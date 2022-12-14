登録手話通訳者募集（デフリンピック準備室）
一般財団法人全日本ろうあ連盟デフリンピック準備室は、次のとおり全日本ろうあ連盟デフリンピック準備室の登録手話通訳者を募集します。
採用人数： 若干名
応募条件： 手話通訳士資格を有すること
手話通訳活動歴３年以上を有すること
登録期間： 2023年１月15日より（応相談・毎年４月に登録の確認あり）
登録内容： 全日本ろうあ連盟デフリンピック準備室の関係者が出席する諸会議の手話通訳
謝礼金等： 謝礼金（連盟規定）、交通費実費を支給します。
応募方法： 2022年12月26日までに履歴書（写真添付）を
全日本ろうあ連盟デフリンピック準備室人事担当宛提出（必着）してください。
選考方法： 書類選考の上、面接、その後決定とさせていただきます。
※面接日時については後日連絡いたします。
【問い合わせ・応募先】
一般財団法人全日本ろうあ連盟デフリンピック準備室 人事担当（瀬川）
〒162-0801
東京都新宿区山吹町130 SKビル８階
FAX ０３－３２６７－３４４５
電話 ０３－３２６８－８８４７
E-Mail dp2025-saiyo-boshu@jfd.or.jp