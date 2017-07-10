各省庁へ聴覚障害者の暮らし等に関わる要望を提出
2017年7月10日、全日本ろうあ連盟理事らが各省庁へ要望書を提出し、意見交換を行いました。
|各省庁名・担当課
|全日本ろうあ連盟出席者
|内閣官房 提出した要望書へ
内閣広報室
参事官補佐（総務担当）
総理大臣官邸報道室
|理事長：石野 富志三郎
理事：吉野 幸代
（福祉・労働委員会 副委員長）
理事：小椋 武夫
（情報・コミュニケーション委員会 委員長）
理事：中橋 道紀
（出版・事業委員会 委員長）
|総務省 提出した要望書へ
自治行政局 選挙部管理課
選挙課 選挙第三係
総合通信基盤局 電気通信事業部 料金サービス課
事業政策課
|理事長：石野 富志三郎
理事：吉野 幸代
（福祉・労働委員会 副委員長）
理事：小椋 武夫
（情報・コミュニケーション委員会 委員長）
理事：中橋 道紀
（出版・事業委員会 委員長）
|厚生労働省 提出した要望書へ
障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室
障害者雇用対策課
|理事長：石野 富志三郎
理事：吉野 幸代
（福祉・労働委員会 副委員長）
理事：小椋 武夫
（情報・コミュニケーション委員会 委員長）
理事：中橋 道紀
（出版・事業委員会 委員長）
|金融庁 提出した要望書へ
監督局 銀行第一課
銀行第二課
総務課 協同組織金融室
保険課 法務係
総務課 郵便貯金・保険監督参事官室
郵便貯金銀行モニタリング係
証券課 法務係
法務係
検査局 地方調整係
|副理事長：小中 栄一
理事：大竹 浩司
（福祉・労働委員会 委員長）
理事：中西 久美子
（情報・コミュニケーション委員会 副委員長）
理事：荒井 康善
（出版・事業委員会 副委員長）
|経済産業省 提出した要望書へ
大臣官房広報室課長
産業技術環境局 国際標準課
〃 消費生活担当係
商務情報政策局 商務・サービスグループ 物流企画室
経済産業政策局 産業人材政策室
商務・サービスグループ 消費・流通政策課
|副理事長：小中 栄一
理事：大竹 浩司
（福祉・労働委員会 委員長）
理事：中西 久美子
（情報・コミュニケーション委員会 副委員長）
理事：荒井 康善
（出版・事業委員会 副委員長）
|国土交通省 提出した要望書へ
自動車局技術政策課
旅客課
道路局高速道路課
鉄道局鉄道サービス政策室
総合政策局安心生活政策課
〃 交通バリアフリー政策室
都市局街路交通施設課
〃 駐車場安全対策係
航空局航空ネットワーク部航空事業課
|副理事長：小中 栄一
理事：大竹 浩司
（福祉・労働委員会 委員長）
理事：中西 久美子
（情報・コミュニケーション委員会 副委員長）
理事：荒井 康善
（出版・事業委員会 副委員長）
|消費者庁 提出した要望書へ
消費者政策課
総務課
消費者教育・地方協力課消費者教育推進室
|副理事長：小中 栄一
理事：大竹 浩司
（福祉・労働委員会 委員長）
理事：中西 久美子
（情報・コミュニケーション委員会 副委員長）
理事：荒井 康善
（出版・事業委員会 副委員長）
|文部科学省 提出した要望書へ
初等中等教育局 特別支援教育課
教員免許企画室教職員課免許係
初等中等教育企画課
児童生徒課生徒指導室 生徒指導第一係
|副理事長：長谷川 芳弘
理事：石橋 大吾
（教育・文化委員会 委員長）
理事：服部 芳明
（教育・文化委員会 副委員長）
理事：山根 昭治
（スポーツ委員会 委員長）
理事：倉野 直紀
（スポーツ委員会 事務局長）
|スポーツ庁 提出した要望書へ
参事官（地域振興担当）施設企画係
国際課
健康スポーツ課 障害者スポーツ振興室
〃 障害者スポーツ係
競技スポーツ課 企画係
|副理事長：長谷川 芳弘
理事：石橋 大吾
（教育・文化委員会 委員長）
理事：服部 芳明
（教育・文化委員会 副委員長）
理事：山根 昭治
（スポーツ委員会 委員長）
理事：倉野 直紀
（スポーツ委員会 事務局長）
|外務省 提出した要望書へ
国際協力局地球規模課題総括課
|事務局長：久松 三二
理事：太田 陽介
（国際委員長）
理事：嶋本 恭規
（世界ろう連盟アジア地域事務局長）
理事：小出 真一郎
（組織委員会 委員長）
【関連リンク】
・手話マーク筆談マーク
・差別事例分析結果報告書
・よくわかる！聴覚障害者への合理的配慮とは？ ～『障害者差別解消法』と『改正障害者雇用促進法』から考える～