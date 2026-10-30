（プレスリリース）手話を広める知事の会 総会 手話言語フォーラム（東京）開催のご案内


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報道関係者　各位

手話を広める知事の会
一般財団法人　全日本ろうあ連盟

手話を広める知事の会総会
手話言語フォーラム（東京）
開催のご案内

　2016年７月に、33道府県の参加のもと設立した「手話を広める知事の会」は、設立当初より会員都道府県数を着実に増やし、2017年にすべての都道府県が参加するに至りました。手話言語をめぐる動きは、大きな広がりをみせており、手話言語条例を制定している自治体も2026年10月21日現在で672自治体（42都道府県/22区/423市/164町/21村）まで増加してまいりました。
　手話言語の普及並びに手話言語条例の制定促進、手話施策推進法による施策推進のため、「手話を広める知事の会総会」及び「手話言語フォーラム」を下記の通り開催することとなりました。
　つきましては、報道関係者の皆様におかれましては、ぜひとも取材していただきたく、御案内申し上げます。
　なお、時間の都合上、インタビュー取材の時間は設けておりませんので、あらかじめ御了承ください。

1　日　時　　2026年11月5日（木） 14：00～17：00
2　場　所　　星陵会館（〒100-0014　東京都千代田区永田町2-16-2）
3　内　容　　※今後変更もあり得ますので、予め御承知ください
　　（１）手話を広める知事の会　総会（14：00～15：10）
　　　　　・会長挨拶
　　　　　・来賓挨拶
　　　　　・議事
　　　　　・講　義　「手話施策推進法」について
　　（２）手話言語フォーラム（15：30～17：00）
　　　　　・開会挨拶
　　　　　・来賓挨拶
　　　　　・自治体からの好事例報告
　　　　　・宣言
　　　　　・閉会の挨拶

【お問い合わせ】一般財団法人全日本ろうあ連盟
電話：03-6302-1430　FAX：03-6302-1449
Email：info@jfd.or.jp

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