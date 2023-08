2023年7月に世界ろう連盟が発表した、「2027年第20回WFD世界会議の開催地に関する評議員会の決定についてのメディア声明」(Media Statement on the General Assembly Decision on the Host for the WFD XX World Congress 2027)の和訳版を掲載します。

原文及び国際手話動画:世界ろう連盟ウェブサイト

※ 国際資料 » 世界ろう連盟 ページへ戻る