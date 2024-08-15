開 催 要 項

下記開催要項をPDF形式でダウンロード

※分科会について

【第１分科会】

テーマ：相談員による事例検討（ろうあ者相談員）

参加者：相談支援従事者のみ

【第２分科会】

テーマ：労働に関する事例検討（手話協力員、ハローワーク職員など）

参加者：労働支援従事者のみ

【第３分科会】

テーマ：相談・労働合同研修 「今さら聞けないチーム支援（仮）、ほか」

※チーム支援とは何か、改めて学びたい方向け

参加者：ろうあ協会労働担当役員など

※レポート報告について （発表時間 各15分）

原 稿：Ａ４版 ２枚程度

メール添付にて、2024年９月27日（金）までに下記へご送付下さい。

※ 原則、分科会に手話通訳・要約筆記はつきません。必要な方は申込書でご申請ください。

※ 報告書の作成は行いません。後日、参加者のみ当連盟ＨＰより報告をダウンロードする形になります。

※ 連盟主催の交流会は行いません。

※ 資料はできるだけ事前送付（メール予定）いたします。

参加申し込み及びレポート提出の期限厳守にご協力をお願いします。

※ ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。

＜事務局＞

一般財団法人全日本ろうあ連盟 事務局（福祉・労働委員会／担当：兵藤・珠村）

〒162-0053 東京都新宿区原町3-61 桂ビル２Ｆ

電話：03-6302-1430 FAX：03-6302-1449 E-mail： info@jfd.or.jp

スケジュール表

（下記スケジュール表をPDF形式でダウンロード）

第37回全国ろうあ者相談員研修会

第28回全国職業安定所手話協力員等研修会兼ろうあ者労働問題フォーラム

【スケジュール】

日時：2024年11月15日（金）～16日（土） ／ 会場：シズウエル（静岡県総合社会福祉会館）

会場案内図

（会場案内図をPDF形式でダウンロード）

静岡県総合社会福祉会館 シズウエル

住 所：静岡市葵区駿府町1-70 JR「静岡駅」北口からバス10分

静岡鉄道「新静岡駅」鷹匠口から徒歩10分

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.shizuoka-wel.jp/shizuwel/

主なアクセス

静岡駅(JR在来線、新幹線)からはバスにてご来館ください。

ＪＲ静岡駅北口バスターミナルで次の路線バスに乗車してください。

5番のりばから「こども病院線」・「上足洗線」・「唐瀬線」

6番のりばから「北街道線」・「東部団地線」・「水梨東高線」・「竜爪山線」

いずれの場合も「静岡市民文化会館前」バス停で下車願います。

静岡空港からは空港バスに乗車し、下車後は徒歩にてご来館ください。

静岡空港から空港アクセスバスにご乗車ください。

3番のりばから「新静岡・静岡駅行き」に乗車、終点「新静岡駅」で下車願います。

「新静岡駅」の「鷹匠口」から徒歩10分です。