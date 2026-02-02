2026年1月29日、「東京2025デフリンピック運営委員会」と「日本選手団」が2025年度朝日スポーツ賞特別表彰を受賞しました

朝日新聞文化財団・朝日新聞社主催で、芸術や学術などで傑出した業績をあげた個人や団体に贈る2025年度朝日賞、優れた散文作品を顕彰する第52回大佛次郎賞、政治・経済・社会などの秀でた論考が対象の第25回大佛次郎論壇賞、広い意味の「うた」の作り手を顕彰する第7回大岡信賞、スポーツで優れた成果をあげた個人や団体を表彰する25年度朝日スポーツ賞と同特別表彰に選ばれた計8名2団体への合同贈呈式が2026年1月29日、東京都千代田区の帝国ホテルで開かれました。

きこえない・きこえにくい人への共感や直面する課題などを広く伝え、社会全体の意識を高めたとして、「東京2025デフリンピック運営委員会」と「日本選手団」に朝日スポーツ賞特別表彰レリーフと賞金が贈呈されました。久松三二デフリンピック運営委員長が「一緒に大会運営を担ってきた全国の自治体から派遣されたデフリンピック運営委員会の職員、東京都や東京都スポーツ文化事業団へ感謝するとともに、障害のある方、ない方が一緒に働く、共に豊かに暮らしやすい社会を作ることに向け邁進したい」、山田真樹選手（デフ陸上）が「この大会を通して生まれた、きこえない人への伝え方を工夫・気づき・共感が、情報アクセシビリティの共生社会を拡げていってくれることを願う」、小倉涼選手（デフ空手）が「このような賞をいただけたのは、デフスポーツ界に対する評価として、大変励みになる」と手話言語でスピーチしました。

贈呈式にて

前方左より

選手：沼倉 昌明(バドミントン)

選手：小倉 涼(東京2025デフリンピック日本選手団旗手・空手)

選手：山田 真樹(陸上)

選手：茨 隆太郎(水泳)

選手：湯澤 葵(空手)

選手：矢ケ部 紋可(バドミントン)

中央左より

朝日新聞文化財団理事長・朝日新聞社代表取締役会長 中村史郎氏

一般財団法人全日本ろうあ連盟 常任理事・事務局長

デフリンピック運営委員会 委員長 久松三二

後方左より

一般財団法人全日本ろうあ連盟 スポーツ委員会事務局長 山田尚人

選手：松元卓巳(東京2025デフリンピック日本選手団旗手・サッカー)

選手：荒谷太智(陸上)

選手：平岡早百合(バレー)

選手：鈴木梨子(テニス)

一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事長 石橋大吾

一般財団法人全日本ろうあ連盟 スポーツ委員会委員長 太田陽介

選手：坂田翔悟(陸上)

選手：川島真琴(バスケ)



贈呈式にて



スピーチする久松三二デフリンピック運営委員長



スピーチする山田真樹選手（デフ陸上）



スピーチする小倉涼選手（デフ空手）



祝賀パーティーにて（朝日新聞社代表取締役社長ＣＥＯ角田克氏を囲んで）



レリーフ