東京2025デフリンピック記念プレート除幕式を開催

2026年11月5日（木）、日本初開催となった「東京2025デフリンピック」の感動と成果を次世代へ継承する記念プレートの除幕式が、東京体育館前にて執り行われました。

式典には、石橋理事長をはじめ連盟役員や東京都関係者、加盟団体役員などが出席し、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の銘板と並んで設置された記念プレートの完成を祝いました。

今回設置された記念プレートは、本大会が掲げた「情報アクセシビリティ」の理念を具現化したものです。プレートに刻印されたQRコードをスマートフォン等で読み取ることで、日本手話言語や国際手話による解説動画のほか、目のみえない・みえにくい方向けの専用アクセシビリティページにアクセスすることができ、誰もが平等に情報を得られるようにされています。

また、この記念プレートの除幕式の様子は、国際ろう者スポーツ委員会の総会においてもダイジェスト版動画として上映されました。手話言語や情報保障を重視した東京2025デフリンピックの取り組みが、共生社会の実現に向けた先進的なモデルとして、改めて世界に向けて広く発信されました。

当連盟は、本プレートが多くの人々の目に触れ、手話言語や情報アクセシビリティへの理解がさらに広がるきっかけとなることを期待するとともに、今後も誰もが安心して社会参加できる環境づくりを推進してまいります。



除幕式の様子：左から全日本ろうあ連盟の小林事務局長、久松アドバイザー、河原副理事長、

中西副理事長、石橋理事長、東京都スポーツ推進本部の木島国際スポーツ事業部長、

東京都スポーツ文化事業団スポーツコミッションTOKYOの小室機構長、東京都聴覚障害者連盟の粟野会長



東京2020大会の銘板と並んで設置された記念プレート



東京2025デフリンピック記念プレートのデザイン（クリックで拡大します）



除幕式に出席した関係者らによる記念撮影