30〜16：40／ケービックス前橋福祉会館）
②図書館特設コーナー（9月頃／前橋こども図書館）
③デジタルサイネージによる広報（9月頃／総合案内横、市民課待合、前橋駅北口Ｄ）
④前橋市自立支援協議会広報誌「みんなのらいふ」９月１日発行号掲載
|藤岡市
|①ミニ手話教室（9月23日 15：30～16：30）
②ブルーライトアップイベント（挨拶・手話コーラス）（9月23日 17：30～）
|吉岡町
|①関連図書の紹介（8月28日～9月23日／吉岡町図書館）
②ギャラリー展示（9月15日～23日／吉岡町文化センター図書館前ギャラリー）
③ケミカルライト配布（福祉室窓口、図書館（関連図書特設コーナー設置期間中のみ））
③広報８月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|さいたま市
|①「手話の日2026」inさいたま（浦和コミュニティセンター）（9月23日 10：00～15：00）
②手話言語の啓発展示（さいたま市役所）（9月24日～25日）
③大型ディスプレイ表示（さいたま新都心駅）
④各区催事情報システム表示（9月1日～27日）
⑤市報さいたま９月号掲載
|川越市
|横断幕掲示（川越市役所本庁舎）
|川口市
|①手話言語の啓発展示（第二本庁舎１階多目的スペース）（9月14日～18日）
②PR映像の放映（川口駅前キャスティビジョン）（8月31日～9月27日）
③PRグッズ配布（川口駅東口ペデストリアンデッキ）（9月23日 10：00～）※グッズがなくなり次第終了
④広報かわぐち９月号掲載
|行田市
|市報ぎょうだ９月号掲載
|秩父市
|①手話啓発展示（9月16日～28日／秩父市役所本庁舎１階正面玄関フロア）
②手話体験（9月25日 10：00～14：00／秩父市役所本庁舎１階正面玄関フロア）
③市報ちちぶ９月号掲載
|所沢市
|広報ところざわ９月号掲載
|飯能市
|手話言語の啓発と手話動画の放映（9月16日～30日／飯能市役所本庁舎１階デジタルサイネージ）
|加須市
|①点灯式（9月18日 18：00～）
②手話普及啓発展示・啓発品の配布
|東松山市
|広報ひがしまつやま９月号掲載
|狭山市
|広報さやま９月号掲載
|鴻巣市
|広報８月号掲載
|上尾市
|①懸垂幕（7月25日～9月24日／上尾市役所庁舎第三別館）
②デジタルサイネージ（8月25日～9月24日／駅・公共施設等16か所）
③ポスター掲示（～9月25日／上尾市役所１階エレベーター前、２階障害福祉課）
④バナースタンド掲示（～9月25日／２階障害福祉課）
⑤広報あげお９月号掲載
|戸田市
|広報戸田市９月号掲載
|入間市
|広報いるま９月号掲載
|朝霞市
|①懸垂幕
②広報あさか９月号掲載
|和光市
|①手話の日に関するポスター展示（9月16日～25日／和光市役所、下新倉児童館、新倉児童館）
②広報わこう９月号掲載
|富士見市
|①手話言語啓発ポスター掲示（9月8日～23日／富士見市役所、東武東上線（ふじみ野駅・鶴瀬駅・みずほ台駅）、スターバックス（ららぽーと富士見））
②広報冨士見９月号掲載
|三郷市
|①みさと手話フェスタ（9月23日 13：00～16：00）
②広報みさと８月号掲載
|坂戸市
|①手話言語ブルーライトアップイベント（9月18日 16：30～18：00／坂戸駅南北自由通路）
②広報さかど９月号掲載
|横瀬町
|①啓発パネル展示
②広報よこぜ９月号掲載
|杉戸町
|①手話フェスタ（9月23日 17：30～18：30）
②広報すぎと９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|千葉市
|「手話の日」イベント（9月23日 13：00～16：30／千葉聴覚障害者センター）
|市川市
|広報いちかわ９月５日号掲載
|松戸市
|①特設コーナー（9月21日～27日／図書館本館）
②広報まつど９月15日号掲載
|旭市
|①デジタルサイネージ（9月16日～23日／旭市役所本庁舎）
②広報あさひ９月１日号掲載
|習志野市
|広報習志野９月15日号掲載
|浦安市
|①デジタルサイネージ（9月1日～23日／浦安駅、新浦安駅、舞浜駅）
②広告モニター（9月1日～23日／浦安市役所庁舎１階）
③卓上型ライトの設置（9月1日～23日／浦安市役所窓口（１階総合案内・中央管理室、３階障がい福祉課・障がい事業課、10階市民活動センター・食堂）、浦安市消防本部、浦安市中央図書館、浦安市社会福祉協議会受付、浦安市文化会館受付）
④広報うらやす９月15日号掲載
|袖ヶ浦市
|①市政情報モニター掲載（9月14日～23日／JR袖ケ浦駅、長浦駅）
②「手話の日」PRのための掲示・周知活動（9月14日～23日／袖ケ浦市役所障がい福祉課窓口）
③広報そでがうら９月号掲載
|印西市
|①印西市行政情報での放映（9月1日～30日／本庁市民課、中央駅前出張所窓口設置モニター）
②手話言語の啓発ポスター等展示（9月1日～30日／障がい福祉課窓口）
③広報いんざい９月号掲載
|富里市
|①手話言語の啓発展示（9月1日～30日／とみらいテラス（富里市立図書館））
②広報とみさと９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|港区
|広報みなと９月１日号掲載
|新宿区
|①手話の日周知の懸垂幕掲出（9月1日～23日／新宿区役所本庁舎正面玄関）
②広報新宿９月15日号掲載
|江東区
|①電光掲示板（9月1日～30日／区民課窓口）
②電光掲示板（9月1日～30日／豊洲シビックセンター）
③こうとう区報９月11日号掲載
|品川区
|広報しながわ９月15日号掲載
|中野区
|①手話言語フェスinなかの 手話を使った脱出ゲーム（9月22日／中野区役所１階）
②映画「ぼくが生きてる、ふたつの世界」の上映会／出演者の忍足亜希子氏によるトークショー（9月23日／中野区役所１階）
③手話の啓発展示（8月1日～27日／中野区立中央図書館）
④なかの区報2026年7月5日号掲載
|豊島区
|①ポスター掲示（9月21日～25日／豊島区役所障害福祉課前手話通訳者派遣センター前）
②啓発映像投影（9月23日～25日／池袋西口公園グローバルリング大型ビジョン）
③啓発映像投影（9月21日～25日／としま区民センター大型ビジョン）
|八王子市
|広報はちおうじ９月15日号掲載
|小平市
|①手話言語の国際デー啓発展示（9月14日～25日／小平市健康福祉事務センター１階障がい者支援課前）
②市報こだいら９／５号掲載
|狛江市
|①手話に関する展示（9月7日～25日／狛江市役所２階ロビー）
②手話の日と手話言語の国際デーに関する懸垂幕の掲示（9月1日～23日／狛江市役所防災センター壁面）
③デジタルサイネージによる手話の日と手話言語の国際デーに関する周知（9月1日～23日／小田急線狛江駅・和泉多摩川駅構内）
④広報こまえ９／１号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|川崎市
|川崎市手話の日フェスティバル（9月23日 10：00～15：00／コスギアイハグ）
|秦野市
|①手話言語の国際デー横断幕掲出（9月1日～30日）
②広報はだの９月１日号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|山梨市
|広報やまなし９月号掲載
|甲斐市
|広報甲斐９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|新潟市
|①国際デーならびにデフリンピックの周知啓発パネルの展示（9月14日～23日 開館から閉館まで／新潟ふれ愛プラザ１階受付前ロビー）
②県聴覚障害者協会機関紙「ろうあ新潟」９月号掲載
|長岡市
|市政だより９月号掲載
|三条市
|①手話言語の啓発・周知（8月24日～9月29日／三条市役所三条庁舎）
②手話に関する本の展示（8月29日～9月29日／図書館等複合施設「まちやま」三条市立図書館本館）
③手話言語の日ミニ手話教室（9月26日／三条市立図書館）
④広報さんじょう９月号掲載
|柏崎市
|広報かしわざき９月号掲載
|新発田市
|広報しばた９月１日号掲載
|小千谷市
|①手話体験コーナー・手話カフェ等（ブルーライトアップ会場）
②広報おぢや９月号掲載
|燕市
|広報つばめ９月号掲載
|糸魚川市
|①手話等に関する本の展示（9月23日を含む１週間程度／市立図書館３施設）
②広報「いといがわ・おしらせばん」８月25日号掲載
|妙高市
|市報みょうこう９月号掲載
|聖籠町
|①手話講座（①9月26日 13：30～15：00 ②10月10日 13：30～15：00／聖籠町立図書館）
②広報せいろう９月一般号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|①県立長野高校合唱班による手話歌
②手話講座
|上田市
|①手話まつり（8月29日 10：00〜15：00）
②「9/23 手話言語国際デー」の横断幕（上田駅前ビルパレオ）・のぼり旗（市役所庁舎）の設置（9月1日〜30日）
③広報うえだ８月号掲載
|諏訪市
|ミニ手話講座（9月20日 13：30～15：00／諏訪市図書館）
|須坂市
|①手話体験（9月23日 ①15：00～ ②16：00～／イオンモール須坂２階ムラサキスポーツ前広場）
②手話言語関連コーナー（9月1日～30日／須坂市立図書館「りんごの棚」）
|中野市
|①手話教室（9月23日 15：00～17：00／中野陣屋２階）
②手話関連本や啓発チラシ展示（9月16日～30日／中野市立図書館）
|茅野市
|ミニ手話講座（9月25日 18：00～19：00／茅野市民館図書館）
|塩尻市
|①宮腰翔さん講演会、ミニ手話交流会、ブルーライト点灯式
②広報しおじり９月号掲載
|千曲市
|①懸垂幕掲示
②「手話言語の国際デー」における図書コーナー（9月1日～30日／更埴図書館、戸倉図書館、更埴西図書館）
|安曇野市
|横断幕の掲示（9月16日〜23日／安曇野市役所本庁舎）
|下諏訪町
|ミニ手話講座（9月20日 10：00～11：30／下諏訪町図書館）
|箕輪町
|「手話の日」についての講演会（9月23日 19：00～19：45／箕輪町文化センター研修室）
イベント・展示・広報等の予定はございません。
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|七尾市
|①手話体験（9月23日 16：00～18：00）
②交流
③ケーキ販売（ブルーライトアップにちなんだ青色の飲み物・ケーキ・焼菓子等）
④アンテナショップ商品の販売
⑤手話関連展示（図書館）
⑥広報掲載
|小松市
|広報こまつ９月号掲載
|加賀市
|①交流イベント（9月23日 17：00～）
②特設コーナー設置（手話言語に関する書籍の陳列・貸出、リーフレットの陳列・配布、ポスター掲示）（中央図書館、山中図書館）
|白山市
|①手話体験（9月23日 13：00～15：00／トレインパーク白山５階展望室エリア）
②手話関連図書展示（松任図書館、かわち図書館、美川図書館、鶴来図書館）
③横断幕・ポスター展示
④チラシ・啓発用ポケットティッシュ配布
⑤広報はくさん９月号掲載
|能美市
|①「手話言語の国際デー」「手話の日」啓発スライド投影（9月23日～25日 19：00～20：00／能美市防災センター壁面）
②広報のみ９月号掲載
|野々市市
|①市民向け手話講座（9月22日 ①10：00～12：00 ②13：30～15：30／学びの杜ののいち カレード 研修室・会議室）
②パネル展示
③広報野々市９月号掲載
|中能登町
|手話に関するコーナー（中能登町立図書館）
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|大野市
|広報おおの９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|岐阜市
|「岐阜県手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例」普及啓発イベント
|大垣市
|広報おおがき９月15日号掲載
|高山市
|広報高山９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|静岡市
|①手話の日イベント（手話教室・スタンプラリー）（9月23日 10：00～15：00／エスパルスドリームプラザ）
②広報「しずおか気分」９月号掲載
|富士市
|①ふじのくにアンティークマーケット 手話体験ブース出展（9月6日 10：00～15：00／ふじさんめっせ）
②広報ふじ９月号掲載
|焼津市
|浜通り 夏のあかり展（行灯出品）（9月4日～5日 ※予備日 9月6日）
|掛川市
|①手話言語の啓発・手話教室（9月19日 9：00～12：00／掛川駅北口通り（かけがわけっトラ市における福祉課ブースにて実施））
②広報かけがわ９月号掲載
|袋井市
|①ブルーライトアップ点灯式・クイズ交流会（9月23日 18：40～20：30）
②手話関連本・DVD特集展示（9月15日～27日／浅羽図書館）
③広報ふくろい９月号掲載
|裾野市
|①映画「ぼくが生きてる、ふたつの世界」上映会（9月23日 ①午前の部 10：00〜 ②午後の部 14：00〜／裾野市民文化センター多目的ホール）
②広報すその８月号掲載
|伊豆の国市
|広報いずのくに９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|半田市
|①手話ミニ講座（9月24日～25日 10：00～15：00／半田市役所多目的ルーム）
②はんだ市報９月号掲載
|春日井市
|①パネル展示（9月14日～18日）
②手話サロン（9月23日 14：00～17：00）
③広報春日井掲載
|豊川市
|①手話の日イベント（手話歌、パネル展示、チラシ配布）（9月18日 12：00～12：30／豊川市役所正面玄関ロビー）
②手話の日イベント（指文字スタンプ体験、パネル展示、チラシ、ポケットティッシュとバラの花配布）（9月23日 10：00～15：00／イオンモール豊川１階サウスコート）
③広報とよかわ９月号掲載
|刈谷市
|かりや市民だより９月号掲載
|西尾市
|広報にしお９月号掲載
|蒲郡市
|広報がまごおり９月号掲載
|江南市
|広報こうなん令和８年９月号掲載
|小牧市
|手話言語の啓発展示（9月1日～10月25日／小牧市中央図書館）
|田原市
|①「手話の日」みんなで学ぼう！～絵本の読み聞かせ＆手話歌～（手話で絵本の読み聞かせ
、ギター演奏と一緒に手話歌を楽しもう）（9月19日 10：30～11：30／田原市中央図書館 おはなしの部屋）
②広報たはら９月号掲載
|みよし市
|広報みよし９月号掲載
|美浜町
|広報みはま９月号掲載
|幸田町
|①手話カフェ
②広報こうた９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|四日市市
|広報よっかいち８月下旬号掲載
|伊賀市
|①映画上映会・障害者差別解消啓発展示（9月23日 14：00～／ハイトピア伊賀）
②広報いが９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|大津市
|①手話啓発展示（9月18日～10月12日／滋賀県立図書館）
②子供向けイベントでの手話ブース設置（8月12日／ピアザ淡海）
|近江八幡市
|広報おうみはちまん９月号掲載
|甲賀市
|①手話の日関連・甲賀市制定の手話言語に関する条例の啓発展示（9月14日～25日／甲賀市役所展示ブース）
②甲賀市広報８月号・９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|京都市
|第22回京都さがの手話まつり（9月21日 11：00～16：00／全国手話研修センター）
|綾部市
|手話関連書籍の貸出、チラシ・啓発グッズの配架・展示（綾部市図書館）
|宇治市
|①2026平和ひゅうまん夏フェスタミニ手話教室（8月23日 12：00〜13：00／宇治市文化センター 大ホールロビー）
②宇治市制だより９月15日号
|亀岡市
|①手話言語の啓発展示にかかる手話に関係する本などの展示（9月1日～30日／亀岡市立図書館中央館）
②デジタルサイネージ（障がい福祉課窓口上）
|向日市
|広報むこう９月号掲載
|八幡市
|①啓発ワークショップ（9月23日～30日／庁舎１階ロビー）
②手話言語の啓発展示（9月23日～30日／八幡市立八幡市民図書館、八幡市立男山市民図書館）
③広報やわた９月号掲載
|京田辺市
|親子手話教室（京田辺市社会福祉センター）（9月27日）
|木津川市
|①啓発のためのパネル展示等（９月中旬以降（9月23日を含む日程）／木津川市役所1階住民活動スペース）
②広報きづがわ ９月号掲載
|久御山町
|広報くみやま９月１日号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|大阪市
|①ミニ手話講座（9月23日 13：00～16：00／大阪市立中央図書館）
②しゅわ・シュワえほん（9月20日 11：00～12：00／大阪市立北図書館）
|堺市
|「手話の日（手話言語の国際デー）」セミナー（9月23日 夕方～夜間／関西大学堺キャンパス）
|岸和田市
|広報きしわだ９月号掲載
|豊中市
|広報とよなか９月号掲載
|守口市
|①手話の日等の啓発展示（9月1日～30日）
②広報もりぐち９月号掲載
|枚方市
|広報ひらかた９月号掲載
|茨木市
|①茨木市聴力障障害者協会・茨木手話サークルのばら主催イベント実施（手話教室・スタンプラリー）
②広報誌「いばらき」９月号掲載
|泉佐野市
|①手話言語の国際デー啓発展示 手話ブース（9月18日〜10月28日／市内全図書館）
②広報いずみさの９月号掲載
|河内長野市
|①手話関連の啓発展示（9月9日～29日／河内長野市役所）
②手話関連の啓発展示（9月1日～28日／河内長野図書館）
③広報かわちながの９月号掲載
|和泉市
|広報いずみ掲載
|柏原市
|①市庁舎内のデジタルサイネージ
②広報かしわら９月号掲載
|門真市
|①デジタルサイネージでの「手話言語国際デー」の表示（9月1日～30日／市庁舎内、そよら古川橋）
②広報かどま９月号掲載
|羽曳野市
|広報はびきの９月号掲載
|四條畷市
|①手話言語の国際デー啓発展示（9月16日～23日／四條畷市役所東別館）
②手話言語の国際デー啓発展示（9月16日～23日／四條畷市市民総合センター）
③手話の本コーナー設置（9月1日～30日／四條畷市立四條畷図書館）
④デジタルサイネージ（9月1日～30日／四條畷市役所本館）
⑤広報「四條畷LIFE」９月号掲載
|交野市
|啓発物品配布等の啓発活動（JR河内磐船駅前）
|大阪狭山市
|①手話言語の啓発展示（9月1日〜29日／大阪狭山市立図書館）
②広報おおさかさやま９月号掲載
|阪南市
|①ブルーライトアップツリー、手話関連パネル展示（9月16日～25日／本庁舎ロビー）
②手話体験講座in手話カフェ（8月21日）
③手話言語の啓発展示（9月1日～30日／阪南市立図書館）
④広報はんなん８月号掲載
|岬町
|広報岬だより９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|神戸市
|①手話啓発講座（10月4日 ①10：00～ ②11：30～ ③13：00～／しあわせの村にて開催の「福祉健康フェア」で実施予定）
②広報こうべ９月号掲載
|姫路市
|①こども手話教室（9月23日 13：30～15：00）
②手話に関する図書コーナーの開設（9月～10月（開催期間は市内各図書館による））
|明石市
|①手話で絵本の読み聞かせ（9月23日／あかし市民図書館）
②手話に関する書籍の展示（9月1日～30日／あかし市民図書館）
③広報あかし９月号掲載
|西宮市
|①手話言語の啓発展示・イベント（9月13日／中央図書館）
②手話言語の国際デーの啓発イベント（9月23日／西宮市役所本庁舎前広場）
③市政ニュース９月号掲載
|伊丹市
|①手話っておもしろいカモ（手話啓発イベント）（9月23日 10：30～15：00／図書館「ことば蔵」）
②広報伊丹９月号掲載
|加古川市
|①手話言語の啓発イベント（9月23日／加古川図書館）
②広報かこがわ９月号掲載
|赤穂市
|①手話言語の啓発イベント（9月23日／イオン赤穂店１階セントラルコート）
②広報あこう９月号掲載
|宝塚市
|手話言語の国際デーイベント
①第２回手話でつながるスタンプラリーin宝塚
（9月20日／市立西図書館）、（9月23日／大本山中山寺、ぷらざこむ１、フレミラ宝塚、こむの事業所）
②「絵本で楽しむ手話の世界及びDVD上映会」（手話による絵本の読み聞かせと特別企画DVD上映会）（9月20日／市立西図書館）
③「手話で楽しむ絵本の世界及びDVD上映会」（手話による絵本の読み聞かせと特別企画DVD上映会）（9月28日／市立中央図書館）
④広報たからづか９月号掲載
|川西市
|①展示（9月1日～29日／川西市役所ロビー）
②「手話まつりin川西」（9月23日 13：30～16：00）
③広報誌milaif９月号掲載
|三田市
|①手話言語の啓発展示（9月8日～23日／三田市役所ロビー）
②手話の書籍紹介（三田市内の図書館 ３か所）
③人権さんだ９月号掲載
|朝来市
|①手話言語普及啓発展示（9月1日～30日／朝来市役所本庁舎）
②広報あさご９月号掲載
|宍粟市
|①手話言語の国際デー2026イベント（9月23日）
②手話言語に関する展示（9月14日～25日）
|たつの市
|①手話言語の啓発展示（9月1日～31日／市内各図書館）
②広報たつのお知らせ版８月号掲載
|猪名川町
|①手話言語条例啓発イベント（9月23日 午後）
②町内３か所設置のいなぼう像へ啓発のたすき掛け（9月11日～24日）
③広報いながわ９月号掲載
|多可町
|①手話言語の啓発展示（9月1日～30日／多可町図書館）
②絵本の手話語り・手話ワークショップ（9月22日 10：30～11：30／多可町図書館）
③「手話言語の国際デー」啓発イベント「みんな集まれ！手作りランプシェードをみんなで灯そう」（仮）（9月22日 17：30～19：00／多可町生涯学習まちづくりプラザ）
④多可町ケーブルテレビ「たかテレビ」周知・特集放送予定
⑤広報たか９月号掲載
|福崎町
|第４回全国手話ダンス甲子園（9月23日／福崎町エルデホール）
|太子町
|①図書館での手話に関する書籍の展示（9月2日～27日※休館日を除く／太子町立図書館）
②広報たいし８月号掲載
|香美町
|①ポスター展示(手話言語の国際デーライトアップ会場の紹介）
②広報ふるさと香美９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|奈良市
|①イベント（9月23日 14：00～17：00／JR奈良駅前広場）
②啓発展示（9月16日～23日／奈良市役所内）
③啓発展示（8月21日～9月23日／奈良市総合福祉センター）
④ならしみんだより９月号掲載
|天理市
|①ミニ手話講座
②関連図書特集展示（市立図書館）
③広報「町から町へ」９月号掲載
|橿原市
|①手話言語の国際デー・手話の日イベント（9月23日 13：00～16：00／橿原市役所分庁舎（ミグランス）１階屋内交流スペース）
②手話啓発コーナー特設展示（9月1日～30日／橿原市立図書館）
③広報かしはら９月号掲載
|桜井市
|①ミニ手話講座
②パネル展示
③広報わかざくら９月号掲載
|五條市
|①手話言語の啓発展示（9月・期間未定）
②広報五條９月号掲載
|御所市
|広報御所９月号掲載
|生駒市
|①イベント（南コミュニティセンターせせらぎ）（9月23日 14：00～17：00）
②啓発展示（生駒市役所１階）（9月14日～30日）
③啓発特集展示（生駒市内図書館（室）５か所）（9月6日～10月4日）
④広報いこま「いこまち」９月号掲載
|宇陀市
|①「親子で手話教室」（宇陀市人権交流センター）（9月23日 10：00〜12：00）
②「手話のミニ講座と手話関連の展示」（宇陀市役所ふるとさとテラス）（9月24日～25日）
③広報うだ９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|和歌山県
|県民の友９月号掲載
|和歌山市
|①手話の日イベント「一緒に手話を！ 手話で歌いましょう！」（9月23日 13：30～15：00／和歌山市役所１階ロビー）
②市報わかやま９月号掲載
|橋本市
|①初級手話教室（9月8日 18：30～20：30／橋本市保健福祉センター）
②中級手話教室（9月15日 18：30〜20：30／橋本市保健福祉センター）
③手話言語の国際デー啓発パネル展示（9月14日〜23日 開庁時間中／橋本市保健福祉センター）
④広報はしもと９月号掲載
|田辺市
|広報たなべ９月号掲載
|新宮市
|①手話やブルーライトアップに関する展示（9月1日～30日 8：30～17：15 ※土日祝日を除く／市役所１階ギャラリー前 市民窓口課、税務課カウンター前）
②手話啓発イベント（11月14日）
③市広報９月号掲載
|紀の川市
|啓発イベント（紀の川市打田生涯学習センター）
|岩出市
|啓発パンフレット配布
|かつらぎ町
|①かつらぎ町「手話の日」啓発イベント（9月23日 17：00～18：30／かつらぎ町立かつらぎ体育センター）
②広報かつらぎ９月号掲載
|みなべ町
|広報みなべ９月号掲載
|白浜町
|①横断幕設置（9月16日～23日／役所本庁舎敷地内）
②広報白浜９月号掲載
|上富田町
|広報かみとんだ９月号掲載
|太地町
|広報たいじ９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|境港市
|市報さかいみなと令和８年９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|松江市
|市報松江９月号掲載
|出雲市
|①イベント（体験・交流・展示・グッズ販売等）（9月23日 10：00～16：00／出雲市役所芝生広場（出雲だんだん広場））
②手話言語の啓発展示（9月11日～23日／出雲中央図書館）
③「手話言語の国際デー」懸垂幕掲出（9月10日～23日／出雲市役所本庁舎北側懸垂幕塔）
④広報いずも９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|岡山市
|①手話関連書籍特設コーナー（岡山市立中央図書館）
②市民のひろばおかやま９月号掲載
|倉敷市
|①手話に関する啓発展示（市内図書館）
②広報誌９月号掲載
|津山市
|広報津山９月号掲載
|笠岡市
|①手話等の関連書籍コーナー（図書館）
②広報かさおか９月号掲載
|井原市
|広報いばら８月号掲載
|備前市
|広報びぜん９月号掲載
|赤磐市
|①手話に関する本の展示（赤磐市立中央図書館）
|真庭市
|①手話に関する書籍コーナー（市内図書館等）
②広報まにわ９月号
|浅口市
|広報あさくち９月号掲載
|美咲町
|広報みさき９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|呉市
|市政だよりくれ９月号掲載
|福山市
|広報「ふくやま」９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|下関市
|①ミニ手話講習会（「はい！からっと横丁大観覧車」前）（9月23日）
②市報しものせき９月号掲載
|宇部市
|①みんなで手話（しゃ）べろう！（9月27日 10：00～16：30／フジグラン宇部）
②広報うべ９月号掲載
|岩国市
|広報いわくに９月１日号掲載
|柳井市
|①青い柳井金魚ちょうちん（約500個）の装飾・点灯（9月16日～24日 19：00～22：00／柳井駅、白壁の町並み）
②広報やない９月号掲載
|美祢市
|市報げんきみね９月号掲載
|周南市
|①手話言語の国際デー、手話の日に係る展示（9月1日～30日／周南市役所）
②手話言語の国際デー、手話の日に係る展示（9月18日～30日／徳山駅前賑わい交流施設）
③広報しゅうなん９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|徳島市
|とくしま「手話の日」2026
|阿南市
|広報あなん９月号掲載
|吉野川市
|TANE-ICHI～ナイトマーケット～（9月26日 15：00～21：00／中山間地域交流拠点施設たねのや）
|三好市
|市報三好９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|高松市
|①パネル展示（9月19日～23日／市民交流プラザIKODE瓦町）
②ミニ手話講座＆ワークショップ（9月23日／市民交流プラザIKODE瓦町）
③「手話に関する本」特設コーナー設置（夢みらい図書館／中央図書館瓦町サテライト）
③広報たかまつ９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|宇和島市
|①ロビー展（9月17日～29日／宇和島市役所１階ロビー）
②手話関連本の展示（9月1日～30日／宇和島市中央図書館）
③手話を学ぼう（手話サークル見学ウエルカムデー設定）
④広報うわじま９月号掲載
|新居浜市
|市政だより「にいはま」９月号掲載
|四国中央市
|広報四国中央９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|土佐清水市
|広報とさしみず９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|北九州市
|手話の日・手話言語の国際デー・ブルーライトアップ周知チラシ配布
|飯塚市
|①啓発広告の配信（市役所待合モニター）
②手話言語条例と指文字パネルの展示（待合ロビー）
③啓発物の配布
④関係団体による手話コーラス、ダンス、ろう協によるバザー等
⑤広報いいづか９月号
|宮若市
|広報みやわか９月号掲載
|朝倉市
|①上映会・手話イベント
②広報あさくら９月号掲載
|志免町
|①点灯式
②広報しめ９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|鳥栖市
|広報とす９月号掲載
|伊万里市
|①関連図書等のコーナー（8月下旬～9月末／伊万里市民図書館）
②広報伊万里９月号掲載
|鹿島市
|広報かしま９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|諫早市
|①諫早市手話言語イベント（9月20日 13：00～16：00／諫早市立諫早図書館）
②手話言語の国際デー展示（9月16日～20日／諫早市立諫早図書館）
③広報いさはや９月号掲載
|大村市
|広報おおむら９月号掲載
|平戸市
|広報ひらど９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|八代市
|①手話言語・コミュニケーション条例の周知啓発イベント（9月27日 10：00～14：00／イオン八代ショッピングセンター１階）
②広報やつしろ９月号掲載
|宇城市
|①特設コーナー（不知火美術館・図書館）
②広報誌ウキカラ９月号掲載
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|竹田市
|広報たけた９月号掲載
|豊後高田市
|市報ぶんごたかだ９月号掲載
|国東市
|市報くにさき９月号掲載
イベント・展示・広報等の予定はございません。
イベント・展示・広報等の予定はございません。
|所在地
|イベント・展示・広報等（予定）
|那覇市
|ブルーライトアップイベント（9月23日 15：00～20：00／パレット久茂地UFURUFU）
|石垣市
|手話の日フォトコンテスト2026（9月1日～25日／石垣市役所市民広場）
|豊見城市
|①パネル展「手話の日・手話言語の国際デー」（9月15日～25日／豊見城市役所市民交流スペース）
②ポスター掲示「ブルーライトアップ2026 in okinawa」（9月4日～25日／豊見城市役所町内掲示板）
|嘉手納町
|手話の日に関するパネル展（9月14日～30日／嘉手納町役場エントランスホール）
|竹富町
|竹富町手話の日フォトコンテスト（仮称）（8月1日～9月25日／竹富町役場、離島ターミナル等）
※ ライトアップおよびイベントはすべて予定となります。日時等の詳細につきましては、各自治体のＨＰや当連盟加盟団体のＨＰ等をご確認ください。
※ ライトアップおよびイベントに関するお問い合わせは、当連盟ではお受けしておりません。
※ 当日の天候等の状況により、急遽変更・中止される可能性もございますので、予めご了承ください。