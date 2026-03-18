一般財団法人全日本ろうあ連盟は、次のとおり職員を募集します。

情報バリアフリーな社会、コミュニケーションバリアフリーな社会、多様な言語が共存できる社会は、私たちにとって住みやすい社会です。

すべての人々が「自分らしく生きていくために」安心して暮らせる社会を一緒に作ってみませんか。

ぜひご応募をお待ちしています。

【問い合わせ・申し込み先】

住所 〒162-0053 東京都新宿区原町３－６１ 桂ビル２階

一般財団法人全日本ろうあ連盟本部事務所 人事担当

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