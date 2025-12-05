2025年度「手話言語条例を考える行政担当者学習会」ご案内


　我々の悲願でもありました手話施策推進法は、2025年６月25日に公布・施行されました。また、2013年に鳥取県で初の手話言語条例が制定されてから、手話への理解の広まりと皆さまの取り組みのおかげで、2025年12月３日現在、613自治体（41都道府県、572区市町村）で手話言語条例が制定されています。
　現在も条例制定を検討している自治体が増える中、行政の担当者として、手話言語とは何か、また手話言語条例の基本的な内容や意義、施策作り等について学びたいという声を受け、学習会を企画しました。会場収容人数の都合もあり、同企画のものを２日間開催します。
　行政職員の皆様の積極的なご参加をお待ちしております。

＜2025年度・手話言語条例を考える行政担当者学習会＞

目　的　：　手話言語条例の制定を検討する自治体が増える中で、手話言語とは何か、また
　　　　　　手話言語条例の基本的な内容や意義、施策作り等について研修と情報交換を行い、
　　　　　　効果的な手話言語条例の制定・運用を促進する。

主　催　：　一般財団法人全日本ろうあ連盟

共　催　：　手話を広める知事の会・全国手話言語市区長会

日　時　：　2026年１月29日（木）　12：50～16：00
　　　　　　2026年１月30日（金）　12：50～16：00
　　　　　　※両日ともに、同じ内容で講義を行います。事例発表は日によって異なります
　　　　　　※オンライン配信はありません

会　場　：　大阪・東大阪市文化創造館
　　　　　　〒577-0034　大阪府東大阪市御厨南二丁目３番４号
　　　　　　近鉄奈良線八戸ノ里駅 北約200ｍ 徒歩約5分
　　　　　　※駐車場は駐車台数に限りがございますので、公共交通機関をご利用ください。
　　　　　　※普通電車のみ停車します。

対　象　：　手話を広める知事の会、全国手話言語市区長会の会員自治体担当者
　　　　　　手話言語条例を検討、制定している自治体担当者
（手話言語条例を検討している地域のろう協会役員の傍聴は可。ただし、グループトーク時の発言は
　ご遠慮ください。傍聴は地域ろう協会からのみ、申し込みを受け付けます

定　員　：　各日ともに60名ずつ
※できるだけ多くの地域の方々にご参加いただきたく、１自治体２名まででお願いいたします。

参加費　：　無料

申込方法：　所定の用紙に記入し、下記までお申し込みください。
　　＜申込・問い合わせ先＞
　　　一般財団法人全日本ろうあ連盟　手話言語法推進事業事務局（担当：内藤・西端）
　　　　　　　　　　　電話:03-6302-1430 / FAX:03-6302-1449 / E-mail:info@jfd.or.jp

申込締切：2026年１月９日（金）（ただし、定員になり次第締め切りとさせていただきます）

この事業は日本財団の助成により開催しています

【開催要項・スケジュール、申込書のダウンロード】

開催要項・スケジュール：
PDF形式でダウンロード
開催要項

手話言語法制定推進事業のページへ戻る