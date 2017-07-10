各省庁へ聴覚障害者の暮らし等に関わる要望を提出


2017年7月10日、全日本ろうあ連盟理事らが各省庁へ要望書を提出し、意見交換を行いました。

各省庁名・担当課 全日本ろうあ連盟出席者
内閣官房 提出した要望書へ
内閣広報室
参事官補佐（総務担当）
総理大臣官邸報道室		 理事長：石野　富志三郎
理事：吉野　幸代
　（福祉・労働委員会　副委員長）
理事：小椋　武夫
　（情報・コミュニケーション委員会　委員長）
理事：中橋　道紀
　（出版・事業委員会　委員長）
総務省 提出した要望書へ
自治行政局　選挙部管理課
　　　　　　　　　選挙課　選挙第三係
総合通信基盤局　電気通信事業部　料金サービス課
　　　　　　　　　　　　　　　　事業政策課		 理事長：石野　富志三郎
理事：吉野　幸代
　（福祉・労働委員会　副委員長）
理事：小椋　武夫
　（情報・コミュニケーション委員会　委員長）
理事：中橋　道紀
　（出版・事業委員会　委員長）
厚生労働省 提出した要望書へ
障害保健福祉部　企画課　自立支援振興室
障害者雇用対策課 		理事長：石野　富志三郎
理事：吉野　幸代
　（福祉・労働委員会　副委員長）
理事：小椋　武夫
　（情報・コミュニケーション委員会　委員長）
理事：中橋　道紀
　（出版・事業委員会　委員長）
金融庁 提出した要望書へ
監督局　銀行第一課
　　　　銀行第二課
　　　　総務課　協同組織金融室
　　　　保険課　法務係
　　　　総務課　郵便貯金・保険監督参事官室
　　　　　　　　　　　郵便貯金銀行モニタリング係
　　　　証券課　法務係
　　　　法務係
検査局　地方調整係		 副理事長：小中　栄一
理事：大竹　浩司
　（福祉・労働委員会　委員長）
理事：中西　久美子
　（情報・コミュニケーション委員会　副委員長）
理事：荒井　康善
　（出版・事業委員会　副委員長）
経済産業省 提出した要望書へ
大臣官房広報室課長
産業技術環境局　国際標準課
　　　〃　　　　　　　　　消費生活担当係
商務情報政策局　商務・サービスグループ　物流企画室
経済産業政策局　産業人材政策室
商務・サービスグループ　消費・流通政策課		 副理事長：小中　栄一
理事：大竹　浩司
　（福祉・労働委員会　委員長）
理事：中西　久美子
　（情報・コミュニケーション委員会　副委員長）
理事：荒井　康善
　（出版・事業委員会　副委員長）
国土交通省 提出した要望書へ
自動車局技術政策課
　　　　旅客課
道路局高速道路課
鉄道局鉄道サービス政策室
総合政策局安心生活政策課
　　　　　〃　　　　　　交通バリアフリー政策室
都市局街路交通施設課
　　　　　〃　　　　駐車場安全対策係
航空局航空ネットワーク部航空事業課		 副理事長：小中　栄一
理事：大竹　浩司
　（福祉・労働委員会　委員長）
理事：中西　久美子
　（情報・コミュニケーション委員会　副委員長）
理事：荒井　康善
　（出版・事業委員会　副委員長）
消費者庁 提出した要望書へ
消費者政策課
総務課
消費者教育・地方協力課消費者教育推進室		 副理事長：小中　栄一
理事：大竹　浩司
　（福祉・労働委員会　委員長）
理事：中西　久美子
　（情報・コミュニケーション委員会　副委員長）
理事：荒井　康善
　（出版・事業委員会　副委員長）
文部科学省 提出した要望書へ
初等中等教育局　特別支援教育課
　　　　　　　　教員免許企画室教職員課免許係
　　　　　　　　初等中等教育企画課
　　　　　　　　児童生徒課生徒指導室　生徒指導第一係		 副理事長：長谷川　芳弘
理事：石橋　大吾　
　（教育・文化委員会　委員長）
理事：服部　芳明
　（教育・文化委員会　副委員長）
理事：山根　昭治
　（スポーツ委員会　委員長）
理事：倉野　直紀
　（スポーツ委員会　事務局長）
スポーツ庁 提出した要望書へ
参事官（地域振興担当）施設企画係
国際課
健康スポーツ課　障害者スポーツ振興室
　　　　　　　　〃　　　　　　　　　障害者スポーツ係
競技スポーツ課　企画係 		副理事長：長谷川　芳弘
理事：石橋　大吾　
　（教育・文化委員会　委員長）
理事：服部　芳明
　（教育・文化委員会　副委員長）
理事：山根　昭治
　（スポーツ委員会　委員長）
理事：倉野　直紀
　（スポーツ委員会　事務局長）
外務省 提出した要望書へ
国際協力局地球規模課題総括課		 事務局長：久松　三二
理事：太田　陽介
　（国際委員長）
理事：嶋本　恭規
　（世界ろう連盟アジア地域事務局長）
理事：小出　真一郎
　（組織委員会　委員長）

【関連リンク】
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差別事例分析結果報告書
よくわかる！聴覚障害者への合理的配慮とは？ ～『障害者差別解消法』と『改正障害者雇用促進法』から考える～