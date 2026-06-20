第74回全国ろうあ者大会inとやま開催

6月4日（木）～7日（日）、富山県富山市・高岡市にて「第74回全国ろうあ者大会inとやま」が開催され、各都道府県から約2,700名の参加者が集いました。

第14回（通算第77回）評議員会において、大会宣言、大会決議が掲げられ、すべて承認されました。

大会期間中は、大会式典・アトラクション、研究分科会、青年のつどい、日帰りツアー、バリアフリー展等、様々なイベントや展示が催されました。

第75回全国ろうあ者大会は2027年6月3日（木）〜6月6日（日）に千葉県で開催されます。

写真提供：日本聴力障害新聞

ボルファート富山で開催された評議員会 ボルファート富山で開催された評議員会

評議員会分科会の様子 評議員会分科会の様子

式典は高岡テクノドームで開催 式典は高岡テクノドームで開催

主催者挨拶を述べる石橋理事長 主催者挨拶を述べる石橋理事長

厚生文化賞・感謝状受賞者の皆様 厚生文化賞・感謝状受賞者の皆様

受賞者謝辞を述べる黒﨑信幸氏 受賞者謝辞を述べる黒﨑信幸氏

会務報告 久松事務局長 会務報告 久松事務局長

大会宣言 大竹理事 大会宣言 大竹理事

大会決議 山根理事 大会決議 山根理事

式典終了後の新理事体制の挨拶 式典終了後の新理事体制の挨拶

退任セレモニー 退任セレモニー

アトラクション スキヤキ・スティール・オーケストラ アトラクション スキヤキ・スティール・オーケストラ

アトラクション

忍足亜希子さん＆モンキー高野さんトークショー アトラクション忍足亜希子さん＆モンキー高野さんトークショー