【厚生労働省からのお知らせ】生活保護追加給付のお知らせ（手話言語・字幕付き）
厚生労働省では、生活保護の追加給付の概要や、申出が必要な方の条件などを分かりやすくまとめた動画を公開しています。手話言語と字幕で内容をご確認いただけますので、ぜひご活用ください。 ※本動画の手話言語監修は連盟が担当しています。
▼ 動画の視聴はこちら
生活保護追加給付のお知らせ（手話言語・字幕付き）
お問い合わせ・ご相談方法
追加給付額の例や申出方法については、専用の相談センターにてご案内しています。ご希望の方法でお問い合わせください。
- 電話でのご相談
電話番号： 0120-179-445
受付時間： 9:00〜17:00（土日・祝日を除く）
- 手話でのお問い合わせ（電話リレーサービス「手話リンク」）
きこえない・きこえにくい方や発話に困難がある方は、手話言語で相談センターにお問い合わせいただけます。 動画画面の左下、または本ページ下部にある二次元コードを読み取ってご利用ください。
- チャットボットでのご相談
相談センターのホームページから、文字入力でご相談いただくことも可能です。 「追加給付 相談センター」で検索するか、本ページ下部の二次元コードからアクセスしてください。
- 銀行口座の暗証番号を聞くこと
- ATMの操作をお願いすること
- 手数料の振り込みを求めること
【重要】追加給付を装った詐欺にご注意ください
国や自治体が、以下のことを行うことは絶対にありません。
不審な電話や連絡には応じないよう、十分ご注意ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターはこちら：