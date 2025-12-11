第52回国際ろう者スポーツ委員会（ICSD）総会が日本・東京で開催

2025年11月29日（土）〜30日（日）の二日間に渡り、ICSD総会が開催されました。世界から70カ国前後が出席し、ICSDの事業報告、競技関係、各種規定の改正、会計関係等多岐に渡る議論を重ねました。投票については、スマホから電子投票を行う形を取り入れる等、デジタル化が進みました。

また、2029年の夏季デフリンピックについては、クロアチアとギリシャが立候補し、ギリシャ（33票）：クロアチア（31票）の僅差で、ギリシャに決まりました。開催日時は、2029年7月上旬または7月下旬の予定です。

・役員選挙

会長 アダム・コーサ（ハンガリー）

副会長 大杉 豊（日本）

ICSD委員

マーク・クシアックス（カナダ）

チャン・ユン（中国）

ヤリ・マルカマキ（フィンランド）

倫理委員長

ティファニー・ウイリアム（アメリカ）

倫理委員

カン・チェン（台湾）

ビョルン・リネ（ノルウェー）

また、久松運営委員長がICSDコーサ会長から「東京2025デフリンピック開催」にあたって感謝のメダルを授与されました。併せて、1年前の団長セミナー時に目入れをしていただいた、だるまにも成功の証として、右側に目入れをしていただきました。だるまの裏には、コーサ会長、大杉副会長のサインもいただきました。

久松運営委員長 コーサ会長によるだるま目入れ