2018年４月５日、参議院議員会館にて「超党派ユニバーサル社会推進議員連盟 設立総会」が開催され、全日本ろうあ連盟より久松事務局長が出席しました。

役員人事が承認された後、出席した障害者団体代表者より「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律案」に対しての意見発表がありました。

久松事務局長からは東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて情報アクセシビリティの充実と、同法案で規定する総合的かつ一体的に進める諸施策の中に、障害者雇用促進法と電気通信事業法も含める必要であると意見を述べました。

これまで自民党における議員連盟として進めてきた同法案は、今後超党派の議員連盟で法案成立を図っていくことになります。

出席障害者団体：

・日本身体障害者団体連合会

・日本盲人会連合

・全国脊髄損傷者団体連合会

・ＤＰＩ日本会議

・全日本ろうあ連盟



代表に就任した 石破茂衆議院議員（自民党）



（右から２番目）共同代表・幹事長の小宮山泰子衆議院議員（希望の党）

（右端） 事務局長の盛山正仁衆議院議員（自民党）





共同代表の佐藤茂樹衆議院議員（公明党）





共同代表の原口一博衆議院議員（民進党）





共同代表の遠藤敬衆議院議員（大阪維新の会）





意見発表をする久松事務局長