（プレスリリース）手話を広める知事の会 総会 手話言語フォーラム（東京）開催のご案内

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報道関係者 各位

手話を広める知事の会

一般財団法人 全日本ろうあ連盟

手話を広める知事の会総会

手話言語フォーラム（東京）

開催のご案内

2016年７月に、33道府県の参加のもと設立した「手話を広める知事の会」は、設立当初より会員都道府県数を着実に増やし、2017年にすべての都道府県が参加するに至りました。手話言語をめぐる動きは、大きな広がりをみせており、手話言語条例を制定している自治体も2026年10月21日現在で672自治体（42都道府県/22区/423市/164町/21村）まで増加してまいりました。

手話言語の普及並びに手話言語条例の制定促進、手話施策推進法による施策推進のため、「手話を広める知事の会総会」及び「手話言語フォーラム」を下記の通り開催することとなりました。

つきましては、報道関係者の皆様におかれましては、ぜひとも取材していただきたく、御案内申し上げます。

なお、時間の都合上、インタビュー取材の時間は設けておりませんので、あらかじめ御了承ください。

記

1 日 時 2026年11月5日（木） 14：00～17：00

2 場 所 星陵会館（〒100-0014 東京都千代田区永田町2-16-2）

3 内 容 ※今後変更もあり得ますので、予め御承知ください

（１）手話を広める知事の会 総会（14：00～15：10）

・会長挨拶

・来賓挨拶

・議事

・講 義 「手話施策推進法」について

（２）手話言語フォーラム（15：30～17：00）

・開会挨拶

・来賓挨拶

・自治体からの好事例報告

・宣言

・閉会の挨拶

【お問い合わせ】一般財団法人全日本ろうあ連盟

電話：03-6302-1430 FAX：03-6302-1449

Email：info@jfd.or.jp