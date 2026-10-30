（プレスリリース）手話を広める知事の会 総会 手話言語フォーラム（東京）開催のご案内
報道関係者 各位
手話を広める知事の会
一般財団法人 全日本ろうあ連盟
手話を広める知事の会総会
手話言語フォーラム（東京）
開催のご案内
2016年７月に、33道府県の参加のもと設立した「手話を広める知事の会」は、設立当初より会員都道府県数を着実に増やし、2017年にすべての都道府県が参加するに至りました。手話言語をめぐる動きは、大きな広がりをみせており、手話言語条例を制定している自治体も2026年10月21日現在で672自治体（42都道府県/22区/423市/164町/21村）まで増加してまいりました。
手話言語の普及並びに手話言語条例の制定促進、手話施策推進法による施策推進のため、「手話を広める知事の会総会」及び「手話言語フォーラム」を下記の通り開催することとなりました。
つきましては、報道関係者の皆様におかれましては、ぜひとも取材していただきたく、御案内申し上げます。
なお、時間の都合上、インタビュー取材の時間は設けておりませんので、あらかじめ御了承ください。
記
1 日 時 2026年11月5日（木） 14：00～17：00
2 場 所 星陵会館（〒100-0014 東京都千代田区永田町2-16-2）
3 内 容 ※今後変更もあり得ますので、予め御承知ください
（１）手話を広める知事の会 総会（14：00～15：10）
・会長挨拶
・来賓挨拶
・議事
・講 義 「手話施策推進法」について
（２）手話言語フォーラム（15：30～17：00）
・開会挨拶
・来賓挨拶
・自治体からの好事例報告
・宣言
・閉会の挨拶
【お問い合わせ】一般財団法人全日本ろうあ連盟
電話：03-6302-1430 FAX：03-6302-1449
Email：info@jfd.or.jp