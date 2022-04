青年部がウクライナ侵攻問題について反対及び世界平和を求める表明を青年部ブログに掲載しました:

一般財団法人 全日本ろうあ連盟 青年部 ウェブサイト

ウクライナへの軍事行動への反対表明

Statement of Protest Against Russia’s Military Invasion of Ukraine

日本手話言語及び国際手話の手話言語動画も公開しています: