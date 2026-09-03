2026年度 政見放送研修会のご案内

今年度も三団体政見放送検討委員会（全日本ろうあ連盟、全国手話通訳問題研究会、日本手話通訳士協会）主催で、「政見放送手話通訳士研修会」を開催いたします。

この研修を受けた手話通訳士の皆様は、研修履修者名簿に登録され、今後の政見放送の手話通訳を担っていただくことになります。

全国からの皆様のご参加をお待ちしています。

詳細については各回PDFを掲載していきますので、そちらからご確認ください。

※なお、天候状況等によっては中止する場合があります。