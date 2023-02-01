2025年デフリンピックに向けた登録国際手話通訳者一次募集（デフリンピック準備室）
一般財団法人全日本ろうあ連盟デフリンピック準備室は、「2025年デフリンピックに向けた登録国際手話通訳者」を一次募集します。
業務内容： 2025年デフリンピックに向けたICSDとの話し合いの場等における国際手話通訳
（オンライン通訳含む）
応募条件： ・国際大会または国際会議で国際手話通訳を行った経験のある方
・国際大会または国際会議に参加したことのある方
・ろうの方は当連盟会員であること。きこえる方は全通研または士協会の会員
であること。
・ろうの方やきこえる方とも、当連盟加盟団体からの推薦（指定のフォーマット）
をいただける方
謝礼金等： 謝礼金（連盟規定）を支給します。
応募方法： 2023年2月15日までに、「国際大会・国際会議への参加及び国際手話通訳における活動歴」、「当連盟加盟団体からの推薦状」と「履歴書（写真添付）」を全日本ろうあ連盟デフリンピック準備室人事担当宛にメールにて提出（2月15日必着）してください。
・「当連盟加盟団体からの推薦状」フォーマットのダウンロード（PDF）
選考方法： 書類選考の上、オンライン面接を実施し、その後、各自に合否を通知させていただきます。なお、面接日時については後日連絡いたします。
※ 国際手話ボランティアは、別途募集いたしますのでしばらくお待ちください。
【問い合わせ・応募先】
一般財団法人全日本ろうあ連盟デフリンピック準備室 人事担当
〒162-0801
東京都新宿区山吹町130 SKビル８階
FAX ０３－３２６７－３４４５
電話 ０３－３２６８－８８４７
E-Mail dp2025-saiyo-boshu@jfd.or.jp