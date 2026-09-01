2025年デフリンピックの成果を未来へ

共生社会の実現と新しい未来の創出を担う仲間を募集します

一般財団法人全日本ろうあ連盟は、70年以上にわたり全国のきこえない・きこえにくい人の権利擁護と手話言語の普及を牽引してきました。

世界的なスポーツの祭典であるデフリンピックを昨年東京で開催し、今、きこえない・きこえにくい人への社会的関心は高まりを見せています。

私たちは、この歴史的な機運を単なる一時的なブームで終わらせず、すべてのきこえない・きこえにくい人が自分らしく生きられる社会をつくるため、「手話施策推進法（手話言語法）」の見直しをはじめとする新たな政策提言に全力で取り組んでいます。

デフリンピックのレガシーを共生社会の実現へと昇華させ、新しい未来を創り出すのは、あなたの情熱とスキルです。社会を動かす最前線で、私たちとともに挑戦してみませんか？

今、全日本ろうあ連盟で働く大きな意義・魅力



1. 「デフリンピックのレガシーを社会変革へつなげる」

東京2025デフリンピックの成功によって得られた社会的な注目・共感を背景に、具体的な政策や地域施策への反映を推進する事業に携われます。

2. 「手話施策推進法による共生社会の実現を加速させる 」

すべての人が手話言語でコミュニケーションでき、情報アクセシビリティが保障される社会をめざし、国や自治体、各省庁への働きかけを行い、世論形成のエンジンとなります。

3. 「きこえない・きこえにくい人の「権利擁護（アドボカシー）」の担い手に」

全国の加盟団体の声を集約し、きこえない・きこえにくい人の要望を政策提言として社会へ打ち出せます。