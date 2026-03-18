職員募集のお知らせ
一般財団法人全日本ろうあ連盟は、次のとおり職員を募集します。
情報バリアフリーな社会、コミュニケーションバリアフリーな社会、多様な言語が共存できる社会は、私たちにとって住みやすい社会です。
すべての人々が「自分らしく生きていくために」安心して暮らせる社会を一緒に作ってみませんか。
ぜひご応募をお待ちしています。
- 募集人数：正職員1名（事務職）
- 応募条件：下記の通り
・2026年10月１日時点で65歳未満であること
・ワード・エクセル・パワーポイント等を活用できること
・当事者運動及び福祉に関心があること
・手話言語によるコミュニケーションができること、およびその意思があること
・企業または行政等で事務経験または会計業務経験があると望ましい
- 業務内容：事務局業務
・連盟会員・加盟団体に対する研修･交流の企画･実施
・国への要求活動･政策提言
・連盟事業に関するニュース等の作成
・書籍の編集･発行
・経理業務（決算書作成業務含む）
・国際交流
・上記に関する運営を含めた事務･庶務等
＜Word・Excel 操作は必須。語学力やWEBの編集･管理技術のある方を歓迎します＞
- 入局日：2026年10月１日
- 勤務地：一般財団法人全日本ろうあ連盟本部事務所（東京）
- 待遇：初任給：大学新卒202,627円（調整手当含）…2026年３月現在
前歴により加算あり。
住宅手当・扶養手当あり。交通費：規則により月55,000円まで支給。
賞与：年２回、昇給：年１回
退職金制度、有給休暇あり。社会保険・労災保険完備。
勤務：9：00～17：20 週休２日制（休日出勤・出張あり）。
- 応募：応募用紙（ワード形式・PDF形式でダウンロード）と併せ、
履歴書・職務経歴書を６月18日（木）までに下記へ送付
（郵送・メール添付いずれも可とします。書類は期日必着です）
書類選考の上、試験（作文試験・教養試験・面接試験など）を実施します。
【問い合わせ・申し込み先】
住所 〒162-0053 東京都新宿区原町３－６１ 桂ビル２階
一般財団法人全日本ろうあ連盟本部事務所 人事担当
Fax：０３－６３０２－１４４９ 電話：０３－６３０２－１４３０
e-mail: saiyo-boshu@jfd.or.jp