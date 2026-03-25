第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 大会報告書等の公表について

一般財団法人全日本ろうあ連盟、東京都、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団は、2025年11月に開催した、東京2025デフリンピックの開催までの歩みや大会を通じて得られた経験、創出されたレガシーを後世に継承するため、「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 大会報告書」を作成しました。

あわせて、大会の記録を映像としても残すため、「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 大会記録映像」を制作しました。

第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 大会報告書

【大会報告書の構成】

・写真で振り返る東京2025デフリンピック

・数字で見る東京2025デフリンピック

・第１章 大会概要

・第２章 大会前の取組

・第３章 大会運営

・第４章 大会スタッフ及びボランティア

・第５章 財務

・第６章 大会に向けた共生社会実現に資する取組

・第７章 レガシー

・資料編

第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 大会記録映像



東京2025デフリンピック大会記録映像（短編）



東京2025デフリンピック大会記録映像（長編）