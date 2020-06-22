御礼訪問：内閣官房長官、総務大臣、内閣府特命担当大臣、厚生労働大臣、環境大臣に訪問いたしました
2020年6月19日（金）に、石野理事長、久松事務局長、倉野理事が「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案」の成立にご尽力いただいた大臣の皆さまを訪問し、御礼を申し上げました。大臣の皆さまからは法案成立に温かい励ましの声をかけていただき、また今後も制度の発展に向けて支援をしていくと心強いお言葉もいただきました。
菅官房長官と首相官邸にて
写真左：向かって右より
神奈川県議会議員 敷田博昭議員
神奈川県議会議員 土井隆典議員
内閣府 菅義偉 官房長官
全日本ろうあ連盟 理事長 石野富志三郎
全日本ろうあ連盟 事務局長 久松三二
全日本ろうあ連盟 理事 倉野直紀
小泉環境大臣と環境庁にて
写真左：向かって右より
神奈川県議会議員 敷田博昭議員
神奈川県議会議員 土井隆典議員
全日本ろうあ連盟 理事 倉野直紀
環境庁 小泉進次郎 環境大臣
全日本ろうあ連盟 理事長 石野富志三郎
全日本ろうあ連盟 事務局長 久松三二
高市総務大臣と総務省にて
写真左：向かって左より
内閣府 高市早苗 総務大臣
全日本ろうあ連盟 理事長 石野富志三郎
加藤厚生労働大臣と中央合同庁舎にて
写真：向かって右より
全日本ろうあ連盟 事務局長 久松三二
厚生労働省 加藤勝信 厚生労働大臣
全日本ろうあ連盟 理事 倉野直紀
衛藤内閣府特命担当大臣と中央合同庁舎にて
写真左：向かって右より
全日本ろうあ連盟 理事長 石野富志三郎
内閣府 衛藤晟一 内閣府特命担当大臣
全日本ろうあ連盟 事務局長 久松三二
全日本ろうあ連盟 理事 倉野直紀