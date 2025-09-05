取材案内をPDFでダウンロード



イベントのご案内：「手話の日＆手話言語の国際デー2025記念イベント」の開催について

2025年９月５日

一般財団法人全日本ろうあ連盟

国際委員会

【取材案内】

「手話の日＆手話言語の国際デー2025記念イベント

～東京2025デフリンピックを成功させよう！～ 」の開催について

９月23日は国連が定めた「手話言語の国際デー」です。 2024年度には、全国371自治体・513か所でブルーライトアップが実施され、手話言語に対する啓発が進展しました。また2025年６月25日に手話施策推進法が施行し、９月23日は「手話の日」となりました。

この度、一般財団法人全日本ろうあ連盟は、９月23日に「手話の日＆手話言語の国際デー2025記念イベント」を開催いたします。「手話が言語であること」の社会的認知向上を目的として記念イベントを開催し、オンライン配信も通じて全国への波及を図ります。さらに、2025年東京開催のデフリンピックに向けた気運醸成も同時に図り、共生社会の実現へ向けたアクションとします。

記

１．開催概要

名称：手話の日＆手話言語の国際デー2025記念イベント

日時：2025年9月23日（火・祝）13：00～19：00

会場：ボッシュ フォーラム つづき

（ボッシュホール（都筑区民文化センター）／全天候型広場 プラッツ）

横浜市営地下鉄「センター北駅」出口１、３から徒歩５分）

〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１丁目９番33号

内容：【ホワイエ・ホワイエの外（全天候型広場）】

13：00 ～ 18：00 展示・体験コンテンツ

デフリンピック関連展示 / 出版・グッズ販売 / 地域団体によるマルシェ

【ホール】

17：00 ～ 19：00

主催者・来賓挨拶

基調講演

「障害者権利条約」や「手話施策推進法」に対する期待

全日本ろうあ連盟理事長 石橋 大吾 氏

国連障害者権利委員会委員 田門 浩 氏

神奈川県在住の東京2025デフリンピック日本代表選手紹介

早瀨 久美 選手（自転車）・永田 英司 選手（射撃）

桐生 聖明 選手（サッカー 男子）・宮城 実来 選手（サッカー 女子）

アトラクション

「NPO 法人横浜都筑太鼓」による和太鼓のパフォーマンス

「横浜南陵高校」による手話言語パフォーマンス

ブルーライトアップ中継・フィナーレ

＜中継先＞兵庫県聴覚障害者協会・鳥取県聴覚障害者協会・

福岡県聴覚障害者協会・横浜マリンタワー・

江ノ島シーキャンドル（ライトアップカウントダウン）

詳細及びオンライン配信のURLについては、下記のURLを参照ください。

イベント「手話の日＆手話言語の国際デー2025記念イベント」の開催について

https://www.jfd.or.jp/2025/08/16/pid28745

２．取材方法

（１）取材申請

取材をご希望の方は、９月22日（月）12時までに、

下記メールアドレス又は右のQRコードを使用してお申し込み下さい。

〇 一般財団法人全日本ろうあ連盟国際委員会

（担当：瀬川・藤川） jfd-km@jfd.or.jp

【メール本文記載事項】

件名は「9/23 手話言語の国際デーイベント取材申し込み」とし、本文には「貴社名、媒体

（番組）名、担当者名、当日の連絡先、取材人数（ムービー〇台〇名、スチール〇台〇名、

ペン〇名、計〇名）、掲載・放送のご予定を記載いただきますようお願いいたします。

（２）取材に関する諸注意

〇取材受付は、当日13:00から【ホールの受付】にて行います。名刺をご提出ください。

〇取材の際は、自社腕章を必ず着用してください。

〇会場スペースの関係上、ムービーカメラは１系列局につき１台まで、スチールカメラは１社

につき１台までとさせていただきます。

〇カメラ位置は受付順となります。電源、音声ラインはありません。

〇手話言語通訳が入ります。通訳音源の著作権の関係上、通訳者の発言音声をそのまま報道等

に使用することはご遠慮ください。

〇会場内では、お静かにしていただくようお願いいたします。取材以外の行動はお控え下さい。

〇当日は、職員の指示に従ってください。指示に従っていただけない場合、取材をお断りする

場合がございます。

〇駐車場のご用意はありませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

〇発熱、咳、くしゃみ等の風邪の症状がある方は、ご来場をお控えください。また、手指消毒、

マスク着用をお願いいたします。（マスクはご自身にてご用意ください。）

以上

＜連絡・問い合わせ先＞

東京都新宿区原町３－61 桂ビル２Ｆ

一般財団法人全日本ろうあ連盟

担当：国際委員会（瀬川・藤川）

E-mail：jfd-km@jfd.or.jp

TEL：03-6302-1430／FAX：03-6302-1449