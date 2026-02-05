東京2025デフリンピックに向けた日本手話言語解説のための集中研修会（報告）

2025年10月に日本手話言語で解説する解説者(ろう者)と、日本手話言語を日本語音声にする日本手話言語通訳者が、大会本番で、日本手話言語による解説を円滑に進められるよう実施。2024年度の養成研修会(※)修了者及びデフ競技団体等の推薦者を対象に、解説スキルの要点の再確認を目的として実施されました。修了者は63名になりました。

2024年度の養成研修会の早瀨瀬憲太郎氏(早瀨塾代表)の「ろう者とスポーツ観戦」、生田泰志氏(大阪教育大学教授)の「スポーツ観戦の基本」等の座学をオンデマンドで学んでいただきました。

その上で、10月18日(土)、19日(日)の対面研修会では、重田千輝氏(目で聴くテレビのディレクター・手話キャスター)に解説者向けの「テレビ向けの手話の基本」等、笹倉千裕氏(元NHKキャスター)には日本手話言語通訳者向けに「発声の基本」等、講義と実践さながらの解説演習等をしていただきました。

●要項

東京2025デフリンピックでは、各競技決勝戦のYouTube配信における日本手話言語競技解説者(ろう者)及び日本手話言語通訳者(きこえる人)として多数の修了者が活躍しました。今後は各地で、当事者が参画するスポーツ放送等において日本手話言語による解説や実況が広がり、情報アクセシビリティの向上につながることを心から期待しています。

※2024年５月～8月 スポーツ放送分野へのきこえない当事者の参画により、放送アクセシビリティやバリアフリーの仕組みの構築を目的として開催された「手話言語アナウンサー・手話言語解説者・手話言語通訳者養成研修会」。修了者49名

●参考

2025.10月集中研修会 講師の重田千輝氏(右)と笹倉千裕氏(左)

実技演習 東京2025デフリンピックバスケットボール会場の

日本手話言語解説現場