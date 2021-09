世界ろう連盟（WFD）のオンラインイベント（9/23、9/25）の案内を掲載しました

WFDと国連ジュネーブ事務所(UNOG)は、2021年9月23日に「手話言語の国際デー」を記念したウェビナーを開催します。WFD、UNOG、締約国から高いレベルの専門家が出席者として集まります。このウェビナーの目的は、手話言語の重要性について、締約国の認識を高め、締約国に力を与えることです。また、このウェビナーでは、すべての人に手話言語を達成、提供するために、締約国ができることを案内することも目的としています。 出席者: ・ジョセフ・J・マレー(Joseph J. Murray)博士 ― WFD理事長 ・シャーリー・リュー(Shirley Liu)氏 ― WFD青年部理事長 ・ロバート・ヌクァング(Robert Nkwangu)氏 ― WFDのプロジェクトのプロジェクトマネージャー 、ウガンダ ・アマリア・ガミオス(Amalia Gamios)博士 ― CRPD委員会の副委員長 ・ケバ・ベイン(Keva Bain)大使(バハマ大使) ― 障害者のアクセシビリティに関する人権理事会作業部会(Human Rights Council Task Force on Accessibility for Persons with Disabilities)の議長 ・キラ・クルーグリコバ(Kira Kruglikova)氏 ― UNOGの会議管理局の部長、障害者インクルージョンためのUNOGフォーカルポイントの部長 詳細情報(Facebookページ・英文)

国際ろう者週間の一環として、WFDは2021年9月25日にろう芸術とろう文化に関するウェビナーを開催します。このウェビナーでは、出席者がろう芸術とろう文化に関する自らの経験を語ります。また、世界中のろうのアーティストが、ろうコミュニテイの繁栄を祝して短いパフォーマンスを披露します。 出席者: ・ジョセフ・マレー博士-WFD理事長 ・ミンディ・ドラプサ(Mindy Drapsa)氏 ― リクステアテルン・クレア(Riksteatern Crea)(訳注:団体名)、スウェーデン ・アーイシャ・ラムジュゲルナス(Ayesha Ramjugernath)氏 ― ソシゴ(Socigo)(訳注:団体名)、南アフリカ ・デビット・デ・ケイザー(David de Keyzer)氏- シネサワー(CineSourds) (訳注:団体名)、フェスティバル・クリンドゥイユ(Festival Clin d’Oeil)(訳注:フェステティバル名)、フランス このウェビナーでパフォーマンスをする各ろうのアーティストの名前も、随時お知らせします。 詳細情報(Facebookページ・英文)