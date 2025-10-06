「電話リレーサービスに関するアンケート」ご協力のお願い

きこえない人の生活様式を変え、社会参加を促す新たな公共インフラとして、電話リレーサービスが2021年７月にスタートしてから５年近く経ち、登録者数も１万８千名を超えています。

電話リレーサービスは国の法律に基づいて進められていますが、連盟では現在どのような問題や課題があるかを改めて整理し、よりよいサービスになるように総務省や関係機関に提言していきたいと考えています。

そこで以下の通り、きこえない・きこえにくい人へのアンケートを行いたく、大変短い期間にはなりますが、ぜひ広くご周知いただくと共に、ご回答へのご協力をお願い申し上げます。

実施要項 実施期間：2025年10月６日（月）～2025年10月19日（日） 対 象 者：会員・非会員問わず

きこえない・きこえにくい方で

電話リレーサービスを利用している方 回答方法：グーグルフォームでの回答

https://forms.gle/rDppQe69eVWB3kwG7





問い合わせ先：

一般財団法人全日本ろうあ連盟

情報・コミュニケーション委員会

（担当：大塚）

E-mail：info@jfd.or.jp

FAX：03-6302-1449

TEL：03-6302-1430