【厚生労働省からのお知らせ】生活保護追加給付のお知らせ（手話言語・字幕付き）

厚生労働省では、生活保護の追加給付の概要や、申出が必要な方の条件などを分かりやすくまとめた動画を公開しています。手話言語と字幕で内容をご確認いただけますので、ぜひご活用ください。 ※本動画の手話言語監修は連盟が担当しています。

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生活保護追加給付のお知らせ（手話言語・字幕付き）



お問い合わせ・ご相談方法

追加給付額の例や申出方法については、専用の相談センターにてご案内しています。ご希望の方法でお問い合わせください。