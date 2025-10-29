現在地： トップページ » 国際関係 » 「手話言語の国際デー・国際ろう者週間・手話の日」特集ページ » 2025年度「手話言語の国際デー・国際ろう者週間・手話の日」特集 » 2025年度「手話言語の国際デー」ライトアップ 報告・写真ギャラリー

2025年度「手話言語の国際デー」ライトアップ 報告・写真ギャラリー


ライトアップ 報告・写真ギャラリー

　先般9月23日（火・祝）、手話言語の国際デーに際しまして、全国各地におけるPR活動並びに、神奈川県横浜市にて開催しました「手話言語の日＆手話言語の国際デー2025記念イベント～東京2025デフリンピックを成功させよう！～」について、会場にご来場いただきました皆さま、YouTube配信をご覧いただきました皆さまに心よりお礼申し上げます。

　おかげさまで、昨年度を大きく超える446市区町村857か所のブルーライトアップおよび、手話言語の国際デーに関する展示企画等の実施報告をお寄せいただきました。その中でブルーライトアップや展示企画等の写真をご提供いただいたところを、下記の通りご紹介いたします。

2025年度「手話言語の国際デー」ライトアップ場所　予定一覧

2025年度 ライトアップ 報告 写真ギャラリー

都道府県名をクリックすると一覧が表示されます。
数字は掲載写真の枚数を示しています。

北海道・東北
北海道
18
青森
4
岩手
1
宮城
1
秋田
1
山形
3
福島
5
関東
東京
13
神奈川
28
埼玉
24
千葉
41
茨城
2
栃木
12
群馬
5
山梨
21
信越・北陸
新潟
19
長野
3
富山
0
石川
19
福井
16
東海
愛知
12
岐阜
7
静岡
6
三重
1
近畿
大阪
58
兵庫
62
京都
8
滋賀
2
奈良
18
和歌山
17
中国
鳥取
16
島根
0
岡山
10
広島
11
山口
21
四国
徳島
7
香川
1
愛媛
7
高知
0
九州・沖縄
福岡
6
佐賀
8
長崎
12
熊本
1
大分
3
宮崎
8
鹿児島
6
沖縄
13

