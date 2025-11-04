（プレスリリース）11月7日（金）手話を広める知事の会 総会 東京2025デフリンピック日本選手団壮行会 開催のお知らせ

取材申込書のダウンロード（PDF）

報道関係者 各位

手話を広める知事の会

一般財団法人 全日本ろうあ連盟

手話を広める知事の会 総会

東京2025デフリンピック日本選手団壮行会

開催のお知らせ

2016年７月に、33道府県の参加のもと設立した「手話を広める知事の会」は、設立当初より会員都道府県数を着実に増やし、2017年にすべての都道府県が参加するに至りました。手話言語をめぐる動きは、大きな広がりをみせており、手話言語条例を制定している自治体も2025年10月30日現在で612自治体（41都道府県/22区/393市/144町/12村）まで増加してまいりました。

手話言語の普及並びに手話言語条例の制定促進、手話施策推進法の施策及び今後の見直しを推進することをめざして、「手話を広める知事の会総会」及び「デフリンピック壮行会」を下記の通り開催することとなりました。

つきましては、報道関係者の皆様におかれましては、ぜひとも取材していただきたく、御案内申し上げます。

なお、時間の都合上、インタビュー取材の時間は設けておりませんので、あらかじめ御了承ください。

記

1 日 時 2025年11月７日（金）

第１部 総会 13：00～14：10

第２部 デフリンピック壮行会 14：30～16：30

2 場 所 憲政会館代替施設・会議室

3 内 容 ※今後変更もあり得ますので、予め御承知ください

（１）総会（13：00～14：10）

・会長挨拶

・来賓挨拶

・議事

・講 義 「手話施策推進法」について

（２）デフリンピック壮行会（14：30～16：30）

4 場所： 東京都千代田区永田町１－８－１

【お問合せ先】一般財団法人全日本ろうあ連盟

電話：03-6302-1430 FAX：03-6302-1449

Email：info@jfd.or.jp

取材申込書のダウンロード（PDF）