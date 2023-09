世界ろう連盟：保健医療ニーズとしての自国手話言語へのアクセスに関する方針説明書

2019年7月に世界ろう連盟が発表した、「保健医療ニーズとしての自国手話言語へのアクセスに関する方針説明書」(Position Paper on Access to National Sign Languages as a Health Need)の和訳版を掲載します。

