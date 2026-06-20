第74回全国ろうあ者大会inとやま開催


　6月4日（木）～7日（日）、富山県富山市・高岡市にて「第74回全国ろうあ者大会inとやま」が開催され、各都道府県から約2,700名の参加者が集いました。
　第14回（通算第77回）評議員会において、大会宣言、大会決議が掲げられ、すべて承認されました。
　大会期間中は、大会式典・アトラクション、研究分科会、青年のつどい、日帰りツアー、バリアフリー展等、様々なイベントや展示が催されました。

　第75回全国ろうあ者大会は2027年6月3日（木）〜6月6日（日）に千葉県で開催されます。

写真提供：日本聴力障害新聞

ボルファート富山で開催された評議員会ボルファート富山で開催された評議員会
評議員会分科会の様子評議員会分科会の様子
式典は高岡テクノドームで開催式典は高岡テクノドームで開催
主催者挨拶を述べる石橋理事長主催者挨拶を述べる石橋理事長
厚生文化賞・感謝状受賞者の皆様厚生文化賞・感謝状受賞者の皆様
受賞者謝辞を述べる黒﨑信幸氏受賞者謝辞を述べる黒﨑信幸氏
会務報告　久松事務局長会務報告　久松事務局長
大会宣言　大竹理事大会宣言　大竹理事
大会決議　山根理事大会決議　山根理事
式典終了後の新理事体制の挨拶式典終了後の新理事体制の挨拶
退任セレモニー退任セレモニー
アトラクション　スキヤキ・スティール・オーケストラアトラクション　スキヤキ・スティール・オーケストラ
アトラクション　忍足亜希子さん＆モンキー高野さんトークショーアトラクション
忍足亜希子さん＆モンキー高野さんトークショー
来年は千葉県で開催です来年は千葉県で開催です