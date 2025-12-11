「2025年デフリンピック東京大会推進議員連盟 総会」が開催されました


　2025年12月9日、参議院議員会館にて、「2025年デフリンピック東京大会推進議員連盟（以下、議連）」の総会が開催されました。
　総会は、滝波宏文議連事務局長の進行により進められ、遠藤利明会長と当連盟の石橋大吾理事長の挨拶に続き、デフリンピック運営委員会の倉野直紀事務局長、および東京都スポーツ推進本部から大会総括報告がなされました。
　また、太田陽介日本選手団団長から日本選手団の活躍について報告があり、メダリストの茨隆太郎選手（水泳）、山田真樹選手（陸上）、佐々木琢磨選手（陸上）、矢ケ部紋可選手（バドミントン）、湯澤葵選手（空手）、若松優津選手（バスケ）はそれぞれメダル獲得の報告と、応援いただいたことへの感謝を述べられました。
　早朝のお忙しい中、総会に出席された議員の先生方からは、多くのねぎらいとお祝いの言葉をいただきました。
　議員の先生方からは、「大会期間中にいくつかの競技を観戦し、その中でサインエールによる観客が一体となった応援や、デフアスリートの活躍、ボランティアによるサポートや笑顔に感動した」「学校観戦事業等で子どもたちが手話言語やデフスポーツについて考えるきっかけとなり、多様性を尊重する社会の実現に向けた大きな一歩となる」という評価を示されました。
　最後に、「大会が成功裏に終わり、これで議連は解散することになるが、スポーツの振興や2027冬季デフリンピック日本代表への応援をしていきたい」との挨拶があり、2025年デフリンピック東京大会推進議員連盟は2022年12月の発足から３年間にわたるご支援をいただき、幕を閉じました。
　当連盟は、東京2020大会で得た経験と感動を胸に、スポーツを通じた社会貢献と、誰もが個性を活かし力を発揮できる共生社会の実現に取り組んでまいります。

　　・参考　
　　　　【東京2025デフリンピック】
　　　　　　・大会概要
　　　　　　・メダリスト一覧(顔写真)
　　　　　　・競技結果一覧
　　　　　　・国別ランキング
　　　　　　・動画
　　　　　　・写真

2025年デフリンピック東京大会推進議員連盟　遠藤利明会長
2025年デフリンピック東京大会推進議員連盟　遠藤利明会長

石橋大吾　全日本ろうあ連盟理事長
石橋大吾　全日本ろうあ連盟理事長
倉野直紀　デフリンピック運営委員会事務局長
倉野直紀　デフリンピック運営委員会事務局長
太田陽介　東京2025デフリンピック日本選手団団長
太田陽介　東京2025デフリンピック日本選手団団長
水泳：茨隆太郎選手
水泳：茨隆太郎選手
陸上：山田真樹選手
陸上：山田真樹選手
陸上：佐々木琢磨選手
陸上：佐々木琢磨選手
バドミントン：矢ケ部紋可選手
バドミントン：矢ケ部紋可選手
空手：湯澤葵選手
空手：湯澤葵選手
バスケ：若松優津選手
バスケ：若松優津選手

バスケ：記念写真（全員でデフリンピック！）
記念写真（全員でデフリンピック！）

デフリンピック2025日本開催に向けた取り組みのページへ