2025年度国際手話オンライン講座（第４回：上級クラス②）開催について

国際手話オンライン講座入門クラス、初級クラスに加えて、今年度から上級クラスを開催しています。

上級クラスは、国際手話の読み取り力アップを目指した内容です。

今回の上級クラス②では、チェコのラドガ・ノヴァコヴァさん（カレル大学助教授、チェコ手話言語センター最高執行責任者、チェコテレビ・チェコ手話言語ニュース編集者）を講師に招いてお話いただきます。

きこえない・きこえにくい人、きこえる人に関わらず、2025年9月11日までに開催要項に沿って、全日本ろうあ連盟に直接お申し込みをお願いいたします。

（連盟・士協会・全通研会員を申込条件とさせて頂きます。）

国際手話オンライン講座入門クラス、初級クラスを受講していない方の受講も歓迎します。なお、日本手話言語通訳、日本語音声通訳はつきません。

2025年度国際手話オンライン講座開催予定



第１回：入門 ６月26日（木）、 ７月 ３日（木） 20:00-21:00

第２回：上級① ７月28日（月）、 ８月 ４日（月） 20:00-21:00

第３回：初級 ８月26日（火）、 ９月 ２日（火） 20:00-21:00

第４回：上級② ９月18日（木）、 ９月25日（木） 20:00-21:00