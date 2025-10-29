2025年度「手話言語の国際デー」ライトアップ 報告・写真ギャラリー

先般9月23日（火・祝）、手話言語の国際デーに際しまして、全国各地におけるPR活動並びに、神奈川県横浜市にて開催しました「手話言語の日＆手話言語の国際デー2025記念イベント～東京2025デフリンピックを成功させよう！～」について、会場にご来場いただきました皆さま、YouTube配信をご覧いただきました皆さまに心よりお礼申し上げます。

おかげさまで、昨年度を大きく超える446市区町村857か所のブルーライトアップおよび、手話言語の国際デーに関する展示企画等の実施報告をお寄せいただきました。その中でブルーライトアップや展示企画等の写真をご提供いただいたところを、下記の通りご紹介いたします。