＜取材案内＞「手話の日＆手話言語の国際デー2025記念イベント ～東京2025デフリンピックを成功させよう！～ 」の開催について


イベントのご案内：「手話の日＆手話言語の国際デー2025記念イベント」の開催について

2025年９月５日
一般財団法人全日本ろうあ連盟
国際委員会

【取材案内】
「手話の日＆手話言語の国際デー2025記念イベント
～東京2025デフリンピックを成功させよう！～ 」の開催について

　９月23日は国連が定めた「手話言語の国際デー」です。 2024年度には、全国371自治体・513か所でブルーライトアップが実施され、手話言語に対する啓発が進展しました。また2025年６月25日に手話施策推進法が施行し、９月23日は「手話の日」となりました。
　この度、一般財団法人全日本ろうあ連盟は、９月23日に「手話の日＆手話言語の国際デー2025記念イベント」を開催いたします。「手話が言語であること」の社会的認知向上を目的として記念イベントを開催し、オンライン配信も通じて全国への波及を図ります。さらに、2025年東京開催のデフリンピックに向けた気運醸成も同時に図り、共生社会の実現へ向けたアクションとします。

１．開催概要
　名称：手話の日＆手話言語の国際デー2025記念イベント
　日時：2025年9月23日（火・祝）13：00～19：00
　会場：ボッシュ フォーラム つづき
　　　　（ボッシュホール（都筑区民文化センター）／全天候型広場　プラッツ）
　　　　横浜市営地下鉄「センター北駅」出口１、３から徒歩５分）
　　　　〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１丁目９番33号
　内容：【ホワイエ・ホワイエの外（全天候型広場）】
　　　　　　13：00 ～ 18：00　展示・体験コンテンツ
　　　　　　　デフリンピック関連展示 / 出版・グッズ販売　/　地域団体によるマルシェ
　　　　【ホール】
　　　　　　17：00 ～ 19：00
　　　　　　　主催者・来賓挨拶
　　　　　　　基調講演
　　　　　　　　　「障害者権利条約」や「手話施策推進法」に対する期待
　　　　　　　　　　　全日本ろうあ連盟理事長　　石橋 大吾 氏
　　　　　　　　　　　国連障害者権利委員会委員　田門 浩 氏
　　　　　　　神奈川県在住の東京2025デフリンピック日本代表選手紹介
　　　　　　　　　　　早瀨 久美 選手（自転車）・永田 英司 選手（射撃）
　　　　　　　　　　　桐生 聖明 選手（サッカー 男子）・宮城 実来 選手（サッカー 女子）
　　　　　　　アトラクション
　　　　　　　　　　　「NPO 法人横浜都筑太鼓」による和太鼓のパフォーマンス
　　　　　　　　　　　「横浜南陵高校」による手話言語パフォーマンス
　　　　　　　ブルーライトアップ中継・フィナーレ
　　　　　　　　　＜中継先＞兵庫県聴覚障害者協会・鳥取県聴覚障害者協会・
　　　　　　　　　　　福岡県聴覚障害者協会・横浜マリンタワー・
　　　　　　　　　　　江ノ島シーキャンドル（ライトアップカウントダウン）

　　　　詳細及びオンライン配信のURLについては、下記のURLを参照ください。
　　　　　　イベント「手話の日＆手話言語の国際デー2025記念イベント」の開催について
　　　　　　https://www.jfd.or.jp/2025/08/16/pid28745

QRコード２．取材方法
　（１）取材申請
　　取材をご希望の方は、９月22日（月）12時までに、
　　下記メールアドレス又は右のQRコードを使用してお申し込み下さい。
　　〇 一般財団法人全日本ろうあ連盟国際委員会
　　　（担当：瀬川・藤川）　jfd-km@jfd.or.jp

　　【メール本文記載事項】
　　　　件名は「9/23 手話言語の国際デーイベント取材申し込み」とし、本文には「貴社名、媒体
　　　　（番組）名、担当者名、当日の連絡先、取材人数（ムービー〇台〇名、スチール〇台〇名、
　　　　ペン〇名、計〇名）、掲載・放送のご予定を記載いただきますようお願いいたします。

　（２）取材に関する諸注意
　　〇取材受付は、当日13:00から【ホールの受付】にて行います。名刺をご提出ください。
　　〇取材の際は、自社腕章を必ず着用してください。
　　〇会場スペースの関係上、ムービーカメラは１系列局につき１台まで、スチールカメラは１社
　　　につき１台までとさせていただきます。
　　〇カメラ位置は受付順となります。電源、音声ラインはありません。
　　〇手話言語通訳が入ります。通訳音源の著作権の関係上、通訳者の発言音声をそのまま報道等
　　　に使用することはご遠慮ください。
　　〇会場内では、お静かにしていただくようお願いいたします。取材以外の行動はお控え下さい。
　　〇当日は、職員の指示に従ってください。指示に従っていただけない場合、取材をお断りする
　　　場合がございます。
　　〇駐車場のご用意はありませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
　　〇発熱、咳、くしゃみ等の風邪の症状がある方は、ご来場をお控えください。また、手指消毒、
　　　マスク着用をお願いいたします。（マスクはご自身にてご用意ください。）

＜連絡・問い合わせ先＞
東京都新宿区原町３－61　桂ビル２Ｆ
一般財団法人全日本ろうあ連盟
担当：国際委員会（瀬川・藤川）
E-mail：jfd-km@jfd.or.jp
TEL：03-6302-1430／FAX：03-6302-1449