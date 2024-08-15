第37回全国ろうあ者相談員研修会・第28回全国職業安定所手話協力員等研修会兼ろうあ者労働問題フォーラム
|【目 的】
|全国のろうあ者相談員および職業安定所手話協力員等が資質向上のために一堂に会し、全日本ろうあ連盟加盟各都道府県ろうあ団体・各ブロックの役員と共に、研修と情報交換を行い、きこえない・きこえにくい人の相談支援および労働問題の取り組みを促進する。
|【主 催】
|一般財団法人全日本ろうあ連盟
|【後 援】
|厚生労働省（予定）、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（予定）、特定非営利活動法人全国聴覚障害者情報提供施設協議会（予定）、全国聾学校長会（予定）
|【協 力】
|公益社団法人静岡県聴覚障害者協会
|【期 間】
|2024年11月15日（金）～16日（土）
|【スケジュール】
|下記「スケジュール表」参照
|【会 場】
|静岡県総合社会福祉会館 シズウエル
静岡市葵区駿府町1番70号 JR「静岡駅」北口よりバス10分
http://shizuoka-wel.jp/shizuwel/
|【定 員】
|130名
|【対 象 者】
|きこえない・きこえにくい人の相談・生活支援に従事している者
職業安定所手話協力員、障害者専門支援員、職業安定所担当職員
聴覚障害者情報提供施設担当職員、ジョブコーチ
障害者就業・生活支援センター職員、ろう学校教員（進路担当）
全日本ろうあ連盟加盟団体及び各ブロックの役員 等
|【参 加 費】
|6,000円
※別途、昼食 1,000円（希望者のみ）
・申込締切後のキャンセルについては、参加費のみ返金できませんのでご了承ください。
|【宿 泊】
|静岡駅周辺にホテルがございますので、各自でご手配下さいますようお願いいたします。
|【申 込 締 切】
|2024年９月27日（金）： 参加者→加盟団体 【参加申込書】【事前アンケート】
【レポート】
2024年９月27日（金）： 参加者→連盟 【参加費】（振込or現金書留）
2024年10月７日（月）： 加盟団体→連盟 【総括申込書】と 参加者提出資料
|【申 込 方 法】
|所定の用紙に記入し、都道府県加盟団体を通じてお申し込み下さい。
参加費は下記銀行口座にお振込み下さい。
※都道府県加盟団体連絡先⇒ https://www.jfd.or.jp/about/kamei
参加申込書およびアンケートのダウンロード（PDF形式）：
・【事前アンケート①】ろうあ者相談員、身体障害者相談員、生活相談員、ピア相談員、相談支援専門員 等
・【事前アンケート②】手話協力員、ハローワーク職員、障害者就労・生活支援センター職員、ろう学校教員 等
《銀行振込口座》
※分科会について
【第１分科会】
テーマ：相談員による事例検討（ろうあ者相談員）
参加者：相談支援従事者のみ
【第２分科会】
テーマ：労働に関する事例検討（手話協力員、ハローワーク職員など）
参加者：労働支援従事者のみ
【第３分科会】
テーマ：相談・労働合同研修 「今さら聞けないチーム支援（仮）、ほか」
※チーム支援とは何か、改めて学びたい方向け
参加者：ろうあ協会労働担当役員など
※レポート報告について （発表時間 各15分）
原 稿：Ａ４版 ２枚程度
メール添付にて、2024年９月27日（金）までに下記へご送付下さい。
※ 原則、分科会に手話通訳・要約筆記はつきません。必要な方は申込書でご申請ください。
※ 報告書の作成は行いません。後日、参加者のみ当連盟ＨＰより報告をダウンロードする形になります。
※ 連盟主催の交流会は行いません。
※ 資料はできるだけ事前送付（メール予定）いたします。
参加申し込み及びレポート提出の期限厳守にご協力をお願いします。
※ ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。
＜事務局＞
一般財団法人全日本ろうあ連盟 事務局（福祉・労働委員会／担当：兵藤・珠村）
〒162-0053 東京都新宿区原町3-61 桂ビル２Ｆ
電話：03-6302-1430 FAX：03-6302-1449 E-mail： info@jfd.or.jp
第37回全国ろうあ者相談員研修会
第28回全国職業安定所手話協力員等研修会兼ろうあ者労働問題フォーラム
【スケジュール】
日時：2024年11月15日（金）～16日（土） ／ 会場：シズウエル（静岡県総合社会福祉会館）
|日時・時間
|内 容
|対象
|11
月
15
日
（金）
|12：00～12：30
|受 付
|全員
|12：30～13：00
|【開会式】
①挨拶・祝辞 ②基調報告（福祉・労働委員会）
|13：00～13：30
|【講義】
テーマ：「チーム支援について」
|13：30～17：00
|グループ討議
テーマ：「チーム支援について」
①問題点等
②解決策等
|17：00～17：30
|講評・まとめ
|18：00～20：00
|【手話協力員会議】（対象者以外 見学不可）
対 象：手話協力員
|対象者のみ
|【ろうあ者相談員ブロック代表者会議】（対象者以外 見学不可）
対 象：ブロック代表者
|11
月
16
日
（土）
| 9：00～9：30
受付
9：30～14：30
|【第１分科会】
テーマ：ろうあ者相談員事例検討（相談支援従事者のみ参加）
|相談関係
|【第２分科会】
テーマ：労働問題事例検討（労働支援従事者のみ参加）
|労働関係
|【第３分科会】
テーマ：相談・労働 合同研修
|生活・労働
合同研修
|15：00～15：45
|【全体会】
①分科会の報告 ②講評
③主催者まとめ （福祉労働委員会）
|全員
|16：00～18：00
|【2024年度異業種交流会】（対象者以外 見学不可）
対 象： 各聴覚障害者グループの代表者
|対象者のみ
静岡県総合社会福祉会館 シズウエル
住 所：静岡市葵区駿府町1-70 JR「静岡駅」北口からバス10分
静岡鉄道「新静岡駅」鷹匠口から徒歩10分
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.shizuoka-wel.jp/shizuwel/
主なアクセス
静岡駅(JR在来線、新幹線)からはバスにてご来館ください。
ＪＲ静岡駅北口バスターミナルで次の路線バスに乗車してください。
5番のりばから「こども病院線」・「上足洗線」・「唐瀬線」
6番のりばから「北街道線」・「東部団地線」・「水梨東高線」・「竜爪山線」
いずれの場合も「静岡市民文化会館前」バス停で下車願います。
静岡空港からは空港バスに乗車し、下車後は徒歩にてご来館ください。
静岡空港から空港アクセスバスにご乗車ください。
3番のりばから「新静岡・静岡駅行き」に乗車、終点「新静岡駅」で下車願います。
「新静岡駅」の「鷹匠口」から徒歩10分です。