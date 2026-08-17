第39回全国ろうあ者相談員研修会・第30回全国職業安定所手話協力員等研修会兼ろうあ者労働問題フォーラム

開 催 要 項

下記開催要項をPDF形式でダウンロード

【目 的】 全国のろうあ者相談員および職業安定所手話協力員等が資質向上のために一堂に会し、全日本ろうあ連盟加盟各都道府県ろうあ団体・各ブロックの役員と共に、研修と情報交換を行い、きこえない・きこえにくい人の相談支援および労働問題の取り組みを促進する。

【主 催】 一般財団法人全日本ろうあ連盟

【主 管】 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会

【後 援】 厚生労働省（予定）、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（予定）、

特定非営利活動法人全国聴覚障害者情報提供施設協議会（予定）、

全国聾学校長会（予定）、埼玉県（予定）

【期 間】 2026年11月27日（金）～28日（土）

【スケジュール】 下記「スケジュール表」参照

【会 場】 岩槻駅東口コミュニティセンター

〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町3-1-1

https://saitama-culture.jp/iwatsukiseg-com/

【定 員】 100名

【対 象 者】 きこえない・きこえにくい人の相談・生活支援に従事している者

職業安定所手話協力員、障害者専門支援員、職業安定所担当職員

聴覚障害者情報提供施設担当職員、ジョブコーチ

障害者就業・生活支援センター職員、ろう学校教員（進路担当）

全日本ろうあ連盟加盟団体及び各ブロックの役員 等

【参 加 費】 7,000円 ※別途、昼食 1,000円（希望者のみ）

・申込締切後のキャンセルについては、参加費の返金できませんのでご了承ください。

【宿 泊】 岩槻駅・大宮駅周辺にホテルがございますので、各自でご手配下さいますようお願いいたします。

【申 込 締 切】

2026年９月28日（月）：参加者→加盟団体 【参加申込書】【事前アンケート】【レポート】

2026年９月28日（月）：参加者→連盟 【参加費】（振込 or 現金書留）

2026年10月５日（月）：加盟団体→連盟 【総括申込書】と 参加者提出資料

【申 込 方 法】

所定の用紙に記入し、都道府県加盟団体を通じてお申し込み下さい。

参加費は現金書留もしくは下記銀行口座にお振込み下さい。

※都道府県加盟団体連絡先 《銀行振込口座》

東京信用金庫 江戸川橋支店 普通預金 ４００１６１４

一般財団法人全日本ろうあ連盟（ ｲｯﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ｾﾞﾝﾆﾎﾝﾛｳｱﾚﾝﾒｲ ） 【事前アンケート】

ご回答はGoogleフォームまたはQRコードより入力ください。



・①【ろうあ者相談員等の相談支援従事者】

Googleフォーム：https://forms.gle/K5k9xLp2Y2ADWibJ9





・②【手話協力員、ハローワークや障害者就労・生活支援センター職員、ろう学校教員等】

Googleフォーム：https://forms.gle/YSWxXb2RXDtZ9KuaA





・③【加盟団体】

Googleフォーム：https://forms.gle/mrtvuHJBcpZw2Mgf6

【分科会について】 【第１分科会】

内 容：相談員による事例検討（ろうあ者相談員）

参加者：相談支援従事者のみ 【第２分科会】

内 容：労働に関する事例検討（手話協力員、ハローワーク職員など）

参加者：労働支援従事者のみ ※レポート報告について（発表時間 各15分） Ａ４版 約２枚

メール添付にて、2026年９月28日（月）までに下記事務局へご送付下さい。 【第３分科会】

内 容：福祉・労働合同研修「テーマ：地域の社会資源を生かすには」

参加者：ろうあ協会労働担当役員など誰でも参加可能です。

※研修を行うため、レポート報告は募集しません。参加者は事前学習として次頁の内容を

調べてきてください。

宿 題：住んでいる地域の利用できる社会資源

各施設の役割

①「基幹相談支援センター」

②「地域包括支援センター」

③「障害者就業・生活支援センター（通称：なかぽつ）」



※ 情報保障について、本フォーラム全体会には手話通訳を配置しますが、基本的に手話によるコミュニケーションをベースにしています。分科会において手話通訳が必要な方は、参加申込書にて、ご申請ください。尚、グループ討議等もあるため、要約筆記が必要な方は、各自ご手配いただけますよう、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

※ 報告書の作成は行いません。後日参加者に対し、当連盟ホームページより資料等をダウンロードできるようご案内する予定です。

※ 連盟主催の交流会は行いませんが、自由に交流できる部屋を11/27（金）16:30～18:00に準備いたします。

※ 資料はできるだけ事前にメール送信いたします。参加申し込み及びレポート提出の期限厳守にご協力をお願いします。

※ ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。

＜事務局＞

一般財団法人全日本ろうあ連盟 事務局（福祉・労働委員会／担当：鴫原・福田）

〒162-0053 東京都新宿区原町3-61 桂ビル２Ｆ

電話：03-6302-1430 FAX：03-6302-1449 E-mail： info@jfd.or.jp

≪資料ダウンロード≫

・開催要項、スケジュール案

・参加申込書

・会場案内図

・事前アンケート①【対象：ろうあ者相談員、身体障害者相談員、生活相談員など】

・事前アンケート②【対象：手話協力員、ハローワーク職員、障害者就業・生活支援センター職員、

ろう学校教員など】

・事前アンケート③【対象：加盟団体】

スケジュール表

（下記スケジュール表をPDF形式でダウンロード）

第39回全国ろうあ者相談員研修会

第30回全国職業安定所手話協力員等研修会兼ろうあ者労働問題フォーラム

【スケジュール（案）】

期 日 時 間 内 容 11

月

27

日

（金） 12：00～12：30 受 付 12：30～13：15 開会式、挨拶・祝辞、基調報告 13：30～14：30 報告

①「手話協力員制度について」

講師：厚生労働省 職業安定局

②「介助等助成金制度や聴覚障害者の雇用について」

講師：独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

③「相談支援について」

講師：厚生労働省 社会・援護局

④「きこえない立場から」

講師：全日本ろうあ連盟 福祉・労働委員会 14：45～15：45 パネルディスカッション 15：45～16：15 まとめ・翌日の説明 16：30～18：00 ろうあ者相談員ブロック代表者会議 ※対象者のみ 手話協力員会議 ※対象者のみ 交流会ルーム（場所のみの提供） ※自由参加 11

月

28

日

（土） 9：30～14：00

※お昼休憩含む 第１分科会

「相談員による事例検討」 第２分科会

「労働分野の事例検討」 第３分科会

「福祉・労働 合同研修」 14：15～14：45 全体会／分科会の講評、主催者まとめ



※プログラムは一部変更する場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

会場案内図

（会場案内図をPDF形式でダウンロード）