2025年11月7日「手話を広める知事の会総会」開催

2025年11月７日（金）衆議院憲政記念館・会議室にて、全都道府県の知事が会員である「手話を広める知事の会」総会を開催し、全国の行政関係者、加盟団体会員・手話関係者等の皆様、併せて150名の皆様に会場にお集まりいただきました。

第１部「手話を広める知事の会・総会」（総会資料 PDF版）



知事の会記念撮影

会長挨拶

平井伸治 鳥取県知事（手話を広める知事の会 会長）

副会長挨拶

副会長（代理） 神奈川県副知事 首藤 健治 氏

来賓挨拶

障害児者の情報コミュニケーション推進議員連盟

幹事長補佐 参議院議員 滝波 宏文 氏

来賓挨拶

参議院副議長 福山哲郎 氏

来賓挨拶

石橋大吾 全日本ろうあ連盟理事長

来賓挨拶

高野律雄 府中市長（全国手話言語市区長会 副会長）

来賓挨拶

敷田博昭 氏

（神奈川県議会手話言語普及推進議員連盟 幹事長）

総会では、令和６年度事業報告と令和７年度事業計画（案）の他、手話施策推進法の施行を踏まえた、会則改正が提案され、すべて承認されました。





＜講義＞

講演は、障害児者の情報コミュニケーション推進に関する議員連盟事務局長である今井絵理子議員より、手話施策推進法制定の経過と、法律の趣旨、条文の説明等をご説明いただきました。

また、一般財団法人日本財団電話リレーサービス専務理事 石井靖乃氏より「手話リンク」について利用状況報告がされました。（報告資料 PDF版）

総会終了後は、同じ会場で「東京2025デフリンピック日本選手団壮行会」が行われました。

