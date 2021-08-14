2021年度の国際ろう者週間と手話言語の国際デーのテーマが発表されました
WFDより、2021年度の国際ろう者週間と手話言語の国際デーのテーマが発表されました。
日にち： 2021年9月20日～26日
テーマ： Celebrating Thriving Deaf Communities
「ろうコミュニティの繁栄を祝って」
国際ろう者週間では、日替わりでテーマが決められています。
|日にち
|テーマ
|和訳
|2021年９月20日（月）
|Cherishing Deaf History
|「ろう者の歴史を大切にする」
|2021年９月21日（火）
|Sustainable Deaf Leadership
|「持続可能なろう者のリーダーシップ」
|2021年９月22日（水）
|Human Rights in Times of Crisis
|「全てのろう学習者のための手話言語」
|2021年９月23日（木）
|We Sign for Human Rights!
|「私たちが手話をするのは人権である」
|2021年９月24日（金）
|Intersectional Deaf Communities
|「交差するろうコミュニティ」
|2021年９月25日（土）
|Deaf Culture and Arts
|「ろう文化と芸術」
|2021年９月26日（日）
|Human Rights in Times of Crisis
|「危機の時代の人権」
日にち： 2021年9月23日
テーマ： We Sign for Human Rights
「私たちが手話をするのは人権である」
詳細は世界ろう連盟ホームページを参照ください：
・英語版（https://wfdeaf.org/iwdeaf2021/）
・日本語版（全日本ろうあ連盟仮訳）下記参照
International Week of the Deaf People 2021 and International Day of Sign Languages 2021
https://wfdeaf.org/iwdeaf2021/
（全日本ろうあ連盟仮訳）
2021年国際ろう者週間と
2021年手話言語の国際デー
「国際ろう者週間（International Week of the Deaf People）（IWDP）」は、世界ろう連盟（WFD）の主導の下、1958年に初めてイタリアのローマで開催されました。「国際ろう者週間」は、毎年９月の最終週の一週間、世界のろうコミュニティによって祝われています。９月に開催される理由は、９月が第1回WFD 世界ろう者会議が開催された月であり、これを記念しているためです。「国際ろう者週間」は、世界中のろうコミュニティによる様々な活動を通して祝われます。これらの活動やイベントは、ろう者の家族、プロの公認手話言語通訳者、仲間達などを含む、ろうコミュニティのすべてのメンバーの参加を歓迎しています。また、各国政府、国内外の人権団体、障害者団体など、さまざまな関係者の関与を歓迎しています。
2021年のテーマ：
Celebrating Thriving Deaf Communities
「ろうコミュニティの繁栄を祝って」
2021年9月20日～26日
2021年のテーマ：
We Sign for Human Rights
「私たちが手話をするのは人権である」
2021年9月23日
日替わりのテーマ
|日にち
|テーマ
|和訳
|2021年９月20日（月）
|Cherishing Deaf History
|「ろう者の歴史を大切にする」
|2021年９月21日（火）
|Sustainable Deaf Leadership
|「持続可能なろう者のリーダーシップ」
|2021年９月22日（水）
|Human Rights in Times of Crisis
|「全てのろう学習者のための手話言語」
|2021年９月23日（木）
|We Sign for Human Rights!
|「私たちが手話をするのは人権である」
|2021年９月24日（金）
|Intersectional Deaf Communities
|「交差するろうコミュニティ」
|2021年９月25日（土）
|Deaf Culture and Arts
|「ろう文化と芸術」
|2021年９月26日（日）
|Human Rights in Times of Crisis
|「危機の時代の人権」
- WFDは「手話言語の国際デー」の制定に努めること。
- WFDの毎年の祭典の名称を「国際ろう者週間（International Week of Deaf People）」に変更すること。
2017年には、9月23日を「手話言語の国際デー」と認知する国連決議により、WFDは１つめの目標を達成しました。2021年から、WFDは「国際ろう者週間（International Week of Deaf People）」を祝います！