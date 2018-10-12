開 催 要 項

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【目 的】 全国のろうあ者相談員および職業安定所手話協力員等が資質向上のために一堂に会し、全日本ろうあ連盟加盟各都道府県ろうあ団体・各ブロックの役員と共に、研修と情報交換を行い、聴覚障害者の相談支援および労働問題の取り組みを促進する。

【主 催】 一般財団法人全日本ろうあ連盟

【後 援】 厚生労働省（予定）、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（予定）、

特定非営利活動法人全国聴覚障害者情報提供施設協議会（予定）、

全国聾学校長会（予定）

【協 力】 一般社団法人岐阜県聴覚障害者協会

【期 間】 2019年１月25日（金）～26日（土）

【スケジュール】 ※掲載準備中

【会 場】 ワークプラザ岐阜

〒500-8163 岐阜県岐阜市鶴舞町2-6-7

URL：http://work-plaza-gifu.lekumo.biz/workplaze/annai.html



中部学院大学各務原キャンパス

〒504‐0837 岐阜県各務原市那加甥田町30-1

URL：https://www.chubu-gu.ac.jp/about/access/index.html

【定 員】 130名

【対 象 者】 聴覚障害者の相談・生活支援に従事している者、

職業安定所手話協力員、障害者専門支援員、職業安定所担当職員、

聴覚障害者情報提供施設担当職員、ジョブコーチ、

障害者就業・生活支援センター職員、ろう学校教員（進路担当）、

全日本ろうあ連盟加盟団体及び各ブロックの役員 等

【参 加 費】 5,000円

※昼 食 1,000円（希望者のみ）

※報告書 1,000円（希望者のみ）

・申込締切後のキャンセルの場合、参加費は返金できません。

【宿 泊】 岐阜駅周辺にホテルがございますので、各自でご手配下さいますようお願いいたします。

【申 込 締 切】 2018年12月13日（木）必着

2018年12月13日（木）：本人→加盟団体（①参加申込書と事前アンケート）

2018年12月13日（木）：本人→連盟（③参加費…振込or現金書留）

2018年12月20日（木）：加盟団体→連盟（②総括申込書）

2019年 1月10日（木）：本人→加盟団体と連盟（④レポート）

【申 込 方 法】 所定の用紙に記入し、都道府県加盟団体を通じてお申し込み下さい。

参加費は現金書留もしくは下記銀行口座にお振込み下さい。

※都道府県加盟団体連絡先⇒ https://www.jfd.or.jp/about/kamei 参加申込書およびアンケートのダウンロード（PDF形式）：

・【参加申込書】

・【事前アンケート①②③】 ※掲載準備中 《銀行振込口座》

東京信用金庫 江戸川橋支店 普通預金 ４００１６１４

一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事長 石野 富志三郎

（ ｲｯﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｾﾞﾝﾆﾎﾝﾛｳｱﾚﾝﾒｲ ﾘｼﾞﾁｮｳ ｲｼﾉ ﾌｼﾞｻﾌﾞﾛｳ ）

※分科会及びレポート提出について

①テーマ

【対象：ろうあ者相談員及び関係者】

第１分科会：事例検討（相談関係）

第２分科会：ろうあ者相談員としての悩み、ネットワーク、国への要望

【対象：手話協力員及び関係者】

第３分科会：手話協力員としての悩み、国への要望

第４分科会：事例検討（求職・職場定着）

②レポート

・事前にレポートの提出ができます。

・レポート提出者は２日目に該当分科会にて発表していただきます（時間約15分/人）

・提出方法

原 稿：Ａ４版 ２枚程度

メール添付にて、2019年１月10日（木）までに下記へご送付下さい。

※交流会について

交流会は岐阜駅周辺を予定しています。

参加費は4,000円前後の見込みです。当日徴収いたします。

※資料集の事前送付はございません。

※スケジュール変更が生じた場合、ご連絡いたします。

※ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。

＜事務局＞

一般財団法人全日本ろうあ連盟 事務局（福祉・労働委員会／担当：鴫原）

〒162-0801 東京都新宿区山吹町130 ＳＫビル８Ｆ

電話： 03‐3268‐8847・FAX： 03‐3267‐3445・E-mail： info@jfd.or.jp

会場案内図

（会場案内図をPDF形式でダウンロード）

ワークプラザ岐阜 住 所：〒500-8163

岐阜県岐阜市鶴舞町2-6-7

Ｕ Ｒ Ｌ：http://work-plaza-gifu.lekumo.biz/workplaze/chizu.html

アクセス：名鉄各務原線「田神駅」下車・徒歩10分

岐阜バス「梅林公園前」下車・徒歩5分

コミュニティバス（ｅバス）「東海労金岐阜支店」下車