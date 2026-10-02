全日本ろうあ連盟出版・事業委員会『いろいろな手話言語を読み取ろう』【YouTube視聴】販売について（ご案内）

全日本ろうあ連盟出版・事業委員会

『いろいろな手話言語を読み取ろう』【YouTube視聴】

１ 目的

手話言語を学び始めた方や、手話検定試験および手話言語通訳者・手話通訳士等資格取得をめざす方が、ろう者の手話表現を見て、正しく意味を理解し、読み取り能力を高めることを目的とします。

単に手話言語を日本語の単語へ置き換えるのではなく、顔の表情、視線、身体の向きなど、話し手が伝えたい内容を正確につかみ、自分の言葉で説明できるようになることを最終目標とします。

２ 主催

一般財団法人全日本ろうあ連盟 出版・事業委員会

３ 開催形式

YouTube視聴【URL…１週間限定公開（他者への転送不可）】

４ 日時

①１回目 2026年10月６日（火）19：00～10月13日(火)23：59まで視聴可

②２回目 2026年11月10日（火）19：00～11月17日(火)23：59まで視聴可

※①②の内容は異なります。視聴後、テキストを配信いたします。

５ 対象者

手話言語を学び始めた方や手話検定試験および手話言語通訳者・手話通訳士等の資格取得をめざす方（会員・非会員問いません）

【参 加 費】

①１回目 1,000円（テキスト代含む）

②２回目 1,000円（テキスト代含む）

【申込方法】

・①１回目／10月５日（月）まで、②２回目／11月９日（月）までに、

下記のフォームからお申し込みください。

【Google フォーム】 下記URLもしくはQRコードから回答

https://forms.gle/ET9gPEYS1y5dZv4f9



・①１回目／10月５日（月）まで、②２回目／11月９日（月）までに、

下記口座へ参加費の入金をお願いします。

●ゆうちょ銀行

記号１０１５０ 番号１９９９４００１

●他金融機関から振込の場合

店番 ０１８（ゼロイチハチ） 普通１９９９４００

③10月６日（火）午後および11月10日（火）午後、連盟事務局から申込者のメールアドレス宛に直接、YouTube視聴用のURL【１週間限定公開（他者への転送不可）】を連絡します。もし、当日になってもメールが届かない場合は、当連盟までご一報下さい。

④YouTube配信後、申込者のメールアドレス宛に直接、回答テキストを配信いたします。

問合せ先

出版・事業委員会事務局 （瀬川・大西）

〒162-0053 東京都新宿区原町３-61桂ビル２階

ＴＥＬ：03-6302-1430 ＦＡＸ：03-6302-1449

メール：books@jfd.or.jp