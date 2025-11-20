【ご案内】11月13日実施「東京2025デフリンピック開幕直前！日本代表選手団応援特別企画！」アーカイブ配信について

東京2025デフリンピック開幕直前の11月13日実施した「東京2025デフリンピック開幕直前！日本代表選手団応援特別企画！」について、アーカイブ配信をおこないます。これまでの当連盟の取り組みも紹介していますので、是非ご覧ください。

≪動画内容≫

・大会概要説明

・日本代表選手団紹介

・全国キャラバン活動報告

・デフリンピックスクエア内「DEAF SPORTS HOUSE」の紹介

アーカイブ配信URL： https://youtu.be/V3xc1k8-PfY

【お詫び】動画配信の不具合に関して

平素より、当連盟の活動に多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、11月13日に配信いたしました「東京2025デフリンピック開幕直前！日本代表選手団応援特別企画！」におきまして、配信システムの不具合により、本来投影される予定であった資料が正常に表示されない事象が発生いたしました。

ご視聴を楽しみにしてくださっていた皆さまに、多大なるご迷惑とご不便をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

先日の配信内容については不具合を修正し、現在アーカイブ配信をおこないますので、是非ご覧いただけますと幸いです。

今後は同様の事態を防ぐため、配信前の確認体制を強化し、再発防止に努めてまいります。