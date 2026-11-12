内閣府主催「ともともフェスタ2026」に協力しました

障害のある人もない人も、ともにつくり、楽しみ、交流する「ともともフェスタ2026」（主催・内閣府）が10月９、10日、東京駅丸の内口 行幸通り／丸ビル１階 マルキューブで開かれました。

２回目となる今回は、２日間で延べ1万3412人（９日5692人、10日7720人）が来場。ゲストによるトークや音楽、障害のある人や企業・団体による体験型企画、ワークショップなど、多彩な催しでにぎわいました。

全日本ろうあ連盟のブースでは、初日に連盟創立80周年記念グッズをデザインしてくださった絵本作家のスギヤマカナヨさんによるサイン会を開催。２日目にはデフ柔道の蒲生和麻選手とデフ卓球の亀澤理穂選手が来場し、手話体験やサイン会、記念撮影を通して来場者と交流しました。

オープンセレモニーで、深川誠子連盟理事は、手話施策推進法の施行や東京2025デフリンピックの開催に触れ、「デフスポーツや手話言語の認知度は高まったものの、まだ十分ではない」と指摘。団体の活動紹介や作品展示、書籍グッズの販売を通じた交流を広げ、偏見や差別のない共生社会につなげたいと挨拶しました。

ステージに出演する前の香取慎吾さんと記念撮影

左から亀澤理穂選手、香取さん、蒲生和麻選手

連盟ブースの手話体験コーナー

スギヤマさんとタツノコ手袋をつけて、記念撮影

ともともフェスタ2026 ～出会う、ふれあう、未来がかわる～ 特設サイト