2025年度「手話言語の国際デー」ライトアップ場所　予定一覧

2006年に国連で採択された障害者権利条約にて「言語に手話が含まれる」ことが明記されたのをきっかけに、全日本ろうあ連盟は2010年より「手話言語法」制定を求める取り組みを続けています。

私たちろう者にとって生活のあらゆる場面で、手話言語によるコミュニケーションや情報提供が保障されることは、きこえる人とともに暮らせる「共生社会」の一歩となります。

全国の自治体や民間企業・団体等の皆さま、是非ブルーライトアップ等に賛同いただき、きこえない・きこえにくい人ときこえる人がひとつになる瞬間を共有しましょう。

※ ライトアップ及びイベントの日時等詳細につきましては、各自治体HPや当連盟加盟団体HP等をご確認ください

※ 当日の天候等の状況により、急遽変更・中止される可能性もあります。予めご了承ください