第33回全国ろうあ者相談員研修会・第24回全国職業安定所手話協力員等研修会兼ろうあ者労働問題フォーラム
|【目 的】
|全国のろうあ者相談員および職業安定所手話協力員等が資質向上のために一堂に会し、全日本ろうあ連盟加盟各都道府県ろうあ団体・各ブロックの役員と共に、研修と情報交換を行い、聴覚障害者の相談支援および労働問題の取り組みを促進する。
|【主 催】
|一般財団法人全日本ろうあ連盟
|【後 援】
|厚生労働省（予定）、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（予定）、
特定非営利活動法人全国聴覚障害者情報提供施設協議会（予定）、
全国聾学校長会（予定）
|【協 力】
|公益社団法人 大阪聴力障害者協会
|【期 間】
|2020年１月24日（金）～25日（土）
|【スケジュール】
|下記「スケジュール表」参照
|【会 場】
|浪速区民センター（最寄り駅は地下鉄千日前線桜川駅（徒歩 約７分)）
〒556-0023 大阪市浪速区稲荷２丁目4番3号
TEL:06-6568-2171 FAX:06-6568-3171
https://www.osakacommunity.jp/naniwa/access.html
|【定 員】
|130名
|【対 象 者】
|聴覚障害者の相談・生活支援に従事している者
職業安定所手話協力員、障害者専門支援員、職業安定所担当職員
聴覚障害者情報提供施設担当職員、ジョブコーチ
障害者就業・生活支援センター職員、ろう学校教員（進路担当）
全日本ろうあ連盟加盟団体及び各ブロックの役員 等
|【参 加 費】
|6,000円
※別途、昼食 1,000円（希望者のみ）、報告書 1,000円（希望者のみ）
・申込締切後のキャンセルについては、参加費のみ返金できませんのでご了承ください。
|【宿 泊】
|難波駅（ＪＲ、南海電鉄、地下鉄御堂筋線）周辺にホテルがございますので、各自でご手配下さいますようお願いいたします。
|【申 込 締 切】
|2019年12月５日(木)必着
2019年12月５日（木）：本人→加盟団体（①参加申込書と事前アンケート）
2019年12月５日（木）：本人→連盟（③参加費…振込or現金書留）
2019年12月12日（木）：加盟団体→連盟（②総括申込書）
2020年 １月９日（木）：本人→加盟団体と連盟（④レポート）
|【申 込 方 法】
|所定の用紙に記入し、都道府県加盟団体を通じてお申し込み下さい。
参加費は現金書留もしくは下記銀行口座にお振込み下さい。
※都道府県加盟団体連絡先⇒ https://www.jfd.or.jp/about/kamei
参加申込書およびアンケートのダウンロード（PDF形式）：
《銀行振込口座》
※分科会レポート提出について（発表時間…約15分）
①テーマ
【相談員関係】
第１分科会：事例検討（ろうあ者相談員）
第２分科会：ろう者相談員としての悩み、ネットワーク、国への要望
【労働関係】
第３分科会：事例検討（求職・職場定着）
第４分科会：手話協力員としての悩み、国への要望
②提出〆切
・原 稿：Ａ４版 ２枚程度
メール添付にて、2020年１月９日（木）までに下記へご送付下さい。
※交流会について
今年度は連盟主催の交流会を行ないませんので、各自自主的に計画くだされば幸いです。
※資料はできるだけ事前送付で対応予定です。
参加申し込み及びレポート提出の期限厳守にご協力をお願いします。
※ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。
＜事務局＞
一般財団法人全日本ろうあ連盟 事務局（福祉・労働委員会／担当：鴫原・小原）
〒162-0801 東京都新宿区山吹町130 ＳＫビル８Ｆ
電話： 03‐3268‐8847・FAX： 03‐3267‐3445・E-mail： info@jfd.or.jp
第33回全国ろうあ者相談員研修会
第24回全国職業安定所手話協力員等研修会兼ろうあ者労働問題フォーラム
【スケジュール】
日時：2020年1月24日（金）～25日（土） ／ 会場：浪速区民センター
|日時・時間
|内容
|対象
|１
月
24
日
（金）
|10：00～10：30
|受 付
|全
員
|10：30～11：15
|【開会式】
①挨拶・祝辞 ②基調報告 （福祉労働委員会）
|11：15～12：15
|【講義】
テーマ：「労働・相談のチーム支援について」（仮題）
|13：30～17:00
（休憩あり）
|【全体会 グループ討議】
テーマ：『相談・支援のチーム構築について』
|17：00～19：00
|【相談員ブロック代表者会議】（オブ不可）
|対
象
者
の
み
|【2019年度全国労働担当者会議】
対 象: 加盟団体の労働対策担当者
（研修会の参加者は傍聴ができますが、資料配布はございません。）
|１
月
25
日
（土）
| 10：30～15：30
（昼休憩あり）
|【第１分科会】レポート報告＆討議
テーマ（仮）：事例検討（ろうあ者相談員関係）
・助言者…
・司 会…福祉労働委員会
|生
活
関
係
|【第２分科会】レポート報告＆討議
テーマ（仮）：ろうあ者相談員としての悩み、ネットワーク、国への要望
・助言者…
・司 会…福祉労働委員会
|【第３分科会】レポート報告＆討議
テーマ（仮）：手話協力員としての悩み、国への要望
・助言者…
・司 会…福祉労働委員会
|労
働
関
係
|【第４分科会】レポート報告＆討議
テーマ（仮）：事例検討（求職・職場定着）
・助言者…
・司 会…福祉労働委員会
|15：00～16：00
|【全体会】
①分科会の報告 ②主催者まとめ（福祉労働委員会）
|全
員
|17：00～19：00
|【2019年度異業種交流会】（対象者以外 見学不可）
対 象： 各聴覚障害者グループの代表者
|対
象
者
の
み
|１
月
26
日
（日）
|9：00～16：00
|【2019年度第２回福祉・労働委員会】
対 象： 全日本ろうあ連盟福祉・労働委員
浪速区民センター
住 所：〒556-0023 大阪市浪速区稲荷２丁目4番3号
TEL:06-6568-2171 FAX:06-6568-3171
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.osakacommunity.jp/naniwa/access.html
アクセス：最寄り駅は地下鉄千日前線桜川駅（徒歩 約7分）