2026年度 政見放送研修会のご案内
今年度も三団体政見放送検討委員会（全日本ろうあ連盟、全国手話通訳問題研究会、日本手話通訳士協会）主催で、「政見放送手話通訳士研修会」を開催いたします。
この研修を受けた手話通訳士の皆様は、研修履修者名簿に登録され、今後の政見放送の手話通訳を担っていただくことになります。
全国からの皆様のご参加をお待ちしています。
詳細については各回PDFを掲載していきますので、そちらからご確認ください。
※なお、天候状況等によっては中止する場合があります。
＜2026年度 手話通訳士研修会＞
第１回：愛媛会場
日時：2026年9月27日（日）9:30～15:40（9:15受付）
会場：愛媛県視聴覚福祉センター
（愛媛県松山市本町６丁目１１−５）
定員：40人（当日参加は不可）
締切：9月17日（木）
第２回：岩手会場
日時：2026年10月25 日（日）
第３回：京都会場
日時：2026年12月6日（日）
第４回：石川会場
日時：2026年12月13日（日）
詳細が決まり次第
情報を更新いたします
※研修のお申込み・お問い合わせは日本手話通訳士協会（三団体政見放送検討委員会事務局）までお願い致します。