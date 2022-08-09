第35回全国ろうあ者相談員研修会・第26回全国職業安定所手話協力員等研修会兼ろうあ者労働問題フォーラム

【対 象 者】

聴覚障害者の相談・生活支援に従事している者

職業安定所手話協力員、障害者専門支援員、職業安定所担当職員

聴覚障害者情報提供施設担当職員、ジョブコーチ

障害者就業・生活支援センター職員、ろう学校教員（進路担当）

全日本ろうあ連盟加盟団体及び各ブロックの役員 等

