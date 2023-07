7月10日から韓国・済州島にて開催されている第19回世界ろう者会議にて、7月12日の午前9時から1時間、ウクライナろう協会(the Ukrainian Society of the Deaf)イリーナ会長よりウクライナのろう者に対する支援などについて報告と講演がありました。

最後に、全国ろうあ者大会(大分)など皆さまから募金していただいた支援金を、世界ろう連盟(World Federation of the Deaf)マーレー理事長の立ち合いのもとで石野理事長からイリーナ会長に手渡しました。



手渡しの様子



挨拶をしているJoseph J. Murray氏



講演しているIryna Chepchina氏