【注意喚起】公式SNSにおけるなりすましアカウントについて

このたび、Instagramにおいて、全日本ろうあ連盟の公式アカウントを騙った「なりすましアカウント」の存在を確認しております。

改めて、全日本ろうあ連盟にて運用している公式アカウントを下記の通りお知らせするとともに、被害防止のためのお願いも併せてご確認ください。

また、今後も同様のなりすましアカウントが作られる可能性もございます。必ずユーザー名をご確認いただけますよう、お願いいたします。

【公式アカウント】

・Ｘ（本部事務所・京都事務所・スポーツ委員会・デフリンピック運営委員会）

アカウント名：全日本ろうあ連盟（@Official_X_JFD）

アカウント名：日聴紙（全日本ろうあ連盟）（@rouarenmei）

アカウント名：全日本ろうあ連盟スポーツ委員会（@JFD_SC）

アカウント名：【公式】東京2025デフリンピック（デフリンピック運営委員会）（@2025deaflympics）

・Instagram（本部事務所・スポーツ委員会・デフリンピック運営委員会）

アカウント名：全日本ろうあ連盟（@official_i_jfd）

アカウント名：（一財）全日本ろうあ連盟スポーツ委員会（@japan_deaf_sports_federation）

アカウント名：【公式】東京2025デフリンピック（デフリンピック運営委員会）（@deaflympics2025）

・LINE

アカウント名：全日本ろうあ連盟（@zru9677w）

・facebook（本部事務所・スポーツ委員会）

アカウント名：（一財）全日本ろうあ連盟

アカウント名：全日本ろうあ連盟スポーツ委員会

⚠ 注意 ⚠

全日本ろうあ連盟からＤＭ（ダイレクトメッセージ）を個人・団体宛に送ることは絶対にありません。

なりすましアカウントと疑われるアカウントから不審なＤＭが届いた際は、メッセージを開かず、報告とブロックをお願いします。

【被害防止のためのお願い】