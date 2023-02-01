2025年デフリンピックに向けた登録国際手話通訳者一次募集（デフリンピック準備室）


　一般財団法人全日本ろうあ連盟デフリンピック準備室は、「2025年デフリンピックに向けた登録国際手話通訳者」を一次募集します。

登録人数：　10名前後（一次）

業務内容：　2025年デフリンピックに向けたICSDとの話し合いの場等における国際手話通訳
　　　　　　（オンライン通訳含む）

応募条件：　・国際大会または国際会議で国際手話通訳を行った経験のある方
　　　　　　・国際大会または国際会議に参加したことのある方
　　　　　　・ろうの方は当連盟会員であること。きこえる方は全通研または士協会の会員
　　　　　　　であること。
　　　　　　・ろうの方やきこえる方とも、当連盟加盟団体からの推薦（指定のフォーマット）
　　　　　　　をいただける方

謝礼金等：　謝礼金（連盟規定）を支給します。

応募方法：　2023年2月15日までに、「国際大会・国際会議への参加及び国際手話通訳における活動歴」、「当連盟加盟団体からの推薦状」と「履歴書（写真添付）」を全日本ろうあ連盟デフリンピック準備室人事担当宛にメールにて提出（2月15日必着）してください。
「当連盟加盟団体からの推薦状」フォーマットのダウンロード（PDF）

選考方法：　書類選考の上、オンライン面接を実施し、その後、各自に合否を通知させていただきます。なお、面接日時については後日連絡いたします。

※ 国際手話ボランティアは、別途募集いたしますのでしばらくお待ちください。

【問い合わせ・応募先】
　　　　一般財団法人全日本ろうあ連盟デフリンピック準備室　人事担当
　　　　〒162-0801
　　　　東京都新宿区山吹町130　SKビル８階
　　　　FAX　０３－３２６７－３４４５
　　　　電話 ０３－３２６８－８８４７
　　　　E-Mail　dp2025-saiyo-boshu@jfd.or.jp

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