WFDより、2021年度の国際ろう者週間と手話言語の国際デーのテーマが発表されました。

国際ろう者週間では、日替わりでテーマが決められています。

2021年度 手話言語の国際デー 日にち: 2021年9月23日 テーマ: We Sign for Human Rights 「私たちが手話をするのは人権である」

詳細は世界ろう連盟ホームページを参照ください:

・英語版(https://wfdeaf.org/iwdeaf2021/)

・日本語版(全日本ろうあ連盟仮訳)下記参照

International Week of the Deaf People 2021 and International Day of Sign Languages 2021

https://wfdeaf.org/iwdeaf2021/

(全日本ろうあ連盟仮訳)

2021年国際ろう者週間と

2021年手話言語の国際デー

「国際ろう者週間(International Week of the Deaf People)(IWDP)」は、世界ろう連盟(WFD)の主導の下、1958年に初めてイタリアのローマで開催されました。「国際ろう者週間」は、毎年9月の最終週の一週間、世界のろうコミュニティによって祝われています。9月に開催される理由は、9月が第1回WFD 世界ろう者会議が開催された月であり、これを記念しているためです。「国際ろう者週間」は、世界中のろうコミュニティによる様々な活動を通して祝われます。これらの活動やイベントは、ろう者の家族、プロの公認手話言語通訳者、仲間達などを含む、ろうコミュニティのすべてのメンバーの参加を歓迎しています。また、各国政府、国内外の人権団体、障害者団体など、さまざまな関係者の関与を歓迎しています。

2021年のテーマ:

Celebrating Thriving Deaf Communities

「ろうコミュニティの繁栄を祝って」

2021年9月20日~26日





〈動画:世界ろう連盟Vimeoページ〉

2021年のテーマ:

We Sign for Human Rights

「私たちが手話をするのは人権である」

2021年9月23日





〈動画:世界ろう連盟Vimeoページ〉

日替わりのテーマ

日にち テーマ 和訳 2021年9月20日(月) Cherishing Deaf History 「ろう者の歴史を大切にする」 2021年9月21日(火) Sustainable Deaf Leadership 「持続可能なろう者のリーダーシップ」 2021年9月22日(水) Human Rights in Times of Crisis 「全てのろう学習者のための手話言語」 2021年9月23日(木) We Sign for Human Rights! 「私たちが手話をするのは人権である」 2021年9月24日(金) Intersectional Deaf Communities 「交差するろうコミュニティ」 2021年9月25日(土) Deaf Culture and Arts 「ろう文化と芸術」 2021年9月26日(日) Human Rights in Times of Crisis 「危機の時代の人権」