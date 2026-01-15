内閣府黄川田仁志特命担当大臣、国土交通省金子恭之大臣、総務省林芳正大臣に石橋理事長他三役が新年のご挨拶に訪問しました

2026年1月9日 内閣府黄川田仁志特命担当大臣

東京2025デフリンピックの成功のお祝いのお言葉をいただき、連盟からは東京2025デフリンピックのレガシーの活用について、特に手話施策推進法の5年の見直しについて意見を述べました。



左から、小林事務局次長、石橋理事長、黄川田特命大臣、

中西副理事長、河原副理事長、久松デフリンピック運営委員長

2026年1月13日 国土交通省金子恭之大臣

東京2025デフリンピックが無事に終了したことをねぎらっていただき、連盟からは、デフリンピック招致に伴い開発されたユニバーサルコミュニケーション技術を地方にも波及することの支援をお願いしました。

バリアフリー法成立等の推進者であられる元文部科学大臣盛山正仁氏にご同席いただきました。



左から、河原副理事長、盛山元文科大臣、金子国交大臣、

石橋理事長、久松デフリンピック運営委員長、小林事務局次長

2026年1月14日 総務省林芳正大臣

東京2025デフリンピックの開催のお祝いのお言葉をいただき、連盟からはテレビ放送における字幕・手話放送の拡充と政見放送の手話言語通訳付与についてお願いをしました。

元文部科学大臣盛山正仁氏にご同席いただきました。



左から、河原副理事長、盛山元文科大臣、林総務大臣、

石橋理事長、久松デフリンピック運営委員長、小林事務局次長