2025年度「手話言語の国際デー」ライトアップ 報告・写真ギャラリー
先般9月23日（火・祝）、手話言語の国際デーに際しまして、全国各地におけるPR活動並びに、神奈川県横浜市にて開催しました「手話言語の日＆手話言語の国際デー2025記念イベント～東京2025デフリンピックを成功させよう！～」について、会場にご来場いただきました皆さま、YouTube配信をご覧いただきました皆さまに心よりお礼申し上げます。
おかげさまで、昨年度を大きく超える446市区町村857か所のブルーライトアップおよび、手話言語の国際デーに関する展示企画等の実施報告をお寄せいただきました。その中でブルーライトアップや展示企画等の写真をご提供いただいたところを、下記の通りご紹介いたします。
2025年度「手話言語の国際デー」ライトアップ場所 予定一覧
2025年度 ライトアップ 報告 写真ギャラリー
都道府県名をクリックすると一覧が表示されます。
数字は掲載写真の枚数を示しています。
北海道・東北
関東
伊勢原市
伊勢原市役所
横須賀市
ティボディエ邸①
横須賀市
ティボディエ邸②
横須賀市
横須賀市役所本庁舎
横浜市
ボッシュフォーラムつづき
横浜市
横浜ハンマーヘッド
横浜市
横浜マリンタワー
横浜市
横浜市役所庁舎
横浜市
神奈川県庁
横浜市
大観覧車「コスモクロック21」
横浜市
日産スタジアム
茅ケ崎市
茅ヶ崎市役所①
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市役所②
厚木市・海老名市
あゆみ橋
厚木市
アミューあつぎ
厚木市
厚木市文化会館①
厚木市
厚木市文化会館②
小田原市
小田原城天守閣
秦野市
まほろば大橋 時計塔
秦野市
秦野戸川公園 風の吊り橋
相模原市
相模原市役所本庁舎
大和市
大和市立図書館（展示）
湯河原町
土肥実平公夫妻像
藤沢市
江の島シーキャンドル
藤沢市
藤沢市役所本庁舎
二宮町
ガラスのうさぎ像
平塚市
紅谷町まちかど広場
平塚市
平塚駅南口噴水広場
印西市
印西市役所（展示）
浦安市
浦安市役所（展示）
館山市
館山市コミュニティセンター（展示）
四街道市
四街道市役所庁舎①
四街道市
四街道市役所庁舎②
市原市
アリオ市原
市原市
五井駅前
市原市
市原湖畔美術館
市川市
市川市役所
習志野市
習志野市役所
松戸市
健康福祉会館（ふれあい22）①
松戸市
健康福祉会館（ふれあい22）②
松戸市
松戸市役所本庁新館
松戸市
松戸市立図書館
松戸市
松戸市立総合医療センター
成田市
成田市役所①
成田市
成田市役所②
千葉市
セントラルアーチ
千葉市
千葉県庁本庁舎
千葉市
千葉聴覚障害者センター
船橋市
船橋駅南口①
船橋市
船橋駅南口②
船橋市
船橋駅北口
匝瑳市
そうさ観光物産センター匝りの里
柏市
柏市役所
白井市
保健福祉センター（展示）
八街市
中央公民館①
八街市
中央公民館②
八街市
八街市役所（展示）
八街市
八街市立図書館（展示）
八千代市
八千代市役所
富里市
富里市立図書館（展示）
野田市
野田市役所（展示）
流山市
ウエルシア流山西平井店①
流山市
ウエルシア流山西平井店②
流山市
サンコーテクノプラザ
流山市
スターツおおたかの森ホール①
流山市
スターツおおたかの森ホール②
流山市
流山おおたかの森駅①
流山市
流山おおたかの森駅②
流山市
流山市生涯学習センター
信越・北陸
ライトアップの写真はございません。
東海
近畿
茨木市
茨木市文化・子育て複合施設 おにクル①
茨木市
茨木市文化・子育て複合施設 おにクル②
羽曳野市
LICはびきの①
羽曳野市
LICはびきの②
羽曳野市
タケダハムはびきのコロセアム①
羽曳野市
タケダハムはびきのコロセアム②
羽曳野市
羽曳野市役所別館①
羽曳野市
羽曳野市役所別館②
河内長野市
河内長野市立市民交流センターキックス
貝塚市
貝塚市役所庁舎①
貝塚市
貝塚市役所庁舎②
岸和田市
岸和田城①
岸和田市
岸和田城②
熊取町
熊取町文化ホール
交野市
河内磐船駅
高槻市
関西大学 高槻キャンパス
高槻市
関西大学 高槻ミューズキャンパス①
高槻市
関西大学 高槻ミューズキャンパス②
高槻市
高槻市立障がい者福祉センター
阪南市
阪南市役所（展示）
堺市
関西大学 堺キャンパス①
堺市
関西大学 堺キャンパス②
四條畷市
四條畷市役所
守口市
守口市役所
松原市
松原市総合福祉会館
寝屋川市
寝屋川市駅前アドバンスねやがわ１号館
吹田市
吹田市文化会館（メイシアター）
吹田市
吹田市役所
吹田市
万博記念公園 太陽の塔
泉佐野市
いこらも～る泉佐野
泉大津市
シーパスパーク
大阪狭山市
大阪狭山市役所
大阪市
海遊館
大阪市
大阪市役所
大阪市
大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）
大阪市
中之島図書館
大阪市
天保山大観覧車①
大阪市
天保山大観覧車②
大阪市
堂島川
大阪市
府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）
大東市
住道駅
田尻町
田尻スカイブリッジ
東大阪市
大阪府立中央図書館（展示）
東大阪市
東大阪市花園ラグビー場①
東大阪市
東大阪市花園ラグビー場②
藤井寺市
アイセルシュラホール①
藤井寺市
アイセルシュラホール②
柏原市
柏原市役所①
柏原市
柏原市役所②
八尾市
近鉄八尾駅
八尾市
八尾市文化会館プリズムホール
豊中市
豊中市立文化芸術センター
枚方市
ニッペパーク岡東中央①
枚方市
ニッペパーク岡東中央②
箕面市
箕面萱野駅①
箕面市
箕面萱野駅②
岬町
道の駅みさき
和泉市
和泉市役所庁舎
たつの市
龍野城
芦屋市
芦屋市役所
伊丹市
フランドルの鐘
伊丹市
東リ いたみホール
加古川市
加古川市役所
香美町
余部クリスタルタワー
高砂市
高砂市役所①
高砂市
高砂市役所②
三田市
三田市役所-三田市役所庁舎
宍粟市
宍粟市役所
宍粟市
宍粟防災センター
小野市
ひまわりの丘公園
神戸市
しあわせの村温泉健康センター
神戸市
しあわせの村手のひらギャラリー
神戸市
フラワーロード
神戸市
三宮地下通路（展示）
神戸市
神戸ハーバーランドガス燈通り
神戸市
神戸市役所１号館
神戸市
中央図書館（展示）
神戸市
入江橋
神戸市
錨山・市章山
神戸市
六甲アイランド
西脇市
Cafe mâni
西脇市
Miraie
西脇市
Órinas
西脇市
アサダ写真館
西脇市
しばざくら商店会
西脇市
スミレ洋装店
西脇市
市立西脇病院
西脇市
重春交差点
西脇市
生活文化総合センタードウジアム
赤穂市
赤穂市民会館①
赤穂市
赤穂市民会館②
赤穂市
赤穂城跡①
赤穂市
赤穂城跡②
川西市
キセラホール
川西市
川西市役所
川西市
川西市立中央図書館（展示）
相生市
相生市立総合福祉会館
太子町
太子町役場
太子町
太子町立図書館（展示）
丹波市
ゆめタウン丹波
丹波市
植野記念美術館
丹波市
丹波市商工会
丹波市
丹波市立氷上住民センター
丹波市
柏原石田本通り商店街
丹波篠山市
丹波篠山市立田園交響ホール
猪名川町
猪名川町役場第２庁舎
朝来市
竹田城跡①
朝来市
竹田城跡②
南あわじ市
南あわじ市役所
姫路市
城内図書館（展示）
姫路市
姫路城
宝塚市
ぷらざこむ１①
宝塚市
ぷらざこむ１②
宝塚市
フレミラ宝塚①
宝塚市
フレミラ宝塚②
宝塚市
大本山中山寺①
宝塚市
大本山中山寺②
豊岡市
豊岡稽古堂①
豊岡市
豊岡稽古堂②
明石市
明石市立天文科学館
中国
ライトアップの写真はございません。
四国
ライトアップの写真はございません。
九州・沖縄