第74回全国ろうあ者大会inとやま開催
6月4日（木）～7日（日）、富山県富山市・高岡市にて「第74回全国ろうあ者大会inとやま」が開催され、各都道府県から約2,700名の参加者が集いました。
第14回（通算第77回）評議員会において、大会宣言、大会決議が掲げられ、すべて承認されました。
大会期間中は、大会式典・アトラクション、研究分科会、青年のつどい、日帰りツアー、バリアフリー展等、様々なイベントや展示が催されました。
第75回全国ろうあ者大会は2027年6月3日（木）〜6月6日（日）に千葉県で開催されます。
写真提供：日本聴力障害新聞
ボルファート富山で開催された評議員会
評議員会分科会の様子
式典は高岡テクノドームで開催
主催者挨拶を述べる石橋理事長
厚生文化賞・感謝状受賞者の皆様
受賞者謝辞を述べる黒﨑信幸氏
会務報告 久松事務局長
大会宣言 大竹理事
大会決議 山根理事
式典終了後の新理事体制の挨拶
退任セレモニー
アトラクション スキヤキ・スティール・オーケストラ
アトラクション
忍足亜希子さん＆モンキー高野さんトークショー
忍足亜希子さん＆モンキー高野さんトークショー
来年は千葉県で開催です